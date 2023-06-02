塞內加爾反對黨領袖性暴力罪名定讞，喪失參選總統資格，支持者在首都上街暴動釀9死
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塞內加爾的法院1日對反對黨領袖松科的性暴力案做出判決，松科需入獄服刑2年。有望在明年角逐總統大位的松科，將失去參選資格。其支持者在判決結果出爐後走上街頭展開示威抗議，他們主張這是總統薩爾的政治手段，目的是剷除明年大選的可能對手。
西非國家塞內加爾的法院昨（1）日對反對黨領袖松科（Ousmane Sonko）的性暴力案做出判決，松科需入獄服刑2年。原先有望在明（2024）年角逐總統大位的松科，在這樣的判決結果下，將無緣參與選舉。松科的支持者在判決結果出爐後走上街頭展開示威抗議，後演變為暴動，並與警方爆發衝突，截至今（2）日下午，已有9位民眾喪生。
綜合《外交政策》、《法蘭西24》、《半島電視台》與《BBC》的報導，法院在昨日判松科「侵害青年」（corrupting youth）的罪行成立，判處2年有期徒刑。現年48歲的松科於2021年被指控在按摩院（massage parlour）性侵1名時年20歲的女性，並在事後對她進行死亡威脅。法院宣判松科並無強姦，但確實觸犯刑法中，針對「21歲以下個人的不道德行為」，判處他2年有期徒刑。
松科昨日並未出庭，且否認有任何不當行為，並表示這些指控都是出於政治動機。由於未出庭，松科將無法對此案進行上訴。而根據塞內加爾的選舉法規，這樣的判決結果，將會阻止松科參加明年2月份的總統大選。
松科的所屬政黨PASTEF表示，此判決是政治陰謀的一部分，並在聲明中呼籲民眾「停止所有活動並走上街頭」。判決宣佈後，警方與松科的支持者間爆發了嚴重的衝突，塞內加爾首都達卡（Dakar）的公車被縱火、大學校園也冒出濃煙，民眾向鎮暴警察投擲石塊，警方則以催淚瓦斯作為回應。
除了首都之外，其他城市也發生了動亂，其中包含松科擔任市長的濟金紹爾市（Ziguinchor）。
松科是誰？
松科是塞內加爾主要反對黨PASTEF的領袖，深受失業的年輕選民青睞。與執政10年的現任總統薩爾（Macky Sall）的政治路線不同，不與前殖民母國法國親近，主張與法國、法國企業脫鉤，扶植本國企業。
松科曾批評薩爾可能會無視總統任期2屆的限制，在明年的大選中違憲尋求第3任期。松科也敦促薩爾公開聲明，承諾自己不會再次競選連任，不過薩爾對此並沒有發表回應。
在塞內加爾2019年的總統大選中，松科在年輕選民的支持下，雖然未能登上總統大位，不過得票數排名第3，被視為是總統薩爾的主要競爭對手。
2021年時，松科被起訴在按摩院性侵1名女性，事件在當時引發了塞內加爾多年來，最嚴重的抗議行動，造成至少12人死亡。《外交政策》指出，這起審判一直被視為塞內加爾政壇的主要爭論點，引發了對民主制度的彈性（總統薩爾是否會尋求第3任期），以及婦女與性侵受害者待遇等議題的討論。
隨著昨日判決結果出爐，塞內加爾可能會發生更大規模的動盪，松科的政黨PASTEF正在號召民眾上街，並敦促軍隊參與抗議活動。他們主張判決結果是總統薩爾的政治手段，目的是剷除明年大選的可能對手。
松科的1名律師表示，法官沒有下令立即逮捕松科，「代表他們的目標不是逮補他，而是阻止他參加下一次的選舉。」
薩爾政府以及法院皆否認案件的判決是出於政治動機。
《外交政策》指出，這起動盪將會使塞內加爾這個長期被視為西非穩定民主政體的國家，面臨相當程度的考驗。
新聞來源
- Senegal’s Controversial Trial（Foreign Policy）
- Deadly clashes in Senegal after opposition leader is sentenced to prison（France24）
- Ousmane Sonko trial: Senegal opposition leader sentenced for 'corrupting youth'（BBC）
- Ousmane Sonko sentenced: Why are tensions flaring in Senegal?（Al Jazeera）
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：羅元祺
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