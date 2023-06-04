日商都愛應酬？其實不盡然——我的「應酬文化過敏」經驗談

疫情解封，跨國的商務活動又活絡了起來，最近日本來了幾組前商社時代的同事，在短暫幾天的滯留期間，晚上自然的安排了跟幾場跟他們的應酬聚會。

回想到還是商社菜鳥時代，面對一連串的應酬，初期都很難融入這些日式的應酬情境，直到五六年後才逐漸找到切入點，並能開始主導這些應酬聚會的步調

為何日本的企業文化有應酬聚會？

這個一言難盡，理由很多（也包括自己愛喝......），聚會的形式也很多（懇親會、決起會、慰勞會、同鄉會、同好會、同期會......等等，但大半應該都是客戶居多）。

根據在日商工作這幾年的經驗，日本組織概念的文化強，應該是為何應酬聚會這麼多的一個關鍵因素，再加上習慣性愛禮貌的詢問「要不要一起去啊？」「等下晚上有沒有事」之類，讓原本不想去的人也就這樣被攪入應酬活動裡。

就這樣，大家就喝起來了。

日商大家都愛去應酬嗎？

不知道是否那時商社的應酬真的不少，但根據我經驗，來臺灣出差的日本人，應該都很期待晚上跟派駐在現地的日本人應酬聚會，但被派駐在現地的日本其實並不是每一個人都很喜歡應酬。

怎麼確定被派在台灣的駐在員不喜歡應酬呢？記得那時候觀察，在詢問老闆們晚上是否要參加後，老闆們參加的比例差不多都在一半以下，老闆其實也都會累的，所比較資淺的同仁就發揮了很大貢獻，在訓練安排行程和學習接待的名目下，新人幾乎都是必出席人員。

手氣好的時候，每個禮拜幾乎都會有出場的機會。當然新人久了之後其實也很想躲，只不過老闆們也年輕過，一個眼神就知道你在想什麼，馬上就被抓回來了。

如何讓自己對應酬不過敏呢？當然並不是每個人都可以習慣這類的日系應酬文化，包括時間久、結束時間太晚、內容無趣、跟參加者不知聊什麼等等，那是否可以做什麼調整，讓自己可以更快習慣這類的日系應酬文化？

先了解，到底應酬對自己的好處在哪裡？

應酬對自己有好處嗎？這個其實要看你怎麼想。

如果你只是想找穩定工作，不求升遷跟薪資，那參加應酬或許不是那麼的重要。但如果是想讓自己的工作更順，或是能往上越爬越高，透過應酬這類非會議室的交流，讓對方了解你是誰就非常的重要。

為何要讓對方了解你是誰？因為信賴 ＝ 實力 + 實績 + 人格特徵。只要對方信賴你，當然不少事他就比較容易授權給你去做，不需要一個一個問，工作也會比較順暢。實績可能用看的就知道，但實力與人格特徵是可在飯桌上給人初步印象的，所以不要錯過這個可以幫自己廣告的好機會。

但首先要確定自己的品質是好的，要不然可能會有反效果。

掌握整場的話題主控權

了解對自己有什麼好處後，接著就要上場了。

應酬的時候，大家七嘴八舌，聊天的內容那麼多，要如何才能夠插話呢？首先如果要能在應酬中如魚得水，比較簡單的一招就是去掌握話題的主動權。那要如何掌握主動權？根據過去的經驗，要掌握主控權，最簡單的就是盡量一個人帶顧客去應酬。

根據我實際的經驗，跟老闆說「晚上我來處理就好」，應該結論大部分都應該是加分的。雖然自己一個人帶一群人有些壓力，會慌張，但只要你自己上場，大家一定都會圍著你對話，你就比較好選擇話題內容，另外也可以避掉被比你資深的現地人員在餐桌上打槍你的風險。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

建立對你有幫助的問題清單

說到信賴，其實不止是他們要信賴你，另一個是你也要信賴他們，所以透過發問，了解他們的背景也很重要。工作的背景因為是事實，不需要做太深的思考，對方要回答也比較簡單，不會突然就現場一片沉默。

我比較常用的，就是詢問他到公司多久，還有負責什麼樣的顧客，進公司都是待同一個部門嗎等等。

到公司久不久，雖然不是絕對，但跟他在公司內的協調能力通常有正相關；負責什麼顧客，有時候可以讓你挖到其他同業現在都在做什麼的寶貴訊息；是不是以前有歷練過其他部門，也可讓你更了解他們公司內部的組織，以及他過去的專業是否在未來可以協助你等。

日本人通常對於組織類的話題都還蠻會說明的，這些說完後時間就過一大半去了，而且這類的罐頭問題，幾乎每家公司都可以適用。發問其實很重要，因為是你問的，所以看你問什麼，你就可以誘導話題往你規劃的方向，主導當天的節奏。

最後一件事，就是可以趁這個時候好好檢視自己的商業實力，通常應酬不有趣，其中一項很有可能的就是，你的商業實力不夠，所以對方覺得你說的內容很無聊，或是你聽不懂對方所說的事情。

若想要避免，只要應酬前多收集對方的資料，再配合上面的提問技巧，應該應酬就不會那麼無趣了。

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

原標題：日商都愛應酬文化？其實不盡然~ 對應酬文化過敏的經驗談

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航