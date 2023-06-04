日商都愛應酬？其實不盡然——我的「應酬文化過敏」經驗談
我們想讓你知道的是
並不是每個人都可以習慣日系應酬文化，包括時間久、結束時間太晚、內容無趣、跟參加者不知聊什麼等等，那是否可以做什麼調整，讓自己可以更快習慣這類的日系應酬文化？
疫情解封，跨國的商務活動又活絡了起來，最近日本來了幾組前商社時代的同事，在短暫幾天的滯留期間，晚上自然的安排了跟幾場跟他們的應酬聚會。
回想到還是商社菜鳥時代，面對一連串的應酬，初期都很難融入這些日式的應酬情境，直到五六年後才逐漸找到切入點，並能開始主導這些應酬聚會的步調
為何日本的企業文化有應酬聚會？
這個一言難盡，理由很多（也包括自己愛喝......），聚會的形式也很多（懇親會、決起會、慰勞會、同鄉會、同好會、同期會......等等，但大半應該都是客戶居多）。
根據在日商工作這幾年的經驗，日本組織概念的文化強，應該是為何應酬聚會這麼多的一個關鍵因素，再加上習慣性愛禮貌的詢問「要不要一起去啊？」「等下晚上有沒有事」之類，讓原本不想去的人也就這樣被攪入應酬活動裡。
就這樣，大家就喝起來了。
日商大家都愛去應酬嗎？
不知道是否那時商社的應酬真的不少，但根據我經驗，來臺灣出差的日本人，應該都很期待晚上跟派駐在現地的日本人應酬聚會，但被派駐在現地的日本其實並不是每一個人都很喜歡應酬。
怎麼確定被派在台灣的駐在員不喜歡應酬呢？記得那時候觀察，在詢問老闆們晚上是否要參加後，老闆們參加的比例差不多都在一半以下，老闆其實也都會累的，所比較資淺的同仁就發揮了很大貢獻，在訓練安排行程和學習接待的名目下，新人幾乎都是必出席人員。
手氣好的時候，每個禮拜幾乎都會有出場的機會。當然新人久了之後其實也很想躲，只不過老闆們也年輕過，一個眼神就知道你在想什麼，馬上就被抓回來了。
如何讓自己對應酬不過敏呢？當然並不是每個人都可以習慣這類的日系應酬文化，包括時間久、結束時間太晚、內容無趣、跟參加者不知聊什麼等等，那是否可以做什麼調整，讓自己可以更快習慣這類的日系應酬文化？
先了解，到底應酬對自己的好處在哪裡？
應酬對自己有好處嗎？這個其實要看你怎麼想。
如果你只是想找穩定工作，不求升遷跟薪資，那參加應酬或許不是那麼的重要。但如果是想讓自己的工作更順，或是能往上越爬越高，透過應酬這類非會議室的交流，讓對方了解你是誰就非常的重要。
為何要讓對方了解你是誰？因為信賴 ＝ 實力 + 實績 + 人格特徵。只要對方信賴你，當然不少事他就比較容易授權給你去做，不需要一個一個問，工作也會比較順暢。實績可能用看的就知道，但實力與人格特徵是可在飯桌上給人初步印象的，所以不要錯過這個可以幫自己廣告的好機會。
但首先要確定自己的品質是好的，要不然可能會有反效果。
掌握整場的話題主控權
了解對自己有什麼好處後，接著就要上場了。
應酬的時候，大家七嘴八舌，聊天的內容那麼多，要如何才能夠插話呢？首先如果要能在應酬中如魚得水，比較簡單的一招就是去掌握話題的主動權。那要如何掌握主動權？根據過去的經驗，要掌握主控權，最簡單的就是盡量一個人帶顧客去應酬。
根據我實際的經驗，跟老闆說「晚上我來處理就好」，應該結論大部分都應該是加分的。雖然自己一個人帶一群人有些壓力，會慌張，但只要你自己上場，大家一定都會圍著你對話，你就比較好選擇話題內容，另外也可以避掉被比你資深的現地人員在餐桌上打槍你的風險。
建立對你有幫助的問題清單
說到信賴，其實不止是他們要信賴你，另一個是你也要信賴他們，所以透過發問，了解他們的背景也很重要。工作的背景因為是事實，不需要做太深的思考，對方要回答也比較簡單，不會突然就現場一片沉默。
我比較常用的，就是詢問他到公司多久，還有負責什麼樣的顧客，進公司都是待同一個部門嗎等等。
到公司久不久，雖然不是絕對，但跟他在公司內的協調能力通常有正相關；負責什麼顧客，有時候可以讓你挖到其他同業現在都在做什麼的寶貴訊息；是不是以前有歷練過其他部門，也可讓你更了解他們公司內部的組織，以及他過去的專業是否在未來可以協助你等。
日本人通常對於組織類的話題都還蠻會說明的，這些說完後時間就過一大半去了，而且這類的罐頭問題，幾乎每家公司都可以適用。發問其實很重要，因為是你問的，所以看你問什麼，你就可以誘導話題往你規劃的方向，主導當天的節奏。
最後一件事，就是可以趁這個時候好好檢視自己的商業實力，通常應酬不有趣，其中一項很有可能的就是，你的商業實力不夠，所以對方覺得你說的內容很無聊，或是你聽不懂對方所說的事情。
若想要避免，只要應酬前多收集對方的資料，再配合上面的提問技巧，應該應酬就不會那麼無趣了。
本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此
原標題：日商都愛應酬文化？其實不盡然~ 對應酬文化過敏的經驗談
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。