《你真的可以選擇不原諒》：很多被害者都是迫於犯人的脅迫，不得不答應和解
我們想讓你知道的是
本書率先從受害者與家屬的角度，解析為什麼我們可以坦然接受「不原諒」這個選項，以及如何用正確的視角與態度來與受害者相處，陪伴他們重回寧靜的生活。人類擁有非凡的自癒能力，但作者發現，「身邊人適當的關心與健康的支持態度」是另一個強大的因素，可以使自癒力更加堅固。
文：金泰京（김태경）
和解，資本主義的雙重面孔
我有一位長時期的被害者個案，他最近終於從犯人那拿到了五百萬韓元的賠償金（按，約十四萬台幣），之後就斷了聯絡。某種程度上這也是預料中的事，很多被害者只要從犯人那裡拿到賠償金，就會和諮商者斷絕聯繫。或許對此有人會解釋為「因為損失已經用金錢得到了充分的補償」，但事實上更多情況是因為「被害者無意識中的超自我感到內疚」這個原因。
根據佛洛伊德的理論，超自我是一種精神力量，透過與養育者互動過程中內化，並由道德原理所支配。超我發展良好的人，無關補償或處罰，都會朝著社會期許的方向行動；發展不好的情況，則會感到罪惡感與羞恥心。
在資本主義社會裡，「用金錢來補償損失」是相當理所當然的事情，但對被害者來說，並不是拿到賠償金之後創傷後壓力症狀就會消失，不能彎曲而無法工作的手指就突然可以彎曲，在身體及精神痛苦中度過的時間就可以倒轉。當然，賠償金可以多少可以填補大大小小的經濟困境，但若因此認為光靠這些賠償金，就能完全恢復所有損失，不過就只是幻想罷了。儘管如此，許多被害者在領取賠償金的同時，覺得自己從國家得到保護的權利消失了，亦即不少被害者透過協商和解得到金錢和罪惡感，而自行放棄了被害者的權利。
之所以會這樣，有兩個方向可以說明。資本主義社會裡瀰漫著拜金主義的社會氛圍，把這種價值內化的被害者，拿到賠償金的事實會導致他產生「因為錢而和壞人和解」的感覺（至於因為痛恨這種感覺而不願和解的人，則更多），於是認為自己沒有資格繼續痛恨犯人。一旦被害者有了這種不合理的想法，就會覺得自己身為被害者，不再應該得到國家的保護與照顧。
幾乎所有和解書上都包含原諒犯人、不希望處罰犯人的意思，但這樣更是在被害者這種想法上火上澆油。即使內心恨不得可以處罰犯人，但既已決定和對方和解了，在和解協議書上不可能不寫上「不願意處罰對方」等字句。被害者表示不願意處罰犯人，是量刑最明確的事由（獲得較低刑度）。假設被害者在協議書上不肯明確表達原諒犯人等字句，那麼要犯人支付賠償金的可能性很渺茫。
在大多數的情況下，對犯罪者來說，提出賠償金並不是出自於犯人對自己的行為造成被害者痛苦，而感到真心的憐憫與後悔；也不是出自補償的意圖，只不過是減輕刑罰的手段而已。因此即使被害者不接受和解，犯人在法庭上也會強調自己為了和解付出了多少努力。如果法院不採信，犯人還可向法院提出金錢擔保，讓法院展現自己正在努力和解，甚至還會提出捐錢給被害者支援團體的收據。法院往往認為這是被告努力試圖和解的證據，因此積極考慮降低量刑。
被害者在達成協議之後，自行放棄被害者權利的另一個理由，很可能是為了解決認知失調（cognitive dissonance）。大部分受害者會達成和解，不是因為原諒犯人，而是因為在現實中不得不答應和解協議的要求。結果卻使得被害者陷入「雖不能原諒犯人，卻得要說自己原諒了」的矛盾之中，即處於認知失調的狀態。
認知是指對於周圍環境、自己或自己行為的知識和意見等，與自己內心的認知不一致的狀態。處於認知失調狀態的時候，會自動將失調轉化成協調．努力確保一致性。達成和解後，被害者無法改變已經發生的情況（達成和解協議），因此努力想要改變自己的想法與感情。在此過程中受害者會認為，自己內心依舊感受到的憤怒與怨恨等負面情緒，是不正當的，所以經常會感到內疚。不僅如此，即使不願原諒，但已達成協議，就認為自己沒有資格擁有憎恨犯人的權利，也沒有資格要求擁有身為被害者的權利。
值得關注的是，有時被害者在和解協議書上沒有提及賠償金，亦即在沒有金錢賠償的情況下，依舊同意和解書上記載不希望對犯人進行刑事處罰等文字，原因大多是擔心如果不和解，犯人會懷恨在心進行報復。
遺憾的是，許多時候如果雙方沒有達成和解，犯人確實會明示或暗示「我會報復」，而且犯人出獄後實際進行報復的事例也在所多有！這純粹是因為法院把「有沒有和解」當成量刑輕重的依據，才會產生的問題。根據經驗，會犯下報復犯罪的犯人想法大致是這樣的：
我的確是犯了罪，是因為偏偏那時候我沒辦法控制衝動，偏偏那時候被害者在那裡，我也是很冤枉。儘管如此，為了能夠立刻免除刑罰或減少刑期，本來想寬宏大量給被害者一個協商的機會，但是被害者竟敢拒絕我的提議，我被重判都是因為被害者不和我達成和解，我真的很委屈，既然法律無法洗刷我的委屈，那我不得不親自出手了。
被害者會簽下沒有賠償金的和解協議書，還有一個理由，就是對犯人或犯人家屬的憐憫。有個案例中，一位高中女生遭到輪暴之後自殺，被害者家屬因為「犯人們和我女兒一樣年紀」這個原因，為了他們的未來著想，在沒有賠償金的協議書中簽了名。有位被害者遭到認識的人毆打受傷，他太了解犯人生活有多麼辛苦，為了他的生活著想，在沒有賠償金的協議書上簽了名。對於被害者這種決定我絕對尊重，因為我知道這樣的決定是符合被害者想要將事件放在「過去」，希望盡快回到現在。
但是在完成和解的瞬間，因為怨恨的對象被抹去了，這樣可能會加深被害者的自責感與空虛感。因此身為諮商者，我就要有心理準備，必須開始處理這個問題。十幾年前遇到一位性暴力受害兒童，因為覺得犯人（是親戚）很可憐，已經反覆道歉並請求原諒，因此說了「我原諒你」，日後每當想到這件事就感到萬分後悔。因為後來才發現，即使自己嘴巴說了原諒，心中的憤怒、恐懼、害怕也不會消失。
Tags：
大戶玩日本：永豐「DAWHO之夜」帶你一起攻略日本
我們想讓你知道的是
6/14 19:30 永豐銀行攜手關鍵評論網舉行「DAWHO之夜」直播活動，由吳怡霈主持，邀請旅日知名作家張維中、政治大學商學院副院長周冠男，一起線上教你探訪日本旅遊秘境，如何運用身邊現有的財務工具，玩得輕鬆又盡興！
隨著疫情解封，各國邊境與觀光政策開放，全球旅遊市場逐漸復甦，2023年臺灣的出國旅遊需求正大幅成長中，尤其到日本旅遊的臺灣旅客人數與日俱增。對於國人而言，日本向來是出國旅遊的最佳首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。6月14日關鍵評論網將與永豐銀行DAWHO數位帳戶攜手舉辦一場線上直播活動──「DAWHO之夜：大戶玩日本」，教大戶們如何到日本好好玩一波，大肆採購、吃美食，同時也別忘了運用身邊現有的財務工具，自在旅遊無負擔！
疫後旅遊的日本秘境攻略
「DAWHO之夜：大戶玩日本」的線上直播活動，邀請到懂生活又熱愛旅遊的吳怡霈擔綱主持，今年上半年才到日本旅遊的她，直播中將請她分享旅遊的最新感想，拋開只有逛街和美食的行程，從她的經驗中讓觀眾體會深度遊日本的不同樣貌。
活動中也特別邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起體會在地的日本風情，實際走進他在日本的生活，認識日本東京華麗街區樸素特有的一面；而政大商學院副院長周冠男則要以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣及如何妥善運用身邊現有的財務工具，為自己存下一筆旅遊基金，為日後的旅遊提前做好準備，玩得輕鬆又盡興。
永豐DAWHO與你一起玩日本
自從日本重新開放邊境，相信大家對於日本行都已經迫不及待了吧！在數位網路時代下，規劃旅遊時除了便利可得的網路分享資訊，便捷高效的數位工具也是在兌換外幣及消費時不可或缺的利器，永豐銀行的新世代 VIP 數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是您最貼心的旅遊幫手。想知道更多關於日本秘境攻略與旅遊前的理財消費知識，讓我們一起向他們請教疫後重返日本旅遊前需要注意的事項及相關旅遊優惠內容！
※同步提醒大家 ，本次直播由永豐大戶數位帳戶贊助，但節目的討論不代表永豐銀行立場。想了解更多大戶的質感理財生活歡迎加入永豐DAWHO的IG 。