《不確定的國家》：華人不能太多，新加坡被邀請加入「大馬來西亞計劃」背後的政治角力

文：謝裕民

編按：本文摘錄自《不確定的國家:李光耀與新加坡》

合併的數學題及其幕後團隊（一九六一）

新加坡政治人物喜歡「掛在脖子上的信天翁」的比喻，以形容原以為會帶來好運的，卻變成沉重的負擔。

李光耀將親共分子比喻為掛在脖子上的信天翁，李光耀的戰友吳慶瑞，也將加入馬來西亞喻為掛在脖子上的信天翁。

1965年，吳慶瑞負責新馬分家談判。他在1980年的一次口述歷史訪談中，引用信天翁作比喻：「我們曾經很天真地指望馬來西亞能夠帶來繁榮、共同市場、和平、和諧等種種好處。但是，我們的幻想很快就破滅，馬來西亞成了掛在我們脖子上的信天翁。」

天才如吳慶瑞還將整個新馬分家的最高機密檔案命名為「信天翁檔案」（The Albatross File），夠幽默。

人民行動黨兩名領導人分別將親共分子和馬來西亞喻為脖子上的信天翁，而且兩回都是人民行動黨「天真地指望」。

信天翁的比喻也聚焦了新加坡早年的歷史，無論是不是信天翁，「問題兒童」新加坡繞不開共產主義與馬來西亞，須經過這兩個關卡，遊戲才能繼續。

新馬分家的談判，一般從1965年7月20日開始，但新馬分家其實早在1963年9月27日，東姑來新加坡對新加坡選舉作總結便露端倪，或更早的同年8月31日，新加坡單方面宣布獨立。

133.

1961年5月25日，星期四，回教哈芝節（Hari Raya Haji），新加坡發生歷年來最嚴重的火災──河水山大火。火災疑是兩名年輕人縱火，火勢從下午3時開始蔓延，狂燒至晚上10時。火災面積達150英畝（約60公頃），導致三千戶、1萬6000人無家可歸，4人死亡，85人受傷。政府承諾九個月內在災區廣建1萬2000個組屋單位；火災也獲得140萬元的捐款。

馬來亞首相東姑趁哈芝節假期第二天（5月26日）來新加坡，遇上新加坡的火災，即刻前往探望、慰問災民。東姑此趟來新加坡主要有三個活動，出席巫統、馬華的會議，還有外國通訊員俱樂部的聚餐。

東姑也帶來「紅火」的新聞。他在抵步後告訴記者：「新馬合併的前途，全視新加坡人民的志向決定。如果新加坡人民──尤其是華人，都有馬來亞觀念，效忠本地，共為本邦的國家利益努力，少想到中國，則前途充滿美麗的希望。反之，假如要把新加坡變成『小中國』，自然會引起馬來同胞的疑慮。」此時離芳林補選才一個月。

這是東姑此次來新加坡的主調。第二天（5月27日），他在東南亞外國通訊員俱樂部發表演講時，做進一步的說明：

馬來亞遲早應該同英國，以及新加坡、北婆羅洲（沙巴）、汶萊和砂拉越的人民取得諒解……我們無論如何必須展望這個目標，並且考慮採取某種計畫，把這些地區更緊密地聯繫在一起，進行政治和經濟合作。

如果新加坡和聯邦的人民決定使馬來亞像過去一樣，繼續作為我們唯一的家園，這對有關各方都是好事。

52年後，李光耀在《李光耀觀天下》中透露，東姑答應英國人成立「大馬來西亞」（Greater Malaysia）的原因：

英國人最終說服東姑，讓他相信隨著左派分子在新加坡華校日益壯大，新加坡傾向共產主義的危險實在太大。他終於同意讓新加坡連同沙巴及砂拉越一起併入馬來西亞，以沙砂兩地較低的華族人口比例平衡我們的影響。

「連同沙巴及砂拉越一起併入馬來西亞」解決了東姑長期以來的顧慮。不妨與東姑同學一起溫習一下簡單的數學：

一、新加坡加入馬來亞： 華人總數為360萬，超過馬來人的340萬，成為最大的族群。 二、新加坡與馬來亞、沙巴、汶萊和砂拉越合併： 婆羅洲三地的70萬土著和17萬6000馬來人加入大馬來西亞，馬來人總數將為400萬人，超過370萬的華人。

東姑同學徹底明白這兩道數學題，他從1953年當英國人跟他談論新馬合併時，已經開始複習第一題。

在東姑宣布大馬來西亞計畫之前，當然有一定的鋪排。從1961年開年，新馬便開始營造有利的氛圍，東姑甚至在1月30日接見西德記者團時說：「新馬合併已是個舊話題。」並讚揚人民行動黨政府「優點不亞於聯邦政府」。

從不願意接受「小中國」的東姑最後同意合併，可見英國人對他施加壓力之大，以致他沒有其他重要的話可說，只重複他的憂慮。

李光耀最明白英國合併的動機與東姑不合併的理由，他在一1959年5月8日於紅燈碼頭在該年選舉的群眾大會上說得非常透徹：「1957年以前，不要合併的是英國，他們要新加坡作軍事基地。1957年以後，因為部分英國人的謀略，以及新馬部分人的表現，讓東姑說，無論如何，他都不要合併。東姑不要合併，最初的理由是，新加坡不準備接受馬來語為國語，不準備接受回教為國教。但是，當我們同意接受這些條件時，東姑卻說，新加坡居民未有馬來亞意識。他是怕接受與新加坡合併，會改變華族與馬來族的比例，又說在新加坡100萬華人中，有非常多共產黨人。」

英國人從原本刻意將新加坡與馬來亞分開，最後竟然撮合兩地，可見左翼之來勢洶洶，或者他們相信或者李光耀讓他們相信，「新加坡傾向共產主義的危險實在太大」。「大馬來西亞」對人民行動黨而言，何嘗不是又一次的「神救援」。李光耀於1956年認為，「我們需要英國人把共產分子鎖住，直到有一天，這個任務可以交給東姑」，這個「任務」五年後終於「交給東姑」。

東姑同學會最後將交給他的「任務」當禮物。

然而，「這期間（1961），新加坡同馬來亞合併的問題看來完全沒有希望。」李光耀在回憶錄裡感歎：「東姑對新加坡的態度最叫人氣餒。他再三回避向他提出的任何合併建議，堅決不要新馬兩地在任何情況下合併，而且利用每一個私人或公開場合表明他的立場。」