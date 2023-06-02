生成式AI發威，音訊大廠思睿邏輯推「智慧音訊」，PC產業可望迎來換機潮
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近日ChatGPT引起熱議，AI相關設備、零組件面臨更新汰換，成為各大業者搶攻的一大市場，其中，音訊設備、喇叭，外接耳機及語音通話等需求劇增，而這股汰換潮將成為個人電腦的下一個春天嗎？
生成式人工智慧（AI）帶動個人電腦產業換機潮，而第一手資料，如現場口說、語音資料變得更重要。專注於混和訊號和音訊數位訊號大廠——思睿邏輯（Cirrus Logic）強調，高階的喇叭、支援麥克風需求增高，未來將走向智慧音訊，音質要穩定且飽滿。
生成式AI風潮，帶動智慧音訊產業
近日ChatGPT引起風潮，AI相關設備、零組件面臨更新汰換，成為各大業者搶攻的一大市場，其中，音訊設備、喇叭，外接耳機及語音通話等需求劇增。電腦產業業內人士David告訴我們，AI已經改變產業，錄音、播放設備需求會越來越高。
他進一步解釋，隨著生成式AI越來越普及，資料庫將需要更多第一手資料，這就包含了口說、現場錄音等檔案，而目前語音AI辨識技術也越來越成熟，這將改變產業結構。David說：「因為AI錄音逐字稿變得更簡單，而錄音設備，還有電腦的喇叭等音訊也會優化汰換。」
思睿邏輯1984年成立，總部位於美國德州奧斯汀。它們專門研究類比、混和訊號和音訊數位訊號等處理器。隨電腦不斷優化，頂級的音訊體驗成用戶的重要考量，而為滿足市場需求，Cirrus Logic針對個人電腦加強的音訊解決方案，這包含，內建運算能力、智慧音訊功率放大器等。
Cirrus Logic指出，它們的技術採用13奈米半導體封裝技術，因此協助個人電腦製造商簡化設計約50%體積，且減少總元件數量、節省主機板空間之餘，更有助於降低物料成本。
Cirrus Logic說明，目前，PC音訊市場有幾個重點，首先是混合工作的模式，所以音訊很重要，再來則是現在的筆電走向輕薄，音訊的設計技術難度更高。未來將會推動高階的喇叭、支援麥克風相關的功能，總結來說，走向智慧音訊，讓音質更穩定。
電子產品走向更輕薄短小，性能還要更強。據國際數據資訊公司（IDC）網路及智慧手機半導體部門研究主任Phil Solis也認為，人電腦市場持續追求更輕、更薄的外型設計，輕薄程度甚至與智慧型手機並駕齊驅。
他還說，消費及商用機種的使用者又都期望筆電音質無論在遊戲、影音或視訊會議應用方面，都能更上一層樓，因此更需要物料成本及尺寸更低，但是性能卻更優異的音頻解決方案。
PC產業可望迎來換機潮
Cirrus Logic已經嗅到商機，近日推出型號為「CS35L56智慧音訊功率放大器」，能幫助個人電腦製造業者在最輕薄的筆電上，透過微型的多喇叭設計，聽感及動態範圍也更加均衡飽滿。
值得注意的是，CS35L56更搭載數位訊號處理器（DSP）、偵測電路及內建升壓器，並結合保護及音頻優化功能兼具的演算法，盡可能放大音量、提升聲音品質及穩定性的同時，將由震動造成的雜音降至最低。
Cirrus Logic說明，目前多款360度翻轉筆電、二合一平板筆電、對開式的輕便商務筆電系列等新型機種，以及具降震技術的雙振模新型喇叭，如搭配CS35L56智慧放大器，將能穩定發揮最佳能，又不會有喇叭音質，明顯降低的感覺。
另一方面，音訊要能夠清楚，音訊編解碼器也非常重要。Cirrus Logic指出，許多不同耳機的聲學特性殊異，OEM廠商在設計過程中也須考慮耳機類型，否則即便是同一部筆電，接上不同耳機所聽到的聲音便可能大相逕庭。
過去大家認為，個人電腦市場可能逐漸式微，但是這樣的趨勢可能有所改變。Cirrus Logic強調，AI改變電腦市場，因此除了智慧型手機以外，包含筆電、平板，還有穿戴式裝置，以及擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等需求都將成長。
對此，今（2）日宏碁董事長暨執行長陳俊聖、華碩共同執行長胡書賓均認為生成式AI將替PC帶來剛性需求，皆為下一波PC市場的汰舊換新帶來正面助益。
陳俊聖說，過去個人電腦產業需求疲弱，主因是智慧型手機崛起，但是生成式AI出現後，會更普遍應用於生產力的提升或優化上，這也意味著消費者需要用回到電腦。
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核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。