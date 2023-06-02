生成式AI發威，音訊大廠思睿邏輯推「智慧音訊」，PC產業可望迎來換機潮

生成式人工智慧（AI）帶動個人電腦產業換機潮，而第一手資料，如現場口說、語音資料變得更重要。專注於混和訊號和音訊數位訊號大廠——思睿邏輯（Cirrus Logic）強調，高階的喇叭、支援麥克風需求增高，未來將走向智慧音訊，音質要穩定且飽滿。

生成式AI風潮，帶動智慧音訊產業

近日ChatGPT引起風潮，AI相關設備、零組件面臨更新汰換，成為各大業者搶攻的一大市場，其中，音訊設備、喇叭，外接耳機及語音通話等需求劇增。電腦產業業內人士David告訴我們，AI已經改變產業，錄音、播放設備需求會越來越高。

他進一步解釋，隨著生成式AI越來越普及，資料庫將需要更多第一手資料，這就包含了口說、現場錄音等檔案，而目前語音AI辨識技術也越來越成熟，這將改變產業結構。David說：「因為AI錄音逐字稿變得更簡單，而錄音設備，還有電腦的喇叭等音訊也會優化汰換。」

思睿邏輯1984年成立，總部位於美國德州奧斯汀。它們專門研究類比、混和訊號和音訊數位訊號等處理器。隨電腦不斷優化，頂級的音訊體驗成用戶的重要考量，而為滿足市場需求，Cirrus Logic針對個人電腦加強的音訊解決方案，這包含，內建運算能力、智慧音訊功率放大器等。

Cirrus Logic指出，它們的技術採用13奈米半導體封裝技術，因此協助個人電腦製造商簡化設計約50%體積，且減少總元件數量、節省主機板空間之餘，更有助於降低物料成本。

思睿邏輯提供

Cirrus Logic說明，目前，PC音訊市場有幾個重點，首先是混合工作的模式，所以音訊很重要，再來則是現在的筆電走向輕薄，音訊的設計技術難度更高。未來將會推動高階的喇叭、支援麥克風相關的功能，總結來說，走向智慧音訊，讓音質更穩定。

電子產品走向更輕薄短小，性能還要更強。據國際數據資訊公司（IDC）網路及智慧手機半導體部門研究主任Phil Solis也認為，人電腦市場持續追求更輕、更薄的外型設計，輕薄程度甚至與智慧型手機並駕齊驅。

他還說，消費及商用機種的使用者又都期望筆電音質無論在遊戲、影音或視訊會議應用方面，都能更上一層樓，因此更需要物料成本及尺寸更低，但是性能卻更優異的音頻解決方案。

PC產業可望迎來換機潮

Cirrus Logic已經嗅到商機，近日推出型號為「CS35L56智慧音訊功率放大器」，能幫助個人電腦製造業者在最輕薄的筆電上，透過微型的多喇叭設計，聽感及動態範圍也更加均衡飽滿。

值得注意的是，CS35L56更搭載數位訊號處理器（DSP）、偵測電路及內建升壓器，並結合保護及音頻優化功能兼具的演算法，盡可能放大音量、提升聲音品質及穩定性的同時，將由震動造成的雜音降至最低。

Cirrus Logic說明，目前多款360度翻轉筆電、二合一平板筆電、對開式的輕便商務筆電系列等新型機種，以及具降震技術的雙振模新型喇叭，如搭配CS35L56智慧放大器，將能穩定發揮最佳能，又不會有喇叭音質，明顯降低的感覺。

另一方面，音訊要能夠清楚，音訊編解碼器也非常重要。Cirrus Logic指出，許多不同耳機的聲學特性殊異，OEM廠商在設計過程中也須考慮耳機類型，否則即便是同一部筆電，接上不同耳機所聽到的聲音便可能大相逕庭。

過去大家認為，個人電腦市場可能逐漸式微，但是這樣的趨勢可能有所改變。Cirrus Logic強調，AI改變電腦市場，因此除了智慧型手機以外，包含筆電、平板，還有穿戴式裝置，以及擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等需求都將成長。

對此，今（2）日宏碁董事長暨執行長陳俊聖、華碩共同執行長胡書賓均認為生成式AI將替PC帶來剛性需求，皆為下一波PC市場的汰舊換新帶來正面助益。

陳俊聖說，過去個人電腦產業需求疲弱，主因是智慧型手機崛起，但是生成式AI出現後，會更普遍應用於生產力的提升或優化上，這也意味著消費者需要用回到電腦。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航