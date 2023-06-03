王牌回歸！開季暫居中職雙冠王的江少慶，跟上一季有哪些不同？

文：喜歡碎念的Riley

富邦悍將王牌江少慶目前暫居聯盟防禦率王跟三振王，本季回歸王牌身手，開季投球表現比上季內容好很多，目前先發7場，拿下1勝3敗，防禦率1.62，WHIP 0.97，ERA+高達220.4，是目前本土先發表現最好的投手，本篇來聊聊江少慶開季的表現跟上季不一樣的地方。

江少慶目前先發7場，拿下1勝3敗，防禦率1.62，WHIP 0.97，ERA+220.4，暫居聯盟防禦率王跟三振王，跟上季成績比較，開季以來的表現已經符合球迷跟外界的期待，接下來就以幾個層面，聊聊江少慶為何變成聯盟頂尖的本土先發。

IP H/9 K/9 BB/9 ERA WHIP ERA+ 2022 120.2 10.52 6.34 2.83 4.70 1.48 71.2 2023 44.1 5.89 10.15 2.84 1.62 0.97 220.4

改善首局不穩問題

IP H/9 K/9 BB/9 ERA WHIP 2022 22.0 13.09 5.73 4.50 7.77 1.96 2023 7.0 2.57 9.00 2.57 0.00 0.57

去年江少慶在首局投球容易出現不穩，首局防禦率高達7.77，最大問題是被安打率跟保送率高等問題，去年首局被打擊率.356，首局保送率高（BB/9值4.50），的確江少慶在去年首局容易不穩，出現被安打跟控球不穩等問題，導致首局容易失分。

今年開季以來，江少慶改善首局爆的老毛病，今年首局防禦率0.00，WHIP 0.57，被安打率低（H/9值2.57），三振能力有展現出來（K/9值9.00），控球變穩定（BB/9值2.57），被打擊率僅.087。

今年反而是經過第二輪被打擊率變高，但第四局跟第五局被打擊率分別為.222及.250，整體被打擊率僅.188，今年被打擊率明顯偏低，也是江少慶能夠暫居防禦率王的原因之一。

化身壘包精算師?

Whiff% Contact% GB% LD% FB% LOB% BABIP 2022 18.7 81.3 48.0 14.4 29.9 60.5 0.346 2023 23.5 76.5 45.8 15.0 28.0 85.2 0.272

今年江少慶整體數據比去年好，揮空率更高23.5%（去年18.7%），滾地球、平飛球跟飛球比率都跟去年差不多，但明顯看出LOB%跟BABIP更出色，今年LOB%高達85.2%，BABIP.272，代表今年危機處理不錯，跟球威展現不錯，不易被擊出安打。

IP H/9 K/9 BB/9 BABIP AVG ERA WHIP 壘上無人 25.0 7.56 11.16 2.16 0.323 0.219 0.00 1.08 得點圈有人 10.2 5.06 8.44 5.06 0.192 0.162 6.75 1.13

攤開江少慶壘上無人跟得點圈有人的成績，得點圈有人防禦率是偏高的6.75，但得點圈有人時，被打擊率僅.162（壘上無人打擊率.219），推測江少慶得點圈有人，防禦率會偏高的原因，是保送率太高（BB/9值5.06）。

今年很多人有在討論江少慶化身壘包精算師，但他面對得點圈有人LOB%/43.1%，江少慶展現殘壘率反而沒有很高，主要是今年被打擊率偏低，所以減少讓對手上壘的機會。

搖身變成聯盟的三振王

今年江少慶展現出不錯的三振能力（K/9值10.15），去年K/9值5.73，觀察他的好壞球比率跟去年差不多，揮空率今年比較高（今年23.5%/去年18.7%），主要因為他今年均速有回來，另一方面是進壘點，讓他今年三振率高，並且聯盟打者面對他的球路不易攻擊。

今年開季江少慶的表現，回歸像2019年12強扛起王牌的表現，期待他可以維持現在的投球內容，可以挑戰三冠王，甚至挑戰年度MVP。

本文經喜歡碎念的Riley授權刊登，原文刊登於此

原標題：本季回歸王牌身手！暫居聯盟雙冠王的江少慶

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九