王牌回歸！開季暫居中職雙冠王的江少慶，跟上一季有哪些不同？
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富邦悍將投手江少慶自從經典賽過後，就似乎找回以往在海外的球速及壓制能力，到5月24日為止共先發7場比賽，防禦率僅1.62，重新站回聯盟頂尖的本土先發。
文：喜歡碎念的Riley
富邦悍將王牌江少慶目前暫居聯盟防禦率王跟三振王，本季回歸王牌身手，開季投球表現比上季內容好很多，目前先發7場，拿下1勝3敗，防禦率1.62，WHIP 0.97，ERA+高達220.4，是目前本土先發表現最好的投手，本篇來聊聊江少慶開季的表現跟上季不一樣的地方。
江少慶目前先發7場，拿下1勝3敗，防禦率1.62，WHIP 0.97，ERA+220.4，暫居聯盟防禦率王跟三振王，跟上季成績比較，開季以來的表現已經符合球迷跟外界的期待，接下來就以幾個層面，聊聊江少慶為何變成聯盟頂尖的本土先發。
|IP
|H/9
|K/9
|BB/9
|ERA
|WHIP
|ERA+
|2022
|120.2
|10.52
|6.34
|2.83
|4.70
|1.48
|71.2
|2023
|44.1
|5.89
|10.15
|2.84
|1.62
|0.97
|220.4
改善首局不穩問題
|IP
|H/9
|K/9
|BB/9
|ERA
|WHIP
|2022
|22.0
|13.09
|5.73
|4.50
|7.77
|1.96
|2023
|7.0
|2.57
|9.00
|2.57
|0.00
|0.57
去年江少慶在首局投球容易出現不穩，首局防禦率高達7.77，最大問題是被安打率跟保送率高等問題，去年首局被打擊率.356，首局保送率高（BB/9值4.50），的確江少慶在去年首局容易不穩，出現被安打跟控球不穩等問題，導致首局容易失分。
今年開季以來，江少慶改善首局爆的老毛病，今年首局防禦率0.00，WHIP 0.57，被安打率低（H/9值2.57），三振能力有展現出來（K/9值9.00），控球變穩定（BB/9值2.57），被打擊率僅.087。
今年反而是經過第二輪被打擊率變高，但第四局跟第五局被打擊率分別為.222及.250，整體被打擊率僅.188，今年被打擊率明顯偏低，也是江少慶能夠暫居防禦率王的原因之一。
化身壘包精算師?
|Whiff%
|Contact%
|GB%
|LD%
|FB%
|LOB%
|BABIP
|2022
|18.7
|81.3
|48.0
|14.4
|29.9
|60.5
|0.346
|2023
|23.5
|76.5
|45.8
|15.0
|28.0
|85.2
|0.272
今年江少慶整體數據比去年好，揮空率更高23.5%（去年18.7%），滾地球、平飛球跟飛球比率都跟去年差不多，但明顯看出LOB%跟BABIP更出色，今年LOB%高達85.2%，BABIP.272，代表今年危機處理不錯，跟球威展現不錯，不易被擊出安打。
|IP
|H/9
|K/9
|BB/9
|BABIP
|AVG
|ERA
|WHIP
|壘上無人
|25.0
|7.56
|11.16
|2.16
|0.323
|0.219
|0.00
|1.08
|得點圈有人
|10.2
|5.06
|8.44
|5.06
|0.192
|0.162
|6.75
|1.13
攤開江少慶壘上無人跟得點圈有人的成績，得點圈有人防禦率是偏高的6.75，但得點圈有人時，被打擊率僅.162（壘上無人打擊率.219），推測江少慶得點圈有人，防禦率會偏高的原因，是保送率太高（BB/9值5.06）。
今年很多人有在討論江少慶化身壘包精算師，但他面對得點圈有人LOB%/43.1%，江少慶展現殘壘率反而沒有很高，主要是今年被打擊率偏低，所以減少讓對手上壘的機會。
搖身變成聯盟的三振王
今年江少慶展現出不錯的三振能力（K/9值10.15），去年K/9值5.73，觀察他的好壞球比率跟去年差不多，揮空率今年比較高（今年23.5%/去年18.7%），主要因為他今年均速有回來，另一方面是進壘點，讓他今年三振率高，並且聯盟打者面對他的球路不易攻擊。
今年開季江少慶的表現，回歸像2019年12強扛起王牌的表現，期待他可以維持現在的投球內容，可以挑戰三冠王，甚至挑戰年度MVP。
本文經喜歡碎念的Riley授權刊登，原文刊登於此
原標題：本季回歸王牌身手！暫居聯盟雙冠王的江少慶
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。