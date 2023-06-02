美國國債違約危機落幕，6/5最後期限前兩黨合力避免「災難性」經濟崩盤

（中央社）美國聯邦參議院今天（當地時間1日）表決通過一項讓國家得以暫停聯邦債務上限的法案，為長達數週的緊張談判劃下句點，在財政部設下的最後期限之前4天，避免了災難性債務違約的危機。

《法新社》報導，經濟學者曾示警，美國可能在本月5日之前用罄資金、無法支付各種帳單，這使得國會幾乎沒有延後通過「財政責任法案」（Fiscal Responsibility Act）的空間。這項法案可將政府借貸權延長至2024年，同時削減聯邦開支。

這項由民主黨籍總統拜登與共和黨人共同制定的法案，在參院以63票贊成、36票反對的結果輕鬆過關。聯邦眾議院昨天已早一步投票通過。

拜登在社群媒體上發布聲明說：「沒人能在談判中稱心如意，但別誤會：這項兩黨達成的協議對我們的經濟和美國人民來說，是一場重大勝利。」

拜登說，他會「儘快」簽署法案，並於明天發表全國演說。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）補充說，在避免「災難性」經濟崩盤後，美國可以「鬆一口氣」了；但他也提到：「經歷那麼多跌宕起伏和波波折折才有今天，兩黨最後終於團結起來避免違約，是美國之幸。」

參院今天表決通過，終結了兩黨領袖和普通議員之間一天的激烈交鋒；先前有部分人揚言要在最後一刻緊咬細節，不讓法案迅速通過。接下來，這項法案將送交拜登簽署成法。

參議員們決定在法案99頁文本中微調11處，許多人不滿他們關注的計畫所獲得的資金水準，從邊境管制、中國貿易至徵稅、環境都有，每一項都需要表決。

國防鷹派人士不滿國防部支出受限於拜登的8860億美元預算要求，一度揚言阻撓整個法案。

最後，他們獲得承諾未來將提另一項法案，內容包括提供現金助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，並在中東以及面對中國侵犯台灣之際促進美國國家安全利益，於是同意支持避免債務違約的法案。

美國的支出大於徵稅得來的收入，因此透過發行政府公債來借錢，美國公債也被視為全球最可靠的投資之一。

大約80年前，國會議員立法制定了聯邦債務上限。為了讓政府兌現各種支出承諾，這道上限迄今已被提高上百次，由於民主、共和兩黨都支持，過程通常很順利，維持在31.5兆美元左右。

雖然兩黨都承認，若不提高上限，一旦發生債務違約，將導致美國經濟陷入衰退，同時撼動全球市場，但他們也認為，提高債務上限在政治上是飲鴆止渴。

共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）先前盛讚這項法案是保守派的重要勝利，不過黨內右翼強硬派認為他在削減支出方面做了太多讓步，因此大力抨擊他。

在白宮，法案獲得通過，則被視為拜登的一場大捷，因為他努力保護了幾乎所有內政優先事務支出未遭共和黨人大幅削減。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航