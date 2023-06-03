歐洲各國能源短缺，芬蘭竟然「能源過剩」電價跌破零元，供應商設法減少生產

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《商業內幕》報導，當歐洲各國仍面臨著能源危機帶來的影響，芬蘭國內的清潔能源供給充足，現貨電價甚至於今（2023年）5月24日的中午前跌至零以下，呈現「負電價」的情況，芬蘭電網營運商Fingrid執行長尤卡・盧蘇寧（Jukka Ruusunen）表示，這意味著當天的平均能源價格略低於零。

負電價原因：去年的節約能源與今年的生產過剩

自從對俄羅斯實施制裁，禁止從該國進口能源之後，芬蘭持續面臨著能源稀缺問題。經《TechTimes》報導，近期出現負電價現象可歸因於兩大要素：再生能源前所未有地出現生產過剩情形，以及芬蘭國內為因應能源危機所採取的節約能源行動。

今年芬蘭及其他北歐國家地區的融水則非常充足，春季期間的融水量過大導致能源過度產出且無法放緩。尤卡・盧蘇寧向《YLE》表示，目前芬蘭擁有足夠的電力，且幾乎無排放廢氣問題，人們可以放心用電而不需感到負擔。

能源價格呈負數並非指消費者可獲得額外收益

據《商業內幕》指出，以實際情況來說，出現負電價並非表示芬蘭人會因用電而獲得報酬，人們支付加價過的商定費用而非原始的市場價格。

綜合《TechTimes》報導，當能源價格呈現負數，表示電力費用已降至零以下。當市場的電力供應過剩，超過了對電力的需求便會出現此狀況。乍看之下似乎違反直覺，但負能源價格的出現也有其正面效益與負面影響。

一方面來說，負電價可減少電費使消費者受益；然而，負電價情形也可能對能源營運商造成財務上的挑戰，難以自行負擔發電營運成本並同時在負電價時期創造營收。

短短幾個月內從能源缺稀變成過度供應的情況