因為台大學生爭議事件連環爆，就說年輕人「一代不如一代」公平嗎？

文：鴻雁

每一代年輕人都有辛苦的地方。現在年輕人在他還是兒童時，就身處隨時隨地捕捉他們言行舉止的設備中，不成熟的行徑一經數位化，根本難以抹滅掉。於是，面對科技，現代年輕人必須強迫自己盡早成熟起來，否則一輩子可能就毀了——這是他們的難題，我們必須理解、傾聽、協助，而不是一味批判！

前陣子爆發的台大經濟系學生會政見歧視事件，引發一致的批評聲浪，砲火猛烈。然而，在批評聲浪當中，毫無不意外又見到了諸如「一代不如一代」、「世代素質淪落」之類的抨擊。

雖然我認為這兩位學生的歧視言論極其不當，若有法源依據的話應該受到退學懲處，但我並不認為這次事件足以證明一代不如一代。在討論這個問題之前，先請大家摸著良心想想以下這個問題：

回想一件你以前做過最惡劣的行為，然後假設當時一旁有手機將你的行徑拍攝下來放到網路上，你覺得你會有什麼下場？

恐怕光是用想的就會讓你冷汗直冒對吧？

二十幾年前在我求學的階段，同學之間就充斥著對性傾向、性別、性別特質、身材、身體特徵……等有意無意（大多是有意）的嘲諷和欺凌。不只學生，我也遇過老師公然在課堂上開黃腔、調侃女性、瞧不起某職業……等的發言。

但之所以沒有人覺得上一代的素質低落，卻直覺認為這一代的素質低落，最主要的原因就是現在數位及資訊科技太發達，任何一段影片、一句話只要數位化放上網，那除非地球毀滅，不然會永遠攤在世人面前。

所以囉，你一上網見到的都是年輕人幹的蠢事，看不到上一代年輕人幹的蠢事，當然會覺得世代素質淪落了。

話說回來，哪一個人沒有經歷過少不更事的階段？沒有做過今天回想起來覺得十分愚蠢、惡劣的行為？要是當年有如今的技術，你又一個不小心，讓劣跡上傳網路，誰敢保證自己比現代的年輕人更高尚？

我承認自己也嘲笑過長得矮的人、性傾向跟我不同的人、陰柔特質的男孩、胸部小或肥胖的女生……直到年紀越長、涉獵漸廣，並花時間去理解不同族群以後，我才意識到自己當初是多麼無知。我現在和以前的同學閒聊，偶爾還會聊到過去被我們欺負的同學，言談中總是為自己的幼稚感到懊悔。

可見，隨著成長，我們絕大多數的人都會越來越成熟，這很自然，但最要不得的是：仗勢自己目前的心智成熟，站在道德的高度評價現今的年輕人，或是義正詞嚴大嘆道德淪喪、素質淪落。不過，卻忘了自己也曾年少輕狂過，而年輕人有朝一日也會成熟。

你以為這已經是「一代不如一代」論點的最大盲點了嗎？最大的bug在於——以偏蓋全。首先，台大經濟系學生會會長的投票結果出爐，這組寫下歧視政見的候選人只得到了三票，顯然受到抵制；其次，根據記者訪問其他所大學學生的結果，大多數人認為這種歧視言論相當不妥。

那我是不是可以據此論證：

現在的學生跟我們以前比起來，好多都具有平權的觀念呢，實在是一代勝過一代！

嗯……？！這麼說是不是也說得通呢？

其實，每一代年輕人都有辛苦的地方。現在年輕人在他還是兒童時，便身處隨時隨地捕捉他們言行舉止的設備中，不成熟的行徑一經數位化，根本難以抹滅掉；可是，對上一代的我們來說，有足夠的時間等待我們從幼稚發展到成熟，你的一切蠢話、蠢事全部船過水無痕，只留存在你和少數人的記憶裡，或被你選擇性遺忘。

於是，面對科技，現代年輕人必須強迫自己盡早成熟起來，否則一輩子可能就毀了——這是他們的難題，我們必須理解、傾聽、協助，而不是一味批判！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：台大經濟系事件後我發現－－缺乏同理心的不只歧視言論，還有「一代不如一代」的論調！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航