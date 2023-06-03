因為台大學生爭議事件連環爆，就說年輕人「一代不如一代」公平嗎？
我們想讓你知道的是
我認為這兩位學生的歧視言論極其不當，但我並不認為這次事件足以證明一代不如一代。先請大家摸著良心想想以下這個問題：回想一件你以前做過最惡劣的行為，然後假設當時一旁有手機將你的行徑拍攝下來放到網路上，你覺得你會有什麼下場？
文：鴻雁
每一代年輕人都有辛苦的地方。現在年輕人在他還是兒童時，就身處隨時隨地捕捉他們言行舉止的設備中，不成熟的行徑一經數位化，根本難以抹滅掉。於是，面對科技，現代年輕人必須強迫自己盡早成熟起來，否則一輩子可能就毀了——這是他們的難題，我們必須理解、傾聽、協助，而不是一味批判！
前陣子爆發的台大經濟系學生會政見歧視事件，引發一致的批評聲浪，砲火猛烈。然而，在批評聲浪當中，毫無不意外又見到了諸如「一代不如一代」、「世代素質淪落」之類的抨擊。
雖然我認為這兩位學生的歧視言論極其不當，若有法源依據的話應該受到退學懲處，但我並不認為這次事件足以證明一代不如一代。在討論這個問題之前，先請大家摸著良心想想以下這個問題：
回想一件你以前做過最惡劣的行為，然後假設當時一旁有手機將你的行徑拍攝下來放到網路上，你覺得你會有什麼下場？
恐怕光是用想的就會讓你冷汗直冒對吧？
二十幾年前在我求學的階段，同學之間就充斥著對性傾向、性別、性別特質、身材、身體特徵……等有意無意（大多是有意）的嘲諷和欺凌。不只學生，我也遇過老師公然在課堂上開黃腔、調侃女性、瞧不起某職業……等的發言。
但之所以沒有人覺得上一代的素質低落，卻直覺認為這一代的素質低落，最主要的原因就是現在數位及資訊科技太發達，任何一段影片、一句話只要數位化放上網，那除非地球毀滅，不然會永遠攤在世人面前。
所以囉，你一上網見到的都是年輕人幹的蠢事，看不到上一代年輕人幹的蠢事，當然會覺得世代素質淪落了。
話說回來，哪一個人沒有經歷過少不更事的階段？沒有做過今天回想起來覺得十分愚蠢、惡劣的行為？要是當年有如今的技術，你又一個不小心，讓劣跡上傳網路，誰敢保證自己比現代的年輕人更高尚？
我承認自己也嘲笑過長得矮的人、性傾向跟我不同的人、陰柔特質的男孩、胸部小或肥胖的女生……直到年紀越長、涉獵漸廣，並花時間去理解不同族群以後，我才意識到自己當初是多麼無知。我現在和以前的同學閒聊，偶爾還會聊到過去被我們欺負的同學，言談中總是為自己的幼稚感到懊悔。
可見，隨著成長，我們絕大多數的人都會越來越成熟，這很自然，但最要不得的是：仗勢自己目前的心智成熟，站在道德的高度評價現今的年輕人，或是義正詞嚴大嘆道德淪喪、素質淪落。不過，卻忘了自己也曾年少輕狂過，而年輕人有朝一日也會成熟。
你以為這已經是「一代不如一代」論點的最大盲點了嗎？最大的bug在於——以偏蓋全。首先，台大經濟系學生會會長的投票結果出爐，這組寫下歧視政見的候選人只得到了三票，顯然受到抵制；其次，根據記者訪問其他所大學學生的結果，大多數人認為這種歧視言論相當不妥。
那我是不是可以據此論證：
現在的學生跟我們以前比起來，好多都具有平權的觀念呢，實在是一代勝過一代！
嗯……？！這麼說是不是也說得通呢？
其實，每一代年輕人都有辛苦的地方。現在年輕人在他還是兒童時，便身處隨時隨地捕捉他們言行舉止的設備中，不成熟的行徑一經數位化，根本難以抹滅掉；可是，對上一代的我們來說，有足夠的時間等待我們從幼稚發展到成熟，你的一切蠢話、蠢事全部船過水無痕，只留存在你和少數人的記憶裡，或被你選擇性遺忘。
於是，面對科技，現代年輕人必須強迫自己盡早成熟起來，否則一輩子可能就毀了——這是他們的難題，我們必須理解、傾聽、協助，而不是一味批判！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：台大經濟系事件後我發現－－缺乏同理心的不只歧視言論，還有「一代不如一代」的論調！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。