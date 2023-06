聯合國報告：東南亞毒品製造基地漸多元化，從金三角擴散至柬埔寨

(中央社)聯合國報告指出,緬甸中部和泰緬寮3國邊界金三角地區近幾年成為東南亞製毒基地,但販毒集團意圖讓製造多元化,柬埔寨逐漸成為區域毒品交易的樞紐及某種程度上的製造基地。

聯合國毒品暨犯罪辦公室(UN Office on Drugs and Crime)2日在曼谷發布2023年東亞和東南亞合成毒品報告(Synthetic Drugs in East and Southeast Asia 2023)。

報告指出,近10年來東南亞的合成毒品製造和販運持續成長,特別是甲基安非他命,愷他命的製造和販運也有成長趨勢,過去幾年泰緬寮3國邊界的金三角地區和緬甸撣邦(Shan State)已成為東南亞毒品製造的基地。

報告提到,由在緬甸撣邦的小型武裝團體製造的甲基安非他命占比逐年上升,恐怕對緬甸和周邊國家會有不小影響。

研究團隊也發現販毒團體近年改變運毒的路線,在泰緬寮3國邊界金三角地區走私毒品的犯罪集團為了避開中國和泰國邊境的檢查,因此增加海運量,販毒集團從伊洛瓦底江三角洲、孟邦(Mon)、若開邦(Rakhine)以及德林達依邦(Tanintharyi)等地靜悄悄沿著海岸線,透過安達曼海(Andaman Sea)將毒品運出緬甸。

不過研究團隊也發現,儘管緬甸中部地區也就是撣邦和金三角區域是製造毒品的基地,但有趨勢顯示犯罪組織意圖讓製造多元化,柬埔寨逐漸成為區域毒品交易的樞紐及某種程度上的製造基地。

報告指出,從2020年開始,柬埔寨境內發現有16處具有高度精密且具企業規模的甲基安非他命實驗室及化學物質保存設施,其中13處是在2022年發現的,柬埔寨官方2020年在這些基地內查扣5噸的化學物質,2022年增加到518噸。

柬埔寨官方查獲的化學物質共來自12國,遍及亞洲和歐洲,這些化學物質可以用來製毒或製作毒品原料。

報告說,2022年7月柬埔寨官方在靠近越南邊境查獲一批化學物質和設施,逮捕11名中國人和台灣人,這些人告訴柬埔寨警方他們製作的是毒品原料,柬埔寨官方判斷這些原料是要送往施亞努港(Sihanoukville,又稱西港)再加工製成毒品。

新聞來源:

延伸閱讀:

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:杜晉軒

核稿編輯:楊士範