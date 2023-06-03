從「香格里拉」到南海博弈，中國在亞洲到底還剩下幾個所謂的「朋友」？

文：黃澎孝

一年一度的「香格里拉對話」（The Shangri-La Dialogue，簡稱「對話」）從6月2日起迄4日止，於新加坡香格里拉大飯店舉行。今年出席會議的有來自49個國家的600多名代表。按照慣例，除了預計的七場全體會議及六場「平行會議」外，各有關國家也將利用此機會，進行各種雙邊或多邊會晤。

但與會最重要的中美兩大國，卻因中方的拒絕，而未安排兩國國防部長的會晤。這種不尋常的現象，反而讓內行人更加關注即將進行的中美交鋒。

事實上，就在「對話」舉行的前夕，美國軍方就率先在5月30日指控：一架中國殲-16戰機，5月26日在南海上空，對美軍RC-135電偵機作出嚴重影響飛安的挑釁行動。中國方面則反控，美國偵察機抵近到中國海岸線50公里的近距離電偵行動才是挑釁。

事實上，根據「南海戰略態勢感知」的數據顯示，美國從2022年1月至11月總共派出了589架次各型軍機，在南海上空進行近距離情報收集。如此密集的偵查飛行次數，顯然已遠遠超過出了平時狀態下的軍事需要。但是，卻也凸顯出美國對於中國在南海軍事擴張行動的重視與監控。

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



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早在2021年；美國國會研究處（Congressional Research Service，簡稱CRS）就曾向國會提交一篇題為〈美中在南中國海和東海的戰略競爭：為國會提供的背景和問題〉（U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress）的長篇報告。

該報告詳細分析了南海問題為何與美國密切相關，並揭示了中國在該地區的蠶食行為。簡單的說：

「南海」是將西太平洋與印度洋和波斯灣連接起來的重要海域，世界上主要的商業航線都要經過南海。尤其，攸關美國在西太平洋的島鏈防衛地緣戰略上至關重要的日本、韓國和台灣的石油和商業貨運，80%以上都要經過南海。反之亦然，南海也是中國的生命線，中國80%以上的進口石油也都需要經過這片海域。

換言之，美國只要能夠牢牢掌控中國南海，那麼也就等於揪住了中國賴以生存的生命臍帶。中國也就無能為力在台海、東海或黃海「鬧事」了。這也就是說，中國如未能充份掌控南海，特別是突破所謂的「馬六甲困境」，那麼，解放軍就不可能圍困台灣，更難以在武統台灣的過程中，免除「後顧之憂」。

事實上，二戰初期，日本之所以要發起「大東亞戰爭」，在1941年12月7日偷襲珍珠港後，同時進攻菲律賓、馬來西亞、印尼，並強佔新加坡的戰略考量，就是要爭奪南海的控制權，以維護日本的生命線。

到如今，中國取代了當年日本的角色，當然也不得不非在南海下足功夫不可。至於鼓吹「東昇西降」，自以為國力已非昔日吳下阿瞞的中國，能否改寫當年日本飲恨南海的歷史？這幾天召開的「香格里拉對話」或許是一扇可供我們觀察的明窗。

但是，在今年與會的49國之中，除了剛落幕的「七大工業國集團」（G7）廣島峰會，已在會後聯合公報中劍指中國地重申台海和平穩定的重要性。另一方面，中國與其鄰國印度的緊張關係也毫無改善的跡象。但是，朝鮮半島的局勢，卻因韓國總統尹錫悅轉向站隊美國後，產生了對中國非常不利的威脅。

至於，南海方面，菲律賓與美國簽署了「美菲雙邊防務準則」，美國明確承諾與菲律賓共同面對在各領域出現的威脅。包括在有爭議的南海針對菲律賓海岸警衛隊的攻擊在內，使得菲律賓更有底氣的在南沙群島東部仁愛礁（Second Thomas Shoal）上，擱淺已24年的登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）的爭議事件中，採取更為強硬的立場。

Photo Credit: GettyImages 擱淺已24年的登陸艦「馬德雷山號」

在越南方面，剽悍的越南海警船和海上民兵漁船，正在盛產油氣的「萬安灘」海域，強力驅趕了中國的科研船，並持續與中國的海警船對峙中。越南外交部外交學院副院長阮雄山（Nguyen Hung Son）在接受澳洲智庫訪談時，更公開表示，美國是不可或缺的夥伴，並認為比起台灣海峽，南海更有可能是美國和中國發生衝突的地點。

但是，更令中國嚴重不滿的是，美國與日本，選在「對話」前一天的6月1日，各派一艘海岸警衛隊船艦，與菲律賓四艘海岸警衛隊船艦，並邀澳洲以「觀察員」身份加入。在鄰近巴丹群島附近海域，進行首度的「反海盜」聯合演習。這項分明就是針對中國的「準軍演」，實不啻將中國比擬為「海盜」，其辱華的諷刺意味十足。

以上所述這一切不利於中國的狀況，事實上，也考驗著今年3月剛被習近平任命為中國新任國防部長的李尚福的軍事、外交能力。同時，透過這次香格里拉對話，也可讓我們得以清楚觀察到：中國在亞洲，到底還剩下了幾個所謂的「朋友」？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：從「香格里拉」到「南海博弈」—- 南海才是美中角力的主戰場！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航