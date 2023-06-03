從「香格里拉」到南海博弈，中國在亞洲到底還剩下幾個所謂的「朋友」？
我們想讓你知道的是
如今中國取代了當年日本的角色，當然也不得不非在南海下足功夫不可。至於鼓吹「東昇西降」，自以為國力已非昔日吳下阿瞞的中國，能否改寫當年日本飲恨南海的歷史？這幾天召開的「香格里拉對話會」或許是一扇可供我們觀察的明窗。
文：黃澎孝
一年一度的「香格里拉對話」（The Shangri-La Dialogue，簡稱「對話」）從6月2日起迄4日止，於新加坡香格里拉大飯店舉行。今年出席會議的有來自49個國家的600多名代表。按照慣例，除了預計的七場全體會議及六場「平行會議」外，各有關國家也將利用此機會，進行各種雙邊或多邊會晤。
但與會最重要的中美兩大國，卻因中方的拒絕，而未安排兩國國防部長的會晤。這種不尋常的現象，反而讓內行人更加關注即將進行的中美交鋒。
事實上，就在「對話」舉行的前夕，美國軍方就率先在5月30日指控：一架中國殲-16戰機，5月26日在南海上空，對美軍RC-135電偵機作出嚴重影響飛安的挑釁行動。中國方面則反控，美國偵察機抵近到中國海岸線50公里的近距離電偵行動才是挑釁。
事實上，根據「南海戰略態勢感知」的數據顯示，美國從2022年1月至11月總共派出了589架次各型軍機，在南海上空進行近距離情報收集。如此密集的偵查飛行次數，顯然已遠遠超過出了平時狀態下的軍事需要。但是，卻也凸顯出美國對於中國在南海軍事擴張行動的重視與監控。
早在2021年；美國國會研究處（Congressional Research Service，簡稱CRS）就曾向國會提交一篇題為〈美中在南中國海和東海的戰略競爭：為國會提供的背景和問題〉（U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress）的長篇報告。
該報告詳細分析了南海問題為何與美國密切相關，並揭示了中國在該地區的蠶食行為。簡單的說：
「南海」是將西太平洋與印度洋和波斯灣連接起來的重要海域，世界上主要的商業航線都要經過南海。尤其，攸關美國在西太平洋的島鏈防衛地緣戰略上至關重要的日本、韓國和台灣的石油和商業貨運，80%以上都要經過南海。反之亦然，南海也是中國的生命線，中國80%以上的進口石油也都需要經過這片海域。
換言之，美國只要能夠牢牢掌控中國南海，那麼也就等於揪住了中國賴以生存的生命臍帶。中國也就無能為力在台海、東海或黃海「鬧事」了。這也就是說，中國如未能充份掌控南海，特別是突破所謂的「馬六甲困境」，那麼，解放軍就不可能圍困台灣，更難以在武統台灣的過程中，免除「後顧之憂」。
事實上，二戰初期，日本之所以要發起「大東亞戰爭」，在1941年12月7日偷襲珍珠港後，同時進攻菲律賓、馬來西亞、印尼，並強佔新加坡的戰略考量，就是要爭奪南海的控制權，以維護日本的生命線。
到如今，中國取代了當年日本的角色，當然也不得不非在南海下足功夫不可。至於鼓吹「東昇西降」，自以為國力已非昔日吳下阿瞞的中國，能否改寫當年日本飲恨南海的歷史？這幾天召開的「香格里拉對話」或許是一扇可供我們觀察的明窗。
但是，在今年與會的49國之中，除了剛落幕的「七大工業國集團」（G7）廣島峰會，已在會後聯合公報中劍指中國地重申台海和平穩定的重要性。另一方面，中國與其鄰國印度的緊張關係也毫無改善的跡象。但是，朝鮮半島的局勢，卻因韓國總統尹錫悅轉向站隊美國後，產生了對中國非常不利的威脅。
至於，南海方面，菲律賓與美國簽署了「美菲雙邊防務準則」，美國明確承諾與菲律賓共同面對在各領域出現的威脅。包括在有爭議的南海針對菲律賓海岸警衛隊的攻擊在內，使得菲律賓更有底氣的在南沙群島東部仁愛礁（Second Thomas Shoal）上，擱淺已24年的登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）的爭議事件中，採取更為強硬的立場。
在越南方面，剽悍的越南海警船和海上民兵漁船，正在盛產油氣的「萬安灘」海域，強力驅趕了中國的科研船，並持續與中國的海警船對峙中。越南外交部外交學院副院長阮雄山（Nguyen Hung Son）在接受澳洲智庫訪談時，更公開表示，美國是不可或缺的夥伴，並認為比起台灣海峽，南海更有可能是美國和中國發生衝突的地點。
但是，更令中國嚴重不滿的是，美國與日本，選在「對話」前一天的6月1日，各派一艘海岸警衛隊船艦，與菲律賓四艘海岸警衛隊船艦，並邀澳洲以「觀察員」身份加入。在鄰近巴丹群島附近海域，進行首度的「反海盜」聯合演習。這項分明就是針對中國的「準軍演」，實不啻將中國比擬為「海盜」，其辱華的諷刺意味十足。
以上所述這一切不利於中國的狀況，事實上，也考驗著今年3月剛被習近平任命為中國新任國防部長的李尚福的軍事、外交能力。同時，透過這次香格里拉對話，也可讓我們得以清楚觀察到：中國在亞洲，到底還剩下了幾個所謂的「朋友」？
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：從「香格里拉」到「南海博弈」—- 南海才是美中角力的主戰場！
延伸閱讀
- 香港《南華早報》：中國打造「海上核電廠」，考量安全等因素懸而未決
- 美日菲將首次舉行海防聯合演習，菲律賓強調「與中國在南海爭端無關」
- 美日韓＋美日菲雙重戰略三角，美國正在構築第一島鏈為核心的「制中連線」
- 在南海吃麻辣鍋，不中暑也中風——中共為什麼要在西沙群島開火鍋店？
- 美國發布美菲雙邊防務準則：「我們永遠會在南海或該地區的其他地方作你們的後盾」
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。