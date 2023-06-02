台中市議會「市政考察」3天2夜行程不公開，遭爆下榻萬元高檔飯店，5月花費超過673萬元

「台中市議會觀察」在臉書上揭露，台中市議會每年2次的「市政考察」下榻一晚上萬的高檔飯店，且缺乏實質「考察」內容，議員、政府官員的所有行程都由全民埋單，有新科議員不滿而拒絕參加。

台中市議會的7個委員會，每年都會安排2次「市政考察」，行程內容是由各委員會召集人決定，並由市政府各局處編列預算、招標採購，最後由市政府及市議員一同出訪。

台中市議會觀察指出，5月底剛結束的考察費用總計超過673萬元，但議員考察的行程表、出席率卻都沒有公開。本次警消環衛委員會議員3天2夜的考察行程中，只有第1、3日和嘉義縣警察局交流約1小時，以及第3日早上觀摩製茶廠環境衛生，其他行程不是觀賞阿里山晚霞、雲海、日出、巨木，就是晚宴和聯歡同樂活動，且入住的飯店一天是8000元起跳的「阿里山賓館」，另一天是破萬的「阿里山英迪格酒店」。交通地政委員會的部分，則是前往澎湖參與海上花火節。

Photo Credit：台中市議會觀察

而這樣的昂貴行程已是常態，同樣是警消衛環委員會，去（2022）年10月中的市政考察活動前往北投、基隆等地，行程內容包含地熱谷小旅行、觀光遊艇探訪基隆嶼秘境，2天住宿也都是一晚破萬的「日勝生加賀屋溫泉飯店」。

一名曾參與每年2次市政考察的前議員助理表示，曾經有一年同樣安排3天2夜的行程，其中參訪某縣市公共托育中心，並有當地政府官員簡報，部分議員也將交流成果在質詢中提出。但搭乘輕軌、騎乘鐵道自行車等行程，主辦考察的單位卻沒有安排介紹、簡報，讓議員和官員自行體驗，較不符合考察的意義及效果。

除此之外，這名前助理表示，考察除了議員、議員助理、相關市府官員以外，連議會其他行政人員、議員的配偶、家人，甚至記者也能參加，全部費用都由納稅人埋單。晚上的聯歡同樂活動包含唱歌、跳舞、喝酒環節，且下榻高檔飯店，「享受如此奢華行程，其實心裡很心虛。」

對此，身在警消環衛委員會的時代力量議員吳佩芸表示，自己選擇不參加上任後的首次議員考察，他認為考察應該要能夠實地觀察與交流，來了解各地方建設或是制度、政策的施行，需要哪些條件配合、可能遇到的困難，或者值得參考之處。但本次3天2夜的行程中，多數屬於休閒聯誼性質，還住到一晚要價上萬的英迪格酒店，這樣的行程不太適合用人民公帑來支付。

台中市議會觀察：應揭露考察行程、出席率，檢討奢華住宿

每年2次考察費用都是由台中市政府各局處支應，事實上，《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》有規定，直轄市議員每年有15萬的出國考察費。但前台中市議員段緯宇在2013年被爆出，在前往日本四國考察報告表的「心得報告」欄位，寫上大大的「妖受讚」；而在成都的考察報告表上，則寫上「食衣住行都和我們不一樣，拉屎的茅坑都用蹲的。」

台中市議會觀察指出，在這件事情之後，台中市議會就不再公布議員的考察資訊，但安排議員出國或國內考察是為了參訪交流，把其他國家、城市的成功經驗帶回台中。因此，該團體從去年就開始呼籲，要求揭露議員考察的行程等資訊；今（2023）年也呼籲台中市議會正副議長張清照、顏莉敏，承諾公布議員考察行程、出席率，並檢討議員考察奢華住宿。

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核稿編輯：羅元祺