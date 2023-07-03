「尋探老屋生命線」：打破課本學習框架，帶著孩子走進社區向「在地」學習

文：李宛倫、陳珮文、鄭珮妤（高雄市壽山國小教師）

受限於既定的時間與空間框架，「學校生活」通常難以為孩子建構與真實世界的連結。身為學校老師的我們想要跨越學校的空間定義，突破領域科目的時間限制，讓親師生一起實踐回應真實世界的教育行動。

高雄市壽山國小實驗學校是我們的場域，「尋探老屋生命線」學習之旅是我們想說的故事。

有次四年級的登山課，孩子們在抵達南壽山觀景台後，眺望高雄市區，指認高樓地標，辨識自己的家所坐落的位置。

然後，他們提出一個很有趣的問題：「為什麼鹽埕鼓山的房屋都比較矮小，不像我家附近是一排排的大樓呢？」

好奇是主動學習的開端，我們把孩子的問題轉化為專題探究的契機，以跨領域合作方式，設計文史壽山社區踏查、美學壽山美術館藝術鑑賞、探索壽山老街定向越野等課程，引導學生進入「尋探老屋生命線」學習旅程。

各領域協力上陣，觸發學生感受

這趟旅程以「美學壽山」（美術課）為始，孩子們先認識高雄在地藝術家張啟華，透過賞析畫家作品，理解畫家眼中的壽山，並走進美術館看見原畫的力量，透過欣賞畫作時仔細的觀察，初探老鹽埕時期的風貌。

再來由「文史壽山」（社會課）接棒，帶領他們閱讀資料，分析房屋特徵如何因時間與空間位置而有所改變，以回應孩子們在探索壽山時的提問。

帶著美學課的攝影技巧、文史課的住屋知識及地圖技巧，親師生分組尋覓街區中各時代留下的老屋，分析老屋特徵，拍出第一手觀察照片，以自己的雙腳、雙眼帶回後續的學習資料。

回到校園後，我們引導孩子理解街屋新舊夾雜現象背後原因並歸納出關係（文史課），孩子學習收集與閱讀二手資料並看見老屋生存困境；為了更深入瞭解老屋屋主的想法，與導師在語文課合作，讓孩子進行提問、追問練習。

美學課進行後續版畫創作，延續老屋存廢議題，透過國內外案例，引導孩子思考如何為老屋進行改造，以多元媒材創作設計老街屋新面貌。

在孩子們擁有更完整的學習背景後，再次走出校園，訪談街屋主人，蒐集都市更新中老屋保存現象的不同意見，對於鹽埕街屋有了不同的認識與情感，在房屋的特徵中發現歷史刻印，深刻瞭解老屋保存所需耗費的心力及留存的價值，感受老屋真正的「生命力」。

例如街屋主人說：「我就是看見這棟建築物不完整的樣子，我喜歡它的歷史，所以想辦法與專家合作，用新科技保留老屋原貌，我覺得這樣的投資是值得的。」

孩子聽到的，不是以法規來談老屋保留的價值，而是屋主對於老屋的認同感與堅持。

透過屋主的分享，孩子們進而學習分析其觀點與立場，體認人們對社會事物與社區變遷有不同的認知、感受、意見與表現方式，予以尊重。

學習旅程的最後，由孩子們在「自主壽山」（彈性課）提出校慶學習市集發表，他們以老屋為主題的版畫作品成為校慶的邀請卡，校慶日與家長來賓、社區民眾一起分享此專題任務的觀察與體會。

在地學習，但不只是走到那塊地就好

「尋探老屋生命線」從街屋現場微觀事實，要推展到歷史脈絡上，是與課本編輯習慣不同的知識結構，教師將學習內容經過解構再重組後，利用學習策略的練習，培養孩子能夠針對資料進行解讀，進而能夠進行提問、追問等練習。

課本不再是唯一的知識權威。

我們深信打破學習空間的限制，孩子才能超越課本看見真實，了解真實，學習真實。與此同時，我們總是不斷思考，怎樣的學習才能深入且深刻？大張旗鼓帶著孩子走出校園就等同學習？絢爛的戶外行程就是學習？

對孩子而言，走出校園當然興奮，但在豔陽下奔走一個上午後，課程執行一個學期後，孩子仍能保持對於主題學習的興趣，甚至回到街區進行訪談時，會提前搜尋路線、交通工具，或是知道如何運用創作回饋給受訪屋主等。

師生一同「尋探老屋生命線」，回顧課程一路執行的辛苦，教師群也能泛出一抹滿足微笑。

對教師而言，真實世界是一個需要與人互動合作的世界，因此課程準備的過程，我們需要不斷確認教學內容與課程的連結性，不同領域教師必須針對學習時間、學習內容，透過教學研究核對彼此分工。

挑戰教師過往習慣「獨立作業」，合作成了跨領域間第一挑戰。教師的第二個挑戰是跳脫過往知識的傳送者，成為學習策略的提供者。

當教師之間的交流能夠打破慣性，不以同溫層相互抱怨取暖，而是合作課程設計、分享教學模式，教師的學習轉變成了開啟孩子學習的鑰匙。

在講述方法的填塞下，孩子逐漸失去思考的習慣，實驗學校提供給孩子與真實互動的經驗，藉此孩子才會注意平時一閃而過的街景中，蘊含多年的歷史脈絡。

與屋主互動過程中，孩子感受老屋滿滿的人情味。透過書籍知識、走讀觀察、訪談經驗，孩子對於新舊建築有超越個人喜好的解讀。透過教師提問的引導，孩子要逐步解析收集的資料，不抄寫一模一樣的知識結構，而是根據學習策略整理出自己的解讀。

這不是背多分的學習歷程，知識、理解、分析、應用、創作，反覆運作在跨領域學習內容過程中，一層層堆疊才能凝結出孩子對於訪談時的提問，以及在學習市集分享的內容。

學習的快樂來自於內在動機，當孩子願意頂著太陽不斷前進，願意不斷修正自己作品，願意挑戰內向性格鼓起勇氣提出問題，願意絞盡腦汁整理出自己的想法，願意將學習市集的收入捐出部分給張啟華藝術文化基金會。