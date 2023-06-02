2023/06/02,
社會

香港「荷里活廣場」兇殺案2名女子身亡，男施襲者曾刀捅死者至少30多刀

香港「荷里活廣場」兇殺案2名女子身亡，男施襲者曾刀捅死者至少30多刀
Photo Credit: 網上片段截圖

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香港鑽石山荷里活廣場發生恐怖命案，一名女子大庭廣眾下被一名男子用刀狂捅30多刀身亡，另一名同行女子欲救人也被襲，二人同告傷重不治。施襲男子事後在現場被捕。

香港鑽石山荷里活廣場發生恐怖命案，一名女子大庭廣眾下被一名男子用刀狂捅30多刀身亡，另一名同行女子欲救人也被襲，二人同告傷重不治。施襲男子事後在現場被捕。

根據網上翻拍的CCTV影片，一名男子在商場內突然向走出店鋪的一名短髮女子捅刀，短髮女子隨即倒地。

現場同行長髮女子多次嘗試將男子推開、拉走短髮女子，但都不成功，更引來男子用刀襲擊。

短髮女子至少身中30多刀，不能動彈，躺在地上。影片中，長髮女子最後仍嘗試折返救倒地女子，但遭兇手追趕，二人最後消失在影片當中。

《香港電台》報道，現場是荷里活廣場三樓，事發約在下午5時。事發後，大批警員趕到，封鎖現場調查，部分警員身穿防暴裝備，帶備盾牌。有目擊者說，疑兇犯案後沒有逃走，留在商場內。

《香港01》報道，兩名傷者一人頸部中刀、另一人胸口中刀，同告陷入昏迷，有人即場為傷者施以心外壓急救；救護員趕抵將兩名傷者送往院，惜經搶救後，同告不治。

短髮女死者26歲，長髮女死者則為22歲，而施襲的男疑犯39歲。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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