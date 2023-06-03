台灣人應該最能了解並同理跨性別處境，因為台灣／中華民國也是「跨」

文：黑貓吉吉

2019年5月17日，立法院三讀通過〈司法院釋字第七四八號解釋施行法〉，使台灣成為亞洲第一個允許同性結婚的國家。2023年5月16日，立法院則進一步修正法律，使同性伴侶能夠共同收養子女。相較於還在討論LGBT法案的日本，打壓同志的中國，台灣在同志權利的保障和立法，已然超越鄰國，進入不同的境界。

就在台灣的同志權利節節取得進步之際，性別平權運動也逐漸將焦點轉向更為弱勢的跨性別族群，但也帶起了另一波論戰，甚至LGBT+族群之間的分裂。其實筆者認為，台灣人應該最能了解跨性別處境。只要生為具有中華民國國籍的台灣人，日常生活上處處都會與跨性別族群遇到類似的處境和麻煩。因為：台灣／中華民國也是「跨」。

首先我們先說明什麼是「跨」。

「跨」是「跨性別」（transgender）的簡稱。因為社會上的熱烈討論，讀者可能或多或少都聽過這個名詞，不過在此還是再說明一遍。跨性別指的是：一個人自己的性別認同與出生時被指定的性別不同的狀況，也用來稱呼有這樣狀況的人。在《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5, 2013）中，跨性別稱為gender dysphoria。

Dysphoria是個很難的英文單字，意思是「產生痛苦」，現在我們現在把gender dysphoria翻譯成「性別不安」。更早以前，性別不安叫做「性別認同障礙」（gender identity disorder）。現在為了要避免「障礙」帶來的污名，DSM-5已經把「障礙」（disorder）這個字眼拿掉。

同樣地，《國際疾病與相關健康問題統計分類》第十一版（ICD-11, 2019）也將跨性別的狀態從gender identity disorder改為gender incongruence。Incongruence也是個很難的單字，意思是「不一致」，同樣也是為了避免「障礙」所帶來的汙名。除此之外，《國際疾病與相關健康問題統計分類》還把性別不一致移到「Conditions related to sexual health」的篇章下。

從「障礙」變成「健康狀態」是個很大的改變。例如懷孕就是個健康狀態，不是疾病。對醫護人員來說，從「障礙」變成「健康狀態」有很不同的意義。障礙是要矯正的，但健康狀態則是需要照護的。總之，跨性別雖然有時需要醫療介入關懷，但不需要治療，不需要矯正。跨性別不是病。

不過「性別不安」的舊名「性別認同障礙」也說明了一件事，就是跨性別這件事是和認同（identity）有關的事。我們有很多的認同，性別認同、學校認同、族群認同、國家認同，等等一大堆的認同。

我們是Taiwanese，還是Chinese？

我們也知道台灣最大的認同問題就是國家認同——也就是說，我們是台灣人？還是中國人？我們是Taiwanese，還是Chinese？這個問題每個人心中可能有自己的答案，但我們來看政大選舉研究中心從1992年開始做的調查，我們看到，2022年認為自己只是台灣人的超過六成，認為自己只是中國人的不到一成，還有三成左右自認既是台灣人也是中國人。這是長時段民意調查所呈現的數字。

國立政治大學選舉研究中心重要政治態度分佈趨勢圖

但民意歸民意，認同歸認同，我們有很多事情不能盡如人意。

台灣人的身分證和護照上面還是寫著「中華民國」和「Republic of China」，下面有字加註「Taiwan」，而護照內頁仍寫著「中華民國Republic of China」。看到我們這本護照的外國人就會問：你到底是Chinese還是Taiwanese？這已經是個被問到爛的問題，但也因為問題一直都沒解決，所以大家就會一直問，一直問。

類似的問題還有，我們的國家代表隊叫Chinese Taipei，我們把它翻譯成「中華台北」，但英文讀起來Chinese Taipei還是「中國的台北」，不是台灣。

但「我們」的國家到底要叫台灣還是叫中國，還真是一個麻煩的問題。我們知道1949年國民政府遷台後，中華民國的統治範圍就只有台澎金馬，頂多再加上幾個小島。這時中華民國還在國際上代表中國，當時住在台灣的人大部分也自稱中國人。1960年羅馬奧運要求我們的代表隊用「Formosa」參賽，代表隊還舉了個「Under Protest」的布條表示抗議。所以這個時候，我們還自認為是中國人。

Photo Credit: GettyImages

但正如前面所引用，政大做了三十年的調查，認同自己是中國人的人逐年減少，認同自己是台灣人的人越來越多，可是我們的國號還是一直叫作「中華民國」。

這種認同與身分上的不一致，讓很多人產生了痛苦。

是台灣護照還是中國護照？

前面我們提到dysphoria就是產生痛苦。我們既然可以將性別認同與被指派性別不一致的情況稱為「性別不安」，那國家認同與我們生來被指派的國籍不一致時，我們要叫什麼？或許叫「國族不安」吧。這是隨興講的，但重點是國族與性別都是認同，當認同與生來被指派的身分不協調時，我們就會感到痛苦。

痛苦或許忍耐過去就算了，但這樣的不協調也會使當事人遇到許多麻煩，而這些麻煩帶給我們的，就不只是痛苦，而是真正的不便了。