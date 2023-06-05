台灣反戰四學者的「軍工複合體理論」，簡言之就是「世界有什麼問題，怪美國就對了」

台灣的「反戰四學者」（傅大為、馮建三、郭力昕、盧倩儀），指控「美國挑起烏克蘭戰爭」，其背後的邏輯之一就是，美國政治被「軍工複合體」操控，軍工複合體要賣武器，所以在政府背後推動美國政府發動戰爭或挑起戰爭，好讓軍工複合體賣武器牟利。他們的論述，可以參考盧學者的〈如果沒有政客，這世界還有戰爭嗎？〉、傅學者的〈一封反反戰朋友的好意來信──反戰 vs. 反侵略的癥結問題〉。

這種理論不是「反戰四學者」獨創，事實上，正如筆者討論到，美國和全球有一群「反美左派」的左翼知識分子，他們源出「反帝國主義左派」，其基本立場就是，帝國主義是當代一切問題的根源。他們口中的最大的帝國主義，而二戰之後的代表就是美國。因此，儘管「反帝國主義左派」在歷史論述中也把英法等加進去，但討論到當代問題，「反帝國主義」不過是「反美主義」的一個別稱而已。他們的理論簡單地說就是，世界有什麼問題，首先怪美國就對了。「軍工複合體理論」就是他們邏輯的關鍵一環。

軍工複合體（Military-Industrial Complex，MIC）這個名詞，在艾森豪（Dwight David Eisenhower）總統告別演說中被首創，之後開始流傳。但其概念可以追溯到更早到時候（二戰結束之際）。

簡單地說，採用維基百科上的說法，這個名詞是「描述了一個國家的軍隊與為其提供武器的國防工業之間的關係，兩者共同被視為影響公共政策的既得利益。」應用在美國，就是指美國武裝部隊背後的系統，由於國防承包商、五角大樓和政治家之間的密切聯繫。

筆者完全不否認，軍工複合體是客觀存在的。然而，反美左派口中的「軍工複合體理論」，不是指美國有那麼一班「軍工利益集團」，而是指：這個軍工複合體利益集團，操控了美國外交政策，推動了美國的對外戰爭或挑動其他國際戰爭。

「存在這個集團」，和「這個集團有這麼大的影響力」，這完全是兩個概念。在駁斥反美左派理論時，這是最核心的觀點。值得一開始就強調出來。

為什麼會存在軍工複合體呢？這既是社會發展的必然性，也和美國的政治制度有關。