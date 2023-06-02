六四前夕遭爆曾對同性政治工作者「強吻且強暴未遂」，王丹回應：性騷擾一事完全不存在

近日有多名前政治工作者揭露曾遭性騷擾的過往，今（2）日前政治工作者李援軍在個人臉書揭露，2014年6月在美國紐約法拉盛地區某家飯店，中國六四學運領導、民運人士王丹曾對其強吻且強暴未遂。李援軍表示當時在美國的那一週，他持續面臨王丹時不時的言語挑逗、性騷擾笑話，以及明、暗示兩人一起睡的訊息。

李援軍貼文發出後，王丹也在其個人臉書發文回應，表示李援軍所言的性騷擾一事完全不存在，他的政治活動不會因此受到任何影響，會繼續推進。李援軍接著在個人臉書公布當時與王丹助理的對話紀錄截圖，呼籲王丹就事論事、坦承錯誤。

李援軍：王丹強暴未遂後，仍持續對他言語挑逗、說性騷擾笑話

李援軍表示，2014年的他即將滿20歲，在台中某次的聚會中認識了王丹及其謝姓助理。當時的李援軍剛開始參與社運，對於王丹這位曾經出現在歷史課本的人物，以及其被人歌功頌德的過往，讓他非常憧憬王丹，就像是看到名人一樣。

李援軍表示，王丹那時候便對他提出邀約，表示要回美國一趟，先去紐約，再到洛杉磯和舊金山，「問我要不要跟他一起去見見世面，他可以下機招待。」李援軍表示，這是非常吸引人的邀約，當時的他也未曾造訪美國，認為能夠跟著名人一起去，想必會是一趟很精彩的旅程，於是答應了這趟為期約一週的美國行。

李援軍指出，到了紐約之後，王丹安排他及謝姓助理一起先在法拉盛的飯店同個房間住幾天，再前往洛杉磯。抵達飯店稍作整理後，謝姓助理出門了，王丹則回到飯店，房間裡面只剩下他和王丹。他當時在床上用筆電，王丹走向床邊的窗戶，對著他說：「來到紐約怎麼一直在用筆電，不來看看外面的風景嗎？」李援軍雖然對於窗外風景確實沒什麼興趣，但基於尊重，他還是意思意思走去窗邊看看。

李援軍表示，他才走到窗邊，王丹便從後面用力地環抱住他，並對他強吻。在他尚未反應過來，王丹便將他推到床上持續強吻，並試圖解開自己的衣褲，李援軍當時嚇到不知該作何反應。情急之下，他將王丹推開，表示自己來美國前肛門處因為肛門廔管才剛開刀完，還沒復原，請他不要這樣。

李援軍說，後續王丹確實收手了，「但接下來的一週，我卻持續面臨他時不時的言語挑逗、性騷擾笑話，以及持續明示暗示我，希望我跟他一起睡」。李援軍表示事件當下曾經將前述經過反應給王丹助理，但謝姓助理未給予任何協助，僅表示王丹是在開玩笑、鬧他的。

李援軍表示，那一趟美國行是他此生最害怕的時光之一，在美國人生地不熟，言語也不通，他完全無法報警，也不曉得該怎麼辦，只能一直忍耐直到返國之後，他將自己關在租屋房內好幾天，每天用哭泣及恐懼，試圖忘記那強顏歡笑、故作鎮定的7天。

李援軍表示，他後來完全不願意再跟王丹及其助理有任何聯繫，但留下了他當時求救的訊息，以及曾到過王丹加州住所的車房照片，所言一切皆為真實。

之所以在今日揭露這些過往，李援軍表示他其實早在2020年就想要說出口，但當時的他是一名政治工作者，也是一名尚未對家人出櫃的同志。

李援軍於文末表示，王丹的立場及政治友好對象，就是獨派人士以及民進黨，他呼籲大家要慎選盟友，「如果只因為立場相同而忽視這個人做過傷害別人的事情，那不就是同流合汙嗎？」他要求王丹及謝姓助理向他道歉，並希望政治圈對於王丹的作為要有所察覺及警醒。

王丹回應：性騷擾一事完全不存在，會繼續推進政治活動

在李援軍貼文發布後，王丹也於臉書粉專發文回應，表示李援軍所言的性騷擾一事完全不存在，他的政治活動不會因此受到任何影響，會繼續推進。

王丹表示，李援軍說明特意選擇「六四」此時間點，以及政治人士對他有所警惕，已經說明了問題所在。王丹以「今日六四紀念館正式開幕，請大家多多關注」作為回應結尾。

李援軍則在王丹貼文發布後二度發文，並貼出他當時與王丹助理的對話紀錄截圖，表示他對王丹這樣的回應不意外，但令人失望。

李援軍於貼文結尾呼籲，不要攻擊王丹或任何人的性向，但希望王丹能就事論事、坦承錯誤，「一句對不起就這麼困難嗎？」

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核稿編輯：羅元祺