六四前夕遭爆曾對同性政治工作者「強吻且強暴未遂」，王丹回應：性騷擾一事完全不存在
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前政治工作者李援軍於文末表示，王丹的立場及政治友好對象，就是獨派人士以及民進黨，他呼籲大家要慎選盟友，「如果只因為立場相同而忽視這個人做過傷害別人的事情，那不就是同流合汙嗎？」他要求王丹及謝姓助理向他道歉，並希望政治圈對於王丹的作為要有所察覺及警醒。
近日有多名前政治工作者揭露曾遭性騷擾的過往，今（2）日前政治工作者李援軍在個人臉書揭露，2014年6月在美國紐約法拉盛地區某家飯店，中國六四學運領導、民運人士王丹曾對其強吻且強暴未遂。李援軍表示當時在美國的那一週，他持續面臨王丹時不時的言語挑逗、性騷擾笑話，以及明、暗示兩人一起睡的訊息。
李援軍貼文發出後，王丹也在其個人臉書發文回應，表示李援軍所言的性騷擾一事完全不存在，他的政治活動不會因此受到任何影響，會繼續推進。李援軍接著在個人臉書公布當時與王丹助理的對話紀錄截圖，呼籲王丹就事論事、坦承錯誤。
李援軍：王丹強暴未遂後，仍持續對他言語挑逗、說性騷擾笑話
李援軍表示，2014年的他即將滿20歲，在台中某次的聚會中認識了王丹及其謝姓助理。當時的李援軍剛開始參與社運，對於王丹這位曾經出現在歷史課本的人物，以及其被人歌功頌德的過往，讓他非常憧憬王丹，就像是看到名人一樣。
李援軍表示，王丹那時候便對他提出邀約，表示要回美國一趟，先去紐約，再到洛杉磯和舊金山，「問我要不要跟他一起去見見世面，他可以下機招待。」李援軍表示，這是非常吸引人的邀約，當時的他也未曾造訪美國，認為能夠跟著名人一起去，想必會是一趟很精彩的旅程，於是答應了這趟為期約一週的美國行。
李援軍指出，到了紐約之後，王丹安排他及謝姓助理一起先在法拉盛的飯店同個房間住幾天，再前往洛杉磯。抵達飯店稍作整理後，謝姓助理出門了，王丹則回到飯店，房間裡面只剩下他和王丹。他當時在床上用筆電，王丹走向床邊的窗戶，對著他說：「來到紐約怎麼一直在用筆電，不來看看外面的風景嗎？」李援軍雖然對於窗外風景確實沒什麼興趣，但基於尊重，他還是意思意思走去窗邊看看。
李援軍表示，他才走到窗邊，王丹便從後面用力地環抱住他，並對他強吻。在他尚未反應過來，王丹便將他推到床上持續強吻，並試圖解開自己的衣褲，李援軍當時嚇到不知該作何反應。情急之下，他將王丹推開，表示自己來美國前肛門處因為肛門廔管才剛開刀完，還沒復原，請他不要這樣。
李援軍說，後續王丹確實收手了，「但接下來的一週，我卻持續面臨他時不時的言語挑逗、性騷擾笑話，以及持續明示暗示我，希望我跟他一起睡」。李援軍表示事件當下曾經將前述經過反應給王丹助理，但謝姓助理未給予任何協助，僅表示王丹是在開玩笑、鬧他的。
李援軍表示，那一趟美國行是他此生最害怕的時光之一，在美國人生地不熟，言語也不通，他完全無法報警，也不曉得該怎麼辦，只能一直忍耐直到返國之後，他將自己關在租屋房內好幾天，每天用哭泣及恐懼，試圖忘記那強顏歡笑、故作鎮定的7天。
李援軍表示，他後來完全不願意再跟王丹及其助理有任何聯繫，但留下了他當時求救的訊息，以及曾到過王丹加州住所的車房照片，所言一切皆為真實。
之所以在今日揭露這些過往，李援軍表示他其實早在2020年就想要說出口，但當時的他是一名政治工作者，也是一名尚未對家人出櫃的同志。
李援軍於文末表示，王丹的立場及政治友好對象，就是獨派人士以及民進黨，他呼籲大家要慎選盟友，「如果只因為立場相同而忽視這個人做過傷害別人的事情，那不就是同流合汙嗎？」他要求王丹及謝姓助理向他道歉，並希望政治圈對於王丹的作為要有所察覺及警醒。
王丹回應：性騷擾一事完全不存在，會繼續推進政治活動
在李援軍貼文發布後，王丹也於臉書粉專發文回應，表示李援軍所言的性騷擾一事完全不存在，他的政治活動不會因此受到任何影響，會繼續推進。
王丹表示，李援軍說明特意選擇「六四」此時間點，以及政治人士對他有所警惕，已經說明了問題所在。王丹以「今日六四紀念館正式開幕，請大家多多關注」作為回應結尾。
李援軍則在王丹貼文發布後二度發文，並貼出他當時與王丹助理的對話紀錄截圖，表示他對王丹這樣的回應不意外，但令人失望。
李援軍於貼文結尾呼籲，不要攻擊王丹或任何人的性向，但希望王丹能就事論事、坦承錯誤，「一句對不起就這麼困難嗎？」
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核稿編輯：羅元祺
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。