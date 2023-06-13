瑪格麗特・蜜《尋找亞馬遜森林之花》：沿毛埃斯河生長的五彩鳳梨屬植物
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作者瑪格麗特・蜜從1956年第一次的旅程開始，養成了寫旅遊日誌的習慣。在本書中，真實呈現她一次又一次的探險歷程，並講述她如何在原始森林中尋覓美麗的亞馬遜森林之花，為奇珍異草創作植物繪畫。
文：瑪格麗特・蜜（Margaret Mee）
第七章 沿毛埃斯河生長的五彩鳳梨屬植物 1971 年
我的植物讓我忙碌了好幾個月。接著，出乎意料地，我收到了一份令人感到非常愉悅的驚喜，在亞馬遜國家研究院的資深植物學家，威廉・洛德里格博士（Dr. William Rodrigues）的推薦下，我獲得了古根海姆獎學金，且當時所申請的專題被批准了！有了獎金的慷慨資助，使得我獲得好幾趟能造訪亞馬遜流域新區域的機會。我選擇了在亞馬遜流域下游瑪瑙斯以東的毛埃斯河（Rio Maués）。
與大多的客船情況相同，從瑪瑙斯出發的船由於乘客超載、負荷過重，在過去曾造成多次的災難。
晚餐端上來甲板長桌後不久，黑暗便籠罩了河邊的景色，經過伊瓦岔流（Paraná da Eva）時，我們進入了淺水區，在船上的強燈照射下，閃耀著鱗光的魚群在河裡悠游、跳躍。
尚未破曉我就醒了，此時正航向拉莫斯岔流（Paraná do Ramos），從理查・斯普魯斯的時代開始，這條河就以群飛如雲的蚊子聞名。這裡的風景十分經典：高聳的吉貝木棉突兀地矗立在一群大葉子的號角樹屬植物中，紅果番木棉上掛著大顆的緋紅色果莢，莢中滿是木棉纖維；逸瓣檀屬植物羽毛般的葉子低垂在河岸的上空。
居住在河邊的居民栽種著酪梨、檸檬等多數外來的樹種，由於洪水氾濫的範圍曾經特別廣泛，因此這些樹豎立著死去、枯萎，而且水位直到9月依然很高。幾株病懨懨的巴西橡膠樹（Hevea brasiliensis）排列在沖刷後的泥岸，幾隻瘦骨如柴的小牛在小屋旁的小草地上吃草，或是倚站在木筏上垂著頭。許多小屋似乎已荒廢一段時間。遠方的森林模糊不清。
我抵達毛埃斯（Maués）的時機點不大對，因為這座小鎮就像汽艇般人滿為患，旅館完全沒有空房。
所幸，聖心女子修道院（Convent of the Sacred Heart）有一所附屬學校，當時的學生們正值假期，院方便體貼地讓我在一間教室落腳。在那裡，我可以掛起吊床，在踏上毛埃斯河的旅程前享受幾個平靜的夜晚。
我僱了一艘船和船員，當我們沿著毛埃斯河溯流而上時，隨著河面的寬度超過3公里，在兩側河岸邊排列的森林變得越來越遠。在這廣闊的河面上，數百隻的美洲蛇鵜（Mergulha）（一種大型潛水鳥）正在獵捕魚兒，當船隻靠近時，牠們有的完全消失在水中，有的僅把頭探出水面，看著我們的航行路線，深藏在河中光禿禿的樹林充滿了這些迷人的生物。
那天下午，我們到達阿爾比諾支流（Igarapé do Albino），那裡有個人在釣魚，且釣到了一條眼點麗魚（Tucunaré），牠黑色的身體有著金色斑點和略黑條紋，美麗到讓人捨不得吃。我也在這裡發現了一株顯眼的鳳梨科植物，有著由六個輻射穗狀花序所組成的長花序，它的花朵已經乾枯，果實正在形成中，值得六個月後再回來一趟，到時會是個花朵盛開的時刻。
一天清晨，我正躺在吊床上，聽到維拉普魯鳥（Uirupuru）[1] 發出極為悅耳的歌聲，牠是鷦鷯的近親，但是羽毛顏色比較深。不幸的是，這裡的人們迷信擁有這種鳥的軀體會帶來好運，導致許多鳥兒被捕殺後，送到市場販售。牠的歌聲持續了好幾分鐘，婉轉悠揚、美妙無比。據說森林的生物聽到此歌聲會全神貫注的聆聽，之後便跟著鳥兒進入叢林的深處。
在烏魯帕迪河（Rio Urupadi）的河岸，我發現了一些可愛的蘭花，包含擬紫羅蘭（ Ionopsis utricularioides）和亞馬遜飛燕蘭（Mormodes amazonica）[2]，也激起了我繼續探索其他支流，特別是阿莫耶納河（Rio Amoena），因為有人告訴我，在它的源頭有座瀑布，所以對那邊懷抱期望。
隔天傍晚，我們經過阿科阿拉河（Rio Acoará ）河口最美麗的氾濫森林，我在那裡見到落日的餘暉。多年下來，水和風已將每一株樹木塑造成精美的雕塑品，當小船經過時，所濺起的水花會輕輕地拍打著它們的周圍，並穿越枝幹，因此在它們之中，有許多是中空的，就像是只剩下一層空殼。
在我們抵達毛埃斯的前一天，我和本托（Bento）一起進行最後一次的植物採集。那是一趟成功的外出經驗，因為我發現了一株極美的鳳梨科植物，粉心五彩鳳梨（Neoregalia eleutheropetala）[3]，它豔麗的緋紅色蓮座狀葉融合了橄欖綠，中心是從紫色到白色的小花。
回到毛埃斯，我接受了一位老人的提議，與他一同在森林裡待上一天，他的名字叫雷蒙多（Raimundo），曾是位獵人。然而這趟旅程令我感到沮喪，因為數英里的森林已被摧殘，燒毀的巨樹矗立在不毛的土地上，被火燒黑的樹幹留下白色的傷痕。
在一天的尾聲，老人說了一段讓他最後對打獵反感的經歷，這才稍微提振了我的精神。當我們走近一棵橫在路中間的巨樹時，他停下來說出曾經在這棵樹下遇到一隻美洲豹，當時他進退兩難，只能既恐懼又茫然地站在原地。那隻美洲豹懶洋洋地伸著懶腰，看著他，眼神完全沒有敵意，因此他鼓起勇氣，用安撫的語調承諾絕不會傷害牠，但請求牠讓他走過這條路回家，那隻美洲豹溫柔地起身，緩緩地伸展，打了個呵欠，靜靜地走入森林。
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