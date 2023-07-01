英國海岸侵蝕，漢姆斯比居民成氣候難民／紐約地層下陷面臨沉沒危機

文： 梅立昀、李適軒

英國大雅茅斯地區諾克福郡，漢姆斯比地區，面臨嚴重的海岸侵蝕問題，已經有數間房屋地基塌陷，房屋從崖邊倒塌到海灘上，而目前海岸持續後退，威脅當地其他住宅以及居民人身安全。

漢姆斯比地區的海岸是由一條狹窄、佈滿植被的沙丘與沙灘構成，沙灘原本是天然的海岸防護，然而英國地質調查局研究指出，海岸線的寬度會影響海岸的易受侵蝕程度。

當海岸越細窄，越容易被侵蝕，如果沙灘每公尺的截面積小於10平方公尺，它能發揮的海岸保護功能微乎其微。

而在過去50年內，漢姆斯比的海岸線倒退了近70公尺。

由於漢姆斯比地區的沙丘與沙灘過於狹窄，海浪直接拍打崖壁，對沙丘侵蝕，在大潮與風暴時則更為嚴重，而當地居民也指出其他因素：而近年來，隨著海平面上升以及極端氣候帶來的影響，海岸線後退的速率越來越快。

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原先沙丘上的植物被引進的非原生植物取代，這些植物的固沙效果也較為有限；還有英國政府並未將海岸防護措施延伸至漢姆斯比一帶。

原先漢姆斯比地區是以其美麗的海岸線著稱，據當地居民回憶，過去甚至能達到每天上萬人到此地觀光、度假，然而現在觀光業也因海岸退縮受到衝擊，當地經濟遭受嚴重打擊。

除此之外，越來越多漢姆斯比的居民成為氣候難民，2013年、2018年與今年都發生沙丘崩落、房屋倒塌的事件，道路也被掏空地基，居民們都擔心自己的房屋會成為下一棟在海灘上的廢棄住宅，而失去家園的居民的房屋則永遠消失在海灘上，他們只能搬離過去的家園，到其他區域落腳。

2020年時，英國政府宣布會投入52億英鎊在防洪及海岸防護上，但環保人士指出多數資金會用於內陸河流洪患防治，漢姆斯比地區目前獲得規劃許可，可以在沙丘底部放置岩石保護沿岸，然而這大約要花費1500至2000萬英鎊（約7.6億新台幣）──前提是政府會提供資金。

當地的市議會則緊急購買一些岩塊放置在沿岸，然而總長只有40公尺，而漢姆斯比的海岸線總長約為1300公尺。

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當地居民對此感到失望，他們若要在沙灘上放置任何東西都需要許可，多數行動都被阻止，有些居民因此決定嘗試將房屋搬離懸崖，以避免憾事發生。

最簡單防治該地區海岸後退的方式是建造海堤，然而這不只缺乏資金，也會導致當地的觀光業難以繼續生存。不只有漢姆斯比，英國有許多區域也面臨這個海岸侵蝕問題，而目前漢姆斯比的居民仍然在努力拯救自己的家園。

沉沒中的城市：紐約

隨著世界各國城市快速發展，都市人口增加，「地層下陷」的問題也在各個大都市浮現。根據統計，面積700平方公里的紐約市內，就乘載了7.6億公噸的建材，還不包含交通建設、建築物內的家具等設施與人口的重量。

而這些龐大城市的重量，對土地形成極為沉重的負擔。

根據美國地質調查局（United States Geological Survey, USGS）2023年五月發表的研究，紐約市每年因為建築物重量的影響而下降1-2 mm左右。若再計算海水面上升的幅度，紐約市每年相對海平面約會上升3-4mm。

USGS研究員Tom Parsons進一步說明，上一段冰期結束後，覆蓋美國東北部的冰層消失，紐約市就已開始自然下沉。百餘年來，不斷增加的建築物更加劇了紐約下沉的現象。

事實上，地層下陷在許多其他沿海城市也日漸嚴重。印尼首都雅加達下陷的程度在全球名列前茅（每年 2-5 cm），不斷受到海水倒灌所苦，印尼政府也預計於明年8月將首都遷至婆羅洲的努桑塔拉（Nusantara）。

另外，部分非沿海城市也受到地層下陷影響。由於西班牙殖民時期超抽地下水，墨西哥市現今每年仍下沉超過50公分，並且可能會繼續下沉150年才能緩解。

但地層下陷究竟會對城市造成什麼樣的影響？美國University of Rhode Island教授Steven D’Hondt說明，首當其衝的就是埋在都市地底下的管線、地基等設施。在海水淹沒城市前，海水就會腐蝕、破壞這些地面下的基礎建設，大幅提升修復與保養的成本。

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由於各城市下陷的原因皆不盡相同，因此應對地層下陷的對策也須因地制宜。

以紐約市為例，最直接的方法就是確保地層鬆軟的曼哈頓下城區（Lower Manhattan）不再建設高樓。不過，由於經濟發展的誘因，此類手法落實的機會渺茫。

因此，目前最普遍的做法就是在海岸邊建造大型堤防、抽水站等設施。美國陸軍工兵部隊（U.S. Army Corps of Engineers）目前正在籌備高達520億美金的防洪計畫，預計在紐約市的海岸邊建造堤防。

然而，堤防等建設都只是暫時的因應措施。有學者認為，未來若要讓紐約市持續運作，應該將城市化為威尼斯一般的水上之城，才能真正落實永續發展。

2019年，聯合國就舉行了有關水上城市的論壇，顯現這個都市發展模式並非癡人說夢。面對下沉的城市，各國政府必須從現在開始從長計議，才有辦法確保各大城市超過千萬人口的安居樂業。

本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊登於此（1、2）

原標題：海岸侵蝕：英國漢姆斯比居民成為氣候難民／沉沒中的城市：紐約

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航