英國海岸侵蝕，漢姆斯比居民成氣候難民／紐約地層下陷面臨沉沒危機
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英國漢姆斯比與美國紐約過去數十年分別受海岸線侵蝕、地層下陷所苦，在氣候變遷與人為都市發展之下，當地政府絞盡腦汁思考如何在發展與環境之間取得平衡，確保居民得以安居樂業。
文： 梅立昀、李適軒
英國大雅茅斯地區諾克福郡，漢姆斯比地區，面臨嚴重的海岸侵蝕問題，已經有數間房屋地基塌陷，房屋從崖邊倒塌到海灘上，而目前海岸持續後退，威脅當地其他住宅以及居民人身安全。
漢姆斯比地區的海岸是由一條狹窄、佈滿植被的沙丘與沙灘構成，沙灘原本是天然的海岸防護，然而英國地質調查局研究指出，海岸線的寬度會影響海岸的易受侵蝕程度。
當海岸越細窄，越容易被侵蝕，如果沙灘每公尺的截面積小於10平方公尺，它能發揮的海岸保護功能微乎其微。
而在過去50年內，漢姆斯比的海岸線倒退了近70公尺。
由於漢姆斯比地區的沙丘與沙灘過於狹窄，海浪直接拍打崖壁，對沙丘侵蝕，在大潮與風暴時則更為嚴重，而當地居民也指出其他因素：而近年來，隨著海平面上升以及極端氣候帶來的影響，海岸線後退的速率越來越快。
原先沙丘上的植物被引進的非原生植物取代，這些植物的固沙效果也較為有限；還有英國政府並未將海岸防護措施延伸至漢姆斯比一帶。
原先漢姆斯比地區是以其美麗的海岸線著稱，據當地居民回憶，過去甚至能達到每天上萬人到此地觀光、度假，然而現在觀光業也因海岸退縮受到衝擊，當地經濟遭受嚴重打擊。
除此之外，越來越多漢姆斯比的居民成為氣候難民，2013年、2018年與今年都發生沙丘崩落、房屋倒塌的事件，道路也被掏空地基，居民們都擔心自己的房屋會成為下一棟在海灘上的廢棄住宅，而失去家園的居民的房屋則永遠消失在海灘上，他們只能搬離過去的家園，到其他區域落腳。
2020年時，英國政府宣布會投入52億英鎊在防洪及海岸防護上，但環保人士指出多數資金會用於內陸河流洪患防治，漢姆斯比地區目前獲得規劃許可，可以在沙丘底部放置岩石保護沿岸，然而這大約要花費1500至2000萬英鎊（約7.6億新台幣）──前提是政府會提供資金。
當地的市議會則緊急購買一些岩塊放置在沿岸，然而總長只有40公尺，而漢姆斯比的海岸線總長約為1300公尺。
當地居民對此感到失望，他們若要在沙灘上放置任何東西都需要許可，多數行動都被阻止，有些居民因此決定嘗試將房屋搬離懸崖，以避免憾事發生。
最簡單防治該地區海岸後退的方式是建造海堤，然而這不只缺乏資金，也會導致當地的觀光業難以繼續生存。不只有漢姆斯比，英國有許多區域也面臨這個海岸侵蝕問題，而目前漢姆斯比的居民仍然在努力拯救自己的家園。
沉沒中的城市：紐約
隨著世界各國城市快速發展，都市人口增加，「地層下陷」的問題也在各個大都市浮現。根據統計，面積700平方公里的紐約市內，就乘載了7.6億公噸的建材，還不包含交通建設、建築物內的家具等設施與人口的重量。
而這些龐大城市的重量，對土地形成極為沉重的負擔。
根據美國地質調查局（United States Geological Survey, USGS）2023年五月發表的研究，紐約市每年因為建築物重量的影響而下降1-2 mm左右。若再計算海水面上升的幅度，紐約市每年相對海平面約會上升3-4mm。
USGS研究員Tom Parsons進一步說明，上一段冰期結束後，覆蓋美國東北部的冰層消失，紐約市就已開始自然下沉。百餘年來，不斷增加的建築物更加劇了紐約下沉的現象。
事實上，地層下陷在許多其他沿海城市也日漸嚴重。印尼首都雅加達下陷的程度在全球名列前茅（每年 2-5 cm），不斷受到海水倒灌所苦，印尼政府也預計於明年8月將首都遷至婆羅洲的努桑塔拉（Nusantara）。
另外，部分非沿海城市也受到地層下陷影響。由於西班牙殖民時期超抽地下水，墨西哥市現今每年仍下沉超過50公分，並且可能會繼續下沉150年才能緩解。
但地層下陷究竟會對城市造成什麼樣的影響？美國University of Rhode Island教授Steven D’Hondt說明，首當其衝的就是埋在都市地底下的管線、地基等設施。在海水淹沒城市前，海水就會腐蝕、破壞這些地面下的基礎建設，大幅提升修復與保養的成本。
由於各城市下陷的原因皆不盡相同，因此應對地層下陷的對策也須因地制宜。
以紐約市為例，最直接的方法就是確保地層鬆軟的曼哈頓下城區（Lower Manhattan）不再建設高樓。不過，由於經濟發展的誘因，此類手法落實的機會渺茫。
因此，目前最普遍的做法就是在海岸邊建造大型堤防、抽水站等設施。美國陸軍工兵部隊（U.S. Army Corps of Engineers）目前正在籌備高達520億美金的防洪計畫，預計在紐約市的海岸邊建造堤防。
然而，堤防等建設都只是暫時的因應措施。有學者認為，未來若要讓紐約市持續運作，應該將城市化為威尼斯一般的水上之城，才能真正落實永續發展。
2019年，聯合國就舉行了有關水上城市的論壇，顯現這個都市發展模式並非癡人說夢。面對下沉的城市，各國政府必須從現在開始從長計議，才有辦法確保各大城市超過千萬人口的安居樂業。
本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊登於此（1、2）
原標題：海岸侵蝕：英國漢姆斯比居民成為氣候難民／沉沒中的城市：紐約
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
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> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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