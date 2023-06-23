劉潤《給孩子的商業啟蒙》：所謂的「獲得成功」，就是找到看似運氣背後那套真正的演算法

文：劉潤、劉小米

思維：誰制定規則，誰把門看守

找到運氣背後的演算法｜機率思維

小米正在學程式設計。

我覺得學程式設計特別重要，並且建議所有家長，讓孩子從幼稚園（最晚小學）就開始學習圍棋和程式設計。

學圍棋，可以訓練面對未來的博弈思維，這是一種加上時間軸的戰略思考能力；學程式設計，可以訓練搭建系統架構的能力，這是一種基於信仰規律的系統思考能力。

我從小學三年級，也就是九歲開始學程式設計。

小米從幼稚園就開始學程式設計，到小學四年級的時候，他已經開始參加資訊學奧林匹克競賽了。

從畫畫到簡單的語言，再到現在用C++ 程式設計，可以說，小米是一個真正的程式設計學習者。

有一天，在送小米上學的路上，他說：我在學程式設計的時候遇到一個問題，有個函數叫random，英文的意思就是「隨機」。

用random() 函數可以生成亂數。

但亂數是怎麼生成的呢？他能這麼想，我覺得眼前一亮。

我跟他說：這個問題，其實在我學程式設計時也遇到過。

我甚至做過一些測試，當時電腦很老舊，如果把兩台電腦關機再開機，然後同時使用random() 函數，生成的確實是一組看上去很隨機的數字。

但這兩台電腦生成的亂數是完全一樣的，數字一樣，順序也一樣。

從一台電腦看，好像是亂數，但兩台電腦對比來看，就會發現，它生成的並不是真正的亂數，背後一定有邏輯，有規律。為什麼？

我給他舉了一個例子。

例如銀行密碼，銀行為了防止你的帳戶被別人盜用，當你在網路上登入系統的時候，會發給你一個驗證碼。

驗證碼是六個數字，每10秒鐘，數字就會改變。

這六個數字其實就是亂數。

只有在輸入用戶名和密碼時，同時輸入驗證碼的六個數字，才能登進去。

驗證碼的作用，就是保證只有拿著驗證碼的人才能登入，所以這是很重要的亂數。

驗證碼是不是真隨機，這點非常重要。

如果只是看上去隨機，或者演算法遭到洩露，那麼你的帳戶的安全性，甚至整個銀行的安全性，都會受到特別大的影響。

再舉一個例子，生活中很常見的擲骰子。

擲一個骰子，擲出來的是3、5，還是6，會受很多因素影響。

如擲骰子的力度，空氣阻力，骰子的大小、形狀和油漆深淺，落下來的地方是否平整，落地後是否彈起來……這些因素皆能很微妙地影響擲骰子的結果，最後擲出哪個數字，幾乎是無法控制的。

假如把擲骰子理解為一個演算法，那麼這個演算法的過程，幾乎是不可模擬的。

所以擲骰子是真隨機。

對應到人，在日常生活中，我們可以從中學到什麼呢？

當你理解真隨機、假隨機的概念之後，就會知道，有時看到別人獲得成功，或者做對一件事，人們會說他是靠運氣。

這個運氣的本質，去掉情緒化色彩，其實就是機率，帶有正向情緒的機率。

但是，產生運氣，得到正確結果的過程，到底是簡單演算法，還是複雜演算法呢？如果是簡單演算法，那麼別人這麼做，也可以產生相同的結果。

如果完全是不可控的複雜演算法，那就是運氣了。

如果一個人的成功要素，是他完全無法控制的，就是真運氣。

假使是透過一些策略、努力或資源，最終獲得成功，那麼，成功的背後其實有一套演算法，這就是假運氣、真努力。

看一個人的成功，一定要了解他是真運氣還是真努力，背後有沒有他人可以學習的演算法。

所謂的獲得成功，就是找到看似運氣背後的那套真正的演算法。

這就叫作「機率思維」。

【親子間談話】

劉潤老師：

你向讀者們介紹一下機率思維吧？

劉小米：

OK。

我了解的機率思維，就是持續地把一件事情做很多遍，然後就能總結出規律，會有更大的機率得到一個好的結果。

像是如果你總結出老師的出題規律，發現他出的題目答案經常是B，那麼你就可以在不會的題目上多選B，或者多去關注這個選項，看有沒有更大的可能性是正確答案，這樣就有較高機率在你不太會的情況下答對。

劉潤老師：

機率思維對你的學習生活有什麼幫助？

劉小米：

幫助就是考試的時候，可以靠這個拿更多分，哈哈，好像不太可靠。

其他方面，譬如說打籃球，已經有人總結出一套容易投進的方法，就是三個90°（一種投籃姿勢），如果按照這個去做，就有更大機率能投進。

還有就是學習機率後就會知道，在我們現在這個年齡，學習明顯是比玩遊戲成功機率更大的事情，會讓我們有更高機率去找到一個好的工作，能買更多零食吃。

思維：誰制定規則，誰把門看守

飛機為什麼能飛｜第一原理

一天，送小米上學的路上，我問小米：今天你有什麼想跟我聊的？

他認真地想了想，問：一個東西，如何才能懸浮在空中？

這個問題的可能性很多，我想從最本質的邏輯說起，順便聊一聊「第一原理」。

為什麼要講「第一原理」？

因為讓一個東西懸浮在空中的可能性實在太多了，必須從最原始的邏輯出發，逐步推導出足夠多的可能性，而不是東一棒西一槌。

你永遠無法窮盡一件事情的所有可能性。

我問小米：一個東西懸浮在空中的基本原理是什麼？

小米當時剛上小學四年級，還沒有學過物理，不過他平常就很喜歡閱讀科普書，我想他應該答得出來，所以耐心地等待他的答案。

他想了想說：一個東西能懸浮在空中，我猜是因為它受到的向下重力和向上浮力正好一樣，兩者處於平衡狀態。

我很驚訝，頗有興趣地問他：那一個東西懸浮在空中的基本原理是什麼呢？先不要管那些你突然想到的方法，把方法論放在一邊，我們要先理解邏輯，理解它的基礎理論。