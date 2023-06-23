劉潤《給孩子的商業啟蒙》：所謂的「獲得成功」，就是找到看似運氣背後那套真正的演算法
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作為忙碌的商業顧問，劉潤只要在家，就一定會送兒子小米上學，並利用上學路上珍貴的5分鐘，跟兒子共同探討日常生活中的種種現象和問題，從中梳理出商業本質和邏輯，培養孩子的理性思考能力，展開一場場精彩的對話。
文：劉潤、劉小米
思維：誰制定規則，誰把門看守
找到運氣背後的演算法｜機率思維
小米正在學程式設計。
我覺得學程式設計特別重要，並且建議所有家長，讓孩子從幼稚園（最晚小學）就開始學習圍棋和程式設計。
學圍棋，可以訓練面對未來的博弈思維，這是一種加上時間軸的戰略思考能力；學程式設計，可以訓練搭建系統架構的能力，這是一種基於信仰規律的系統思考能力。
我從小學三年級，也就是九歲開始學程式設計。
小米從幼稚園就開始學程式設計，到小學四年級的時候，他已經開始參加資訊學奧林匹克競賽了。
從畫畫到簡單的語言，再到現在用C++ 程式設計，可以說，小米是一個真正的程式設計學習者。
有一天，在送小米上學的路上，他說：我在學程式設計的時候遇到一個問題，有個函數叫random，英文的意思就是「隨機」。
用random() 函數可以生成亂數。
但亂數是怎麼生成的呢？他能這麼想，我覺得眼前一亮。
我跟他說：這個問題，其實在我學程式設計時也遇到過。
我甚至做過一些測試，當時電腦很老舊，如果把兩台電腦關機再開機，然後同時使用random() 函數，生成的確實是一組看上去很隨機的數字。
但這兩台電腦生成的亂數是完全一樣的，數字一樣，順序也一樣。
從一台電腦看，好像是亂數，但兩台電腦對比來看，就會發現，它生成的並不是真正的亂數，背後一定有邏輯，有規律。為什麼？
我給他舉了一個例子。
例如銀行密碼，銀行為了防止你的帳戶被別人盜用，當你在網路上登入系統的時候，會發給你一個驗證碼。
驗證碼是六個數字，每10秒鐘，數字就會改變。
這六個數字其實就是亂數。
只有在輸入用戶名和密碼時，同時輸入驗證碼的六個數字，才能登進去。
驗證碼的作用，就是保證只有拿著驗證碼的人才能登入，所以這是很重要的亂數。
驗證碼是不是真隨機，這點非常重要。
如果只是看上去隨機，或者演算法遭到洩露，那麼你的帳戶的安全性，甚至整個銀行的安全性，都會受到特別大的影響。
再舉一個例子，生活中很常見的擲骰子。
擲一個骰子，擲出來的是3、5，還是6，會受很多因素影響。
如擲骰子的力度，空氣阻力，骰子的大小、形狀和油漆深淺，落下來的地方是否平整，落地後是否彈起來……這些因素皆能很微妙地影響擲骰子的結果，最後擲出哪個數字，幾乎是無法控制的。
假如把擲骰子理解為一個演算法，那麼這個演算法的過程，幾乎是不可模擬的。
所以擲骰子是真隨機。
對應到人，在日常生活中，我們可以從中學到什麼呢？
當你理解真隨機、假隨機的概念之後，就會知道，有時看到別人獲得成功，或者做對一件事，人們會說他是靠運氣。
這個運氣的本質，去掉情緒化色彩，其實就是機率，帶有正向情緒的機率。
但是，產生運氣，得到正確結果的過程，到底是簡單演算法，還是複雜演算法呢？如果是簡單演算法，那麼別人這麼做，也可以產生相同的結果。
如果完全是不可控的複雜演算法，那就是運氣了。
如果一個人的成功要素，是他完全無法控制的，就是真運氣。
假使是透過一些策略、努力或資源，最終獲得成功，那麼，成功的背後其實有一套演算法，這就是假運氣、真努力。
看一個人的成功，一定要了解他是真運氣還是真努力，背後有沒有他人可以學習的演算法。
所謂的獲得成功，就是找到看似運氣背後的那套真正的演算法。
這就叫作「機率思維」。
【親子間談話】
劉潤老師：
你向讀者們介紹一下機率思維吧？
劉小米：
OK。
我了解的機率思維，就是持續地把一件事情做很多遍，然後就能總結出規律，會有更大的機率得到一個好的結果。
像是如果你總結出老師的出題規律，發現他出的題目答案經常是B，那麼你就可以在不會的題目上多選B，或者多去關注這個選項，看有沒有更大的可能性是正確答案，這樣就有較高機率在你不太會的情況下答對。
劉潤老師：
機率思維對你的學習生活有什麼幫助？
劉小米：
幫助就是考試的時候，可以靠這個拿更多分，哈哈，好像不太可靠。
其他方面，譬如說打籃球，已經有人總結出一套容易投進的方法，就是三個90°（一種投籃姿勢），如果按照這個去做，就有更大機率能投進。
還有就是學習機率後就會知道，在我們現在這個年齡，學習明顯是比玩遊戲成功機率更大的事情，會讓我們有更高機率去找到一個好的工作，能買更多零食吃。
思維：誰制定規則，誰把門看守
飛機為什麼能飛｜第一原理
一天，送小米上學的路上，我問小米：今天你有什麼想跟我聊的？
他認真地想了想，問：一個東西，如何才能懸浮在空中？
這個問題的可能性很多，我想從最本質的邏輯說起，順便聊一聊「第一原理」。
為什麼要講「第一原理」？
因為讓一個東西懸浮在空中的可能性實在太多了，必須從最原始的邏輯出發，逐步推導出足夠多的可能性，而不是東一棒西一槌。
你永遠無法窮盡一件事情的所有可能性。
我問小米：一個東西懸浮在空中的基本原理是什麼？
小米當時剛上小學四年級，還沒有學過物理，不過他平常就很喜歡閱讀科普書，我想他應該答得出來，所以耐心地等待他的答案。
他想了想說：一個東西能懸浮在空中，我猜是因為它受到的向下重力和向上浮力正好一樣，兩者處於平衡狀態。
我很驚訝，頗有興趣地問他：那一個東西懸浮在空中的基本原理是什麼呢？先不要管那些你突然想到的方法，把方法論放在一邊，我們要先理解邏輯，理解它的基礎理論。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。