《不確定的國家》：1965年新加坡獨立前夕，馬來西亞首相東姑給的「分手信」

文：謝裕民

編按：本文摘錄自《不確定的國家:李光耀與新加坡》

東姑最後的短箋及其意義（一九六五）

天亮，新一天開始。8月7日。

杜進才和拉惹勒南分別到來，拉惹勒南由奧斯曼‧渥開車載他來。大家談分家的事，杜進才和拉惹勒南一直不肯簽名。

中午，李光耀去見東姑，先等了3、40分鐘──東姑在開會，接著兩人談了約40分鐘。《李光耀回憶錄》有他們臨別的對話：

李光耀：我們花了多年成立馬來西亞，從1954到1963年，我成人生活的大部分歲月都用來成立馬來西亞。馬來西亞成立至今不到兩年，你真的想讓它分裂？難道不認為恢復我們被英國人擋下來的計畫──成立一個關係比較鬆散的聯邦或邦聯──會更明智？ 東姑：不，這個階段已經過去，現在沒有別的辦法。我打定主意：你們走你們的路，我們走我們的路。只要你們在任何方面跟我們掛鉤，我們都難以成為朋友，因為我們會介入你們的事務，你們會介入我們的事務。明天當你們離開馬來西亞，我們不再在國會或選區裡爭吵後，會再度成為朋友。我們彼此需要，會互相合作。

李光耀強調，他不知如何應對杜進才、拉惹勒南等有家庭在聯邦的部長。東姑說，這問題李光耀得自己處理。李光耀要求東姑幫忙，見一見他們。東姑答，沒有必要。

李光耀回去告訴杜進才和拉惹勒南，兩人仍不為所動。李光耀於是要杜進才去見東姑，杜進才答應。午後，李光耀再去見東姑，東姑拒絕見杜進才和拉惹勒南。李光耀只好要求東姑寫幾個字回覆他們。東姑寫了封信給杜進才：

親愛的進才： 寫這封信告訴你，我非常認真地考慮過與新加坡分家的事，發覺為了我們的友誼，以及馬來西亞總體的安全與和平，絕對沒有其他出路。如果我有足夠的影響力，能完全控制局勢，也許可能延遲採取行動。由於我的影響力不足，在還能勸人們容忍與忍耐的時候，以這樣的友善方式解決彼此的歧見，是唯一的出路。為最誠摯地要求你的同意。 東姑‧阿都‧拉曼 謹啟

李光耀說，他離開首相官邸時，遇見陳修信。李光耀忍不住告訴陳修信：「今天你贏了，我輸了。5到10年內，你肯定會感到悲哀。」陳修信得意地笑。

回到新加坡之家，李光耀將東姑的信交給杜進才。李光耀說：「直到那時候，杜進才和拉惹勒南才發現我們已經非分家不可。」

李光耀告訴杜進才，要是多數人決定不簽名，不願意脫離馬來西亞，他會服從。但是，杜進才和拉惹勒南須負責任，如果暴亂流血，他將問心無愧。不久，杜進才簽了，拉惹勒南也簽了。

接著是這麼一大票人，怎麼回新加坡？李光耀告訴東姑這難題，東姑出動一輛小型螺旋槳軍機將他們送回新加坡。

2015年3月29日，李顯龍在其父李光耀的葬禮儀式致悼詞時說，他記得那天新加坡之家擠滿從新加坡北上的部長，「我們幾個小孩就睡在父母房間裡的地板上」，「夜裡，我父親反覆起床寫東西，然後又躺下。那天是1965年8月7日，也就是新馬分家前的兩天。」

漫長的一天。

李光耀泣不成聲及其歷史定格（1965）

李光耀於8月8日早上回到新加坡，要還沒簽名的內閣成員來簽名，午後讓軍機將兩份分家文件送交東姑。

內政部常任秘書史坦萊‧史都華監督政府公報的印刷，政府印刷局局長與他的手下被鎖在印刷廠裡開始印刷，不讓他們與外界接觸，直到8月9日（星期一）早上10時。李光耀也安排在金馬崙的家人回新加坡，並在官邸過夜，以防第二天宣布獨立時新加坡暴動。

在吉隆玻，根據《吳慶瑞傳略》，原本要在8月9日才告訴赫德分家的事，赫德卻在8月8日獲知消息，他在吳慶瑞、伊斯邁等人吃晚餐時，怒氣衝衝地闖進來，暴跳如雷地指責他們，弄得伊斯邁也生氣。

吳慶瑞說：「就像我們，他們（伊斯邁等）也覺得像獲得釋放的囚犯。這證明我們使彼此緊張不安的程度。所以，當雙方都決定彼此受夠了，沒有任何力量可以把他們拉回去。」

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8月9日早上10時，新加坡所有電臺的節目中斷，廣播員播報新加坡總理的獨立宣言。約400字的華文宣言分五段，最後一段說：

現在，本人李光耀，以新加坡總理名義，代表新加坡人民與政府，宣布從1965年8月9日開始，在自由，正義，公平的原則下，新加坡將永遠是一自主，獨立與民主的國家，在更公平，更合理的社會裡，誓必永遠為人民大眾追求福利與快樂。

同一個時間，馬來西亞國會也宣布新馬分家。

李光耀說，昨晚他時睡時醒，半夜爬起來好幾次，記下種種要做的事。早上很早就起身，他決定不自己宣布獨立，他有好多事要做。

中午12時，李光耀在新加坡電視臺會見記者。記者要求李光耀概述導致獨立的原因，李光耀談及杜進才因為是馬來西亞團結總機構主席，不願簽字時說：

我告訴東姑，除非東姑讓他相信，沒有其他辦法──我不知道杜博士是否要公開這封信，他最終必須公開這封信──但是，東姑只簡單地告訴他，沒有其他辦法，如果我們堅持下去，必定有很多紛亂……每一次，我們回顧這一個時候，我們簽署這協議，讓新加坡脫離馬來西亞的時候，對我來說，這是一個痛苦的時刻，因為，我們的一生，一生……我都相信兩地的合併和統一……

李光耀的聲音顫抖，接著補充：

我們通過地理、經濟和親屬關係聯繫在一起，它打破了我們堅持的一切……你們不介意我們稍停片刻。

李光耀泣不成聲，記者會未完，歷史已在這裡定格。

Photo Credit: GettyImages 1970年的李光耀和夫人柯玉芝

書籍介紹

本文摘錄自《不確定的國家:李光耀與新加坡》，時報出版

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作者：謝裕民

從殖民地到新馬合併，從被驅逐出聯邦、新馬分家到宣布獨立

為什麼政治強人、新加坡國父李光耀會懷疑新加坡從來就不是國家？

亞洲地區向來對新加坡政治強人李光耀各有不同的情結和觀點。這本書恰恰細緻鋪展了李光耀崛起的大背景，糾纏於左翼社會勢力與政治運動，以及周旋於馬來西亞的複雜過程。這是建國史光譜的色調變化，或李光耀強人政治下的暗影。──高嘉謙（國立臺灣大學中國文學系副教授）

年輕的李光輝在一段意外旅程中意外地建立「新加坡共和國」，90歲時對這個國家存在與否仍說：「我不是很肯定。美國、中國、英國、澳洲，這些國家百年後還會在。但新加坡直到最近，從來就不是一個國家。」

新加坡青年藝術家獎、文化獎、東南亞文學獎得主──謝裕民，根據所有文獻史料，從殖民地到新馬合併、從被驅逐出聯邦、新馬分家到新加坡宣布獨立，透過本書，重新認識亞洲巨人李光耀，新加坡歷史和建國過程！

新加坡共和國別稱獅城、星洲，通稱星國、新加坡或星加坡，是位於東南亞的城邦島國和城市國家。從1945年戰後到1965年獨立極為動盪的二十年，李光耀從英國、馬來亞、印尼與馬共的多角競逐中排眾而出，展現其獨特的政治領導家的人格特質。然則，脆弱的新加坡讓李光耀在90歲仍懷疑其確定性。他說：「新加坡直到最近，從來就不是一個國家。」

李光耀慣性地直言：「我看著新加坡成為一個更像大都會的國家，卻懷疑最後會是什麼結果。而且，我也不十分肯定，我們為確保生存推行的事物的必要性。」