《不確定的國家》：1965年新加坡獨立前夕，馬來西亞首相東姑給的「分手信」
我們想讓你知道的是
回顧1965年8月7日，新加坡獨立的前兩天，新加坡被迫脫離馬來西亞已成定局。馬來西亞首相東姑給新加坡副總理杜進才的信寫到：「我非常認真地考慮過與新加坡分家的事，發覺為了我們的友誼，以及馬來西亞總體的安全與和平，絕對沒有其他出路。」
文：謝裕民
編按：本文摘錄自《不確定的國家:李光耀與新加坡》
東姑最後的短箋及其意義（一九六五）
天亮，新一天開始。8月7日。
杜進才和拉惹勒南分別到來，拉惹勒南由奧斯曼‧渥開車載他來。大家談分家的事，杜進才和拉惹勒南一直不肯簽名。
中午，李光耀去見東姑，先等了3、40分鐘──東姑在開會，接著兩人談了約40分鐘。《李光耀回憶錄》有他們臨別的對話：
李光耀：我們花了多年成立馬來西亞，從1954到1963年，我成人生活的大部分歲月都用來成立馬來西亞。馬來西亞成立至今不到兩年，你真的想讓它分裂？難道不認為恢復我們被英國人擋下來的計畫──成立一個關係比較鬆散的聯邦或邦聯──會更明智？
東姑：不，這個階段已經過去，現在沒有別的辦法。我打定主意：你們走你們的路，我們走我們的路。只要你們在任何方面跟我們掛鉤，我們都難以成為朋友，因為我們會介入你們的事務，你們會介入我們的事務。明天當你們離開馬來西亞，我們不再在國會或選區裡爭吵後，會再度成為朋友。我們彼此需要，會互相合作。
李光耀強調，他不知如何應對杜進才、拉惹勒南等有家庭在聯邦的部長。東姑說，這問題李光耀得自己處理。李光耀要求東姑幫忙，見一見他們。東姑答，沒有必要。
李光耀回去告訴杜進才和拉惹勒南，兩人仍不為所動。李光耀於是要杜進才去見東姑，杜進才答應。午後，李光耀再去見東姑，東姑拒絕見杜進才和拉惹勒南。李光耀只好要求東姑寫幾個字回覆他們。東姑寫了封信給杜進才：
親愛的進才：
寫這封信告訴你，我非常認真地考慮過與新加坡分家的事，發覺為了我們的友誼，以及馬來西亞總體的安全與和平，絕對沒有其他出路。如果我有足夠的影響力，能完全控制局勢，也許可能延遲採取行動。由於我的影響力不足，在還能勸人們容忍與忍耐的時候，以這樣的友善方式解決彼此的歧見，是唯一的出路。為最誠摯地要求你的同意。
東姑‧阿都‧拉曼 謹啟
李光耀說，他離開首相官邸時，遇見陳修信。李光耀忍不住告訴陳修信：「今天你贏了，我輸了。5到10年內，你肯定會感到悲哀。」陳修信得意地笑。
回到新加坡之家，李光耀將東姑的信交給杜進才。李光耀說：「直到那時候，杜進才和拉惹勒南才發現我們已經非分家不可。」
李光耀告訴杜進才，要是多數人決定不簽名，不願意脫離馬來西亞，他會服從。但是，杜進才和拉惹勒南須負責任，如果暴亂流血，他將問心無愧。不久，杜進才簽了，拉惹勒南也簽了。
接著是這麼一大票人，怎麼回新加坡？李光耀告訴東姑這難題，東姑出動一輛小型螺旋槳軍機將他們送回新加坡。
2015年3月29日，李顯龍在其父李光耀的葬禮儀式致悼詞時說，他記得那天新加坡之家擠滿從新加坡北上的部長，「我們幾個小孩就睡在父母房間裡的地板上」，「夜裡，我父親反覆起床寫東西，然後又躺下。那天是1965年8月7日，也就是新馬分家前的兩天。」
漫長的一天。
李光耀泣不成聲及其歷史定格（1965）
李光耀於8月8日早上回到新加坡，要還沒簽名的內閣成員來簽名，午後讓軍機將兩份分家文件送交東姑。
內政部常任秘書史坦萊‧史都華監督政府公報的印刷，政府印刷局局長與他的手下被鎖在印刷廠裡開始印刷，不讓他們與外界接觸，直到8月9日（星期一）早上10時。李光耀也安排在金馬崙的家人回新加坡，並在官邸過夜，以防第二天宣布獨立時新加坡暴動。
在吉隆玻，根據《吳慶瑞傳略》，原本要在8月9日才告訴赫德分家的事，赫德卻在8月8日獲知消息，他在吳慶瑞、伊斯邁等人吃晚餐時，怒氣衝衝地闖進來，暴跳如雷地指責他們，弄得伊斯邁也生氣。
吳慶瑞說：「就像我們，他們（伊斯邁等）也覺得像獲得釋放的囚犯。這證明我們使彼此緊張不安的程度。所以，當雙方都決定彼此受夠了，沒有任何力量可以把他們拉回去。」
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8月9日早上10時，新加坡所有電臺的節目中斷，廣播員播報新加坡總理的獨立宣言。約400字的華文宣言分五段，最後一段說：
現在，本人李光耀，以新加坡總理名義，代表新加坡人民與政府，宣布從1965年8月9日開始，在自由，正義，公平的原則下，新加坡將永遠是一自主，獨立與民主的國家，在更公平，更合理的社會裡，誓必永遠為人民大眾追求福利與快樂。
同一個時間，馬來西亞國會也宣布新馬分家。
李光耀說，昨晚他時睡時醒，半夜爬起來好幾次，記下種種要做的事。早上很早就起身，他決定不自己宣布獨立，他有好多事要做。
中午12時，李光耀在新加坡電視臺會見記者。記者要求李光耀概述導致獨立的原因，李光耀談及杜進才因為是馬來西亞團結總機構主席，不願簽字時說：
我告訴東姑，除非東姑讓他相信，沒有其他辦法──我不知道杜博士是否要公開這封信，他最終必須公開這封信──但是，東姑只簡單地告訴他，沒有其他辦法，如果我們堅持下去，必定有很多紛亂……每一次，我們回顧這一個時候，我們簽署這協議，讓新加坡脫離馬來西亞的時候，對我來說，這是一個痛苦的時刻，因為，我們的一生，一生……我都相信兩地的合併和統一……
李光耀的聲音顫抖，接著補充：
我們通過地理、經濟和親屬關係聯繫在一起，它打破了我們堅持的一切……你們不介意我們稍停片刻。
李光耀泣不成聲，記者會未完，歷史已在這裡定格。
書籍介紹
本文摘錄自《不確定的國家:李光耀與新加坡》，時報出版
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作者：謝裕民
從殖民地到新馬合併，從被驅逐出聯邦、新馬分家到宣布獨立
為什麼政治強人、新加坡國父李光耀會懷疑新加坡從來就不是國家？
亞洲地區向來對新加坡政治強人李光耀各有不同的情結和觀點。這本書恰恰細緻鋪展了李光耀崛起的大背景，糾纏於左翼社會勢力與政治運動，以及周旋於馬來西亞的複雜過程。這是建國史光譜的色調變化，或李光耀強人政治下的暗影。──高嘉謙（國立臺灣大學中國文學系副教授）
年輕的李光輝在一段意外旅程中意外地建立「新加坡共和國」，90歲時對這個國家存在與否仍說：「我不是很肯定。美國、中國、英國、澳洲，這些國家百年後還會在。但新加坡直到最近，從來就不是一個國家。」
新加坡青年藝術家獎、文化獎、東南亞文學獎得主──謝裕民，根據所有文獻史料，從殖民地到新馬合併、從被驅逐出聯邦、新馬分家到新加坡宣布獨立，透過本書，重新認識亞洲巨人李光耀，新加坡歷史和建國過程！
新加坡共和國別稱獅城、星洲，通稱星國、新加坡或星加坡，是位於東南亞的城邦島國和城市國家。從1945年戰後到1965年獨立極為動盪的二十年，李光耀從英國、馬來亞、印尼與馬共的多角競逐中排眾而出，展現其獨特的政治領導家的人格特質。然則，脆弱的新加坡讓李光耀在90歲仍懷疑其確定性。他說：「新加坡直到最近，從來就不是一個國家。」
李光耀慣性地直言：「我看著新加坡成為一個更像大都會的國家，卻懷疑最後會是什麼結果。而且，我也不十分肯定，我們為確保生存推行的事物的必要性。」
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南投農業──農業再生成果
我們想讓你知道的是
921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。