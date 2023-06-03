【東南亞週報】香格里拉對話新加坡登場｜菲攜手美日海上演習｜劉特佐特助遭遣返確認藏身處

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第225期，為讀者挑選2023年5月27日至6月2日期間，有關新加坡、泰國、菲律賓、越南、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。

新加坡｜「香格里拉對話」6月2日至4日新加坡登場 美中防長將發表演說

由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉辦的第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議預計在6月2日至4日於新加坡登場，美國國防部長奧斯汀（Lloyd James Austin III）和中國國防部長李尚福將分別在3日及4日於大會上發表演說。目前也確定美中防長不會像去年一樣舉行場邊會晤。

根據五角大廈聲明表示，中國拒絕美國提出李尚福和奧斯汀本週在「香格里拉對話」期間會面。中國外交部發言人毛寧5月30日表示，當前中美兩軍對話面臨困難的原因，美方是清楚的，並強調，美方應當切實尊重中國的主權安全和利益關切，為中美兩軍對話創造必要的氛圍和條件。

根據《聯合早報》報導，美國政府2018年制裁時任中共中央軍委裝備發展部部長李尚福，禁止其透過美國的金融系統進行任何交易，李尚福也不會獲得美國簽證，制裁理由為李和其主管的軍委裝備發展部向俄羅斯購買軍事設備，違反「以制裁反擊美國對手法案」(Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act)。中國已正式告知美國，若繼續制裁，李尚福與奧斯汀的地位就不平等。

對此，新加坡國立大學李光耀公共政策學院客座資深研究員唐安竹（Drew Thompson）表示，即使沒有美中雙邊對話，多邊參與仍具有重大價值，「區域安全架構的強化和重要性與日俱增，比美中防長是否會見面來得重要」。

（美國國防部長奧斯汀及中國國防部長李尚福將分別於「香格里拉對話」亞洲安全會議上發表演說。）

Both China’s Minister of National Defense Li Shangfu and US @secdef Lloyd Austin will speak at the 20th edition of the @IISS_org Shangri-La Dialogue in Singapore on 2–4 June #SLD23https://t.co/xwKMMN4Wp8 pic.twitter.com/V3J9fJg5gT — james crabtree (@jamescrabtree) May 29, 2023

泰國｜前進黨皮塔遭檢舉持媒體股份 恐被取消總理資格

泰國代理副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）5月31日表示，前進黨（Move Forward Party）黨魁暨總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat），因持有媒體公司的股份，可能會被取消總理資格。據《曼谷郵報》報導，他被引述稱，針對皮塔在媒體公司iTV Plc的持股的投訴詳情，將成為他是否符合泰國最高職位資格的關鍵因素。若投訴僅針對他擔任總理的資格，他作為國會議員的身分將保持不變，但若針對兩者，法院將對兩者進行裁定。

事實上，公民力量黨（Palang Pracharath）前眾議員參選人隆凱（Ruangkrai Leekitwattana）在選舉前就向選舉委員會提出投訴，聲稱皮塔不具備參選資格，因為他持有一家媒體公司的股份，從而違反了憲法。泰國憲法第98條禁止持有任何報紙或大眾媒體業務的股東參加眾議院議員選舉。

這些投訴質疑了皮塔的國會議員身份和未來總理地位，而代理副總理威薩努認為這甚至可能會影響前進黨的所有候選人。當威薩努被問及如果這些投訴是針對皮塔所批准的候選人，他指出這可能造成泰國要再舉辦全國大選。

近期民調顯示高達60%的受訪者對於以前進黨為首的聯盟是否能成為泰國政府感到擔憂，並認為皮塔成為新總理的可能性偏低。皮塔曾在5月初於推特上表示，他對這個投訴並不擔心，因為這些股份屬於他所繼承的家族基金，而他的身份是該基金的經理。皮塔也指出，他在選舉前曾就此事諮詢並通知了國家反貪委員會。

Photo Credit: GettyImages 5月15日，總理候選人兼前進黨黨魁皮塔在卡車上與前進黨國會議員向民眾致意。

菲律賓｜菲攜手美日 三方首次進行海上演習

因應中國在南海日益升高的主權聲索活動，菲律賓、美國與日本6月1日至7日於南海首次舉行三方聯合海上演習。

菲律賓海岸警衛隊發言人巴里洛（Armand Balilo）在5月29日宣布，菲國與美國海岸防衛隊、日本海上保安廳在巴丹省附近海域，進行聯合海上訓練，包含通信、機動、搜救以及海上執法訓練。菲律賓將派出4艘船隻，美國與日本各1艘，以及共計400名人員會參加訓練，此外澳洲也將會以觀察員的身分參與。海岸警衛隊並重申此為例行演練。

此外，第20屆亞洲安全會議（Asia Security Summit）於6月2日至4日在新加坡登場。日本共同社報導，菲律賓、日本、美國和澳洲擬藉此次會議，舉行四國國防部長的首次會談；討論加強安全合作，包含在南海進行聯合海上巡邏事宜。菲律賓和美國稍早在4月進行近期規模最大的「肩並肩」聯合軍事演習（Balikatan），共計1.7萬人參與，雙邊之外澳洲也派員，日本亦有觀察員參加。

近期菲律賓與中國在南海的競爭態勢升溫。在今年2月及4月時，中國海警船在南沙群島攔截菲國巡邏船，雙邊船隻形成對峙；5月時，兩國相繼在爭議海域設置浮標。

Photo Credit: GettyImages 美菲4月11日「肩並肩」聯合軍演正式展開，兩國代表在開幕式上勾手致意

越南｜全球最低稅負制將上路 越南擬提企業補貼方案

《路透社》報導，因應經濟合作暨發展組織（OECD）擬在2024年導入的全球稅，三星電子（Samsung）和一些外國企業正在與越南政府談判，呼籲政府針對此改革給予企業補貼。越南政府也正草擬補貼方案，最快於10月由國會表決。

OECD在2021年12月提出「第二支柱全球反稅基侵蝕計畫」（或稱全球最低稅負制）的法令架構，要求合併營收達到7.5億歐元（約新台幣250億元）的跨國企業，若實質稅率未達標15％，需補繳差額稅款，並將在2024年1月開始導入此全球稅。

越南政府也同意執行OECD的全球對低稅負制，將於2024年開始實施。目前跨國企業在越南享有許多優惠措施，最低稅負低於15%；在全球稅實施後，將提高企業的稅賦負擔。韓國商會表示，若政府未提出因應措施，將使越南在吸引外國投資上逐漸失去競爭力。據傳近期韓商三星電子、樂金電子（LG）、還有美國英特爾（Intel）和德國博世（Bosch）等在越南投資企業，於近期與政府協商，呼籲政府提出方案給予企業補貼。而越南政府也正在研擬相關方案，最快將於10月交付國會表決，方案內容包含稅後現金補貼，或是若企業投入製造與研發，將可獲得稅收抵免。而該方案若實施，政府估計需投入每年2億美元的預算。