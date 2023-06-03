樂高首間碳中和工廠在越南：廠區附近建有太陽能發電廠，目前已種植1萬5000棵樹

全球玩具巨頭樂高公司（LEGO）2022年11月3日開始建設耗資10億美元的新工廠，該廠址選擇了近亞洲主要市場的越南，是全球第六座、亞洲第二座樂高工廠。

這座工廠佔地44公頃，規模相當於62個足球場，位於越南-新加坡第三工業園區（Vietnam-Singapore Industrial Park III.）。待 2024年完工後，該工廠預計將會創造數千個工作機會，為越南平陽省的經濟發展做出貢獻。

值 得一提的是，這間工廠是樂高公司的第一間碳中和工廠。 樂高公司首席執行長克里斯蒂安森（Niels B. Christiansen）表示，越南 廠區屋頂會設置太陽能板，工廠附近也建有太陽能發電廠，以滿足每年廠區的能源需求，並符合全球通用的綠建築金牌（LEED Gold）認證的標準。

（2022年11月的越南樂高廠動土典禮）

Excellency @DPMPhamBinhMinh, It was an absolute privilege to host you at the LEGO Group’s groundbreaking ceremony on November 3rd in Binh Duong. We eagerly look forward to welcoming you at our future milestones. https://t.co/S1jN4mDDwC — LEGO Policy (@LEGOpolicy) November 23, 2022

除此之外，樂高集團也預計在工廠附近多個地點種植7種越南本土樹木，目前已種植了1萬5000棵樹，預計在今年至明年（2024）年再種下3萬5000棵樹。除了植樹，樂高也與當地學校合作，向學生宣傳保護自然環境的知識。

樂高集團副總裁兼項目負責人Preben Elnef表示，這座於越南建立的廠區，對於實踐減少工廠運作對環境影響的目標至關重要。

（樂高公司目前在越南廠區種下的樹）

而樂高越南廠的初衷，也反映著去年12月 越南與 七大工業國集團（G7）達成的減碳協議，內容為七大工業國會提供越南155億美元，以協助越南從煤炭使用中轉型，而越南 政府也承諾會促進可再生能源和綠色就業的發展。

越南是世界前20大的煤炭消費國，這個新能源協議會讓越南在未來十年限制煤電容量，並從可再生能源中採購近一半的電力。

（《Saigon Times News》製作的樂高工廠專題報導）

而除了樂高集團外，丹麥的Pandora、德國的DHL Express等歐洲公司也有興趣在越南投資綠色項目。 Pandora 決定投資1億美元在平陽省建設新工廠，該廠同樣遵循綠建築金牌（LEED Gold）認證，由可再生能源提供動力，並能帶來6000多個就業機會，年產6000萬件珠寶首飾。而 在越南開設最新運營中心的DHL Express，該中心配備一系列有助於減少碳排放和優化效率的技術。

越南歐洲商會（EuroCham）主席Alain Cany就曾表示，越南歐洲商會正在推行一項投資促進計劃，計劃將300家綠色經濟領域的歐洲企業帶到越南尋找投資機會。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒