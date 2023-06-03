2023/06/03,
印太

樂高首間碳中和工廠在越南：廠區附近建有太陽能發電廠，目前已種植1萬5000棵樹

樂高首間碳中和工廠在越南：廠區附近建有太陽能發電廠，目前已種植1萬5000棵樹
位於馬來西亞的樂高樂園，展示用樂高創作的越南會安古城。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

這座位於越南平陽省的工廠佔地44公頃，規模相當於62個足球場，樂高公司首席執行長克里斯蒂安森表示，越南廠區屋頂會設置太陽能板，工廠附近也建有太陽能發電廠，以滿足每年廠區的能源需求。之外，樂高集團也預計在工廠附近多個地點種植7種越南本土樹木，目前已種植了1萬5000棵樹，預計在今年至明年年再種下3萬5000棵樹。

全球玩具巨頭樂高公司（LEGO）2022年11月3日開始建設耗資10億美元的新工廠，該廠址選擇了近亞洲主要市場的越南，是全球第六座、亞洲第二座樂高工廠。

這座工廠佔地44公頃，規模相當於62個足球場，位於越南-新加坡第三工業園區（Vietnam-Singapore Industrial Park III.）。待2024年完工後，該工廠預計將會創造數千個工作機會，為越南平陽省的經濟發展做出貢獻。

得一提的是，這間工廠是樂高公司的第一間碳中和工廠。樂高公司首席執行長克里斯蒂安森（Niels B. Christiansen）表示，越南廠區屋頂會設置太陽能板，工廠附近也建有太陽能發電廠，以滿足每年廠區的能源需求，並符合全球通用的綠建築金牌（LEED Gold）認證的標準。

（2022年11月的越南樂高廠動土典禮）

除此之外，樂高集團也預計在工廠附近多個地點種植7種越南本土樹木，目前已種植了1萬5000棵樹，預計在今年至明年（2024）年再種下3萬5000棵樹。除了植樹，樂高也與當地學校合作，向學生宣傳保護自然環境的知識。

樂高集團副總裁兼項目負責人Preben Elnef表示，這座於越南建立的廠區，對於實踐減少工廠運作對環境影響的目標至關重要。

（樂高公司目前在越南廠區種下的樹）

而樂高越南廠的初衷，也反映著去年12月越南與七大工業國集團（G7）達成的減碳協議，內容為七大工業國會提供越南155億美元，以協助越南從煤炭使用中轉型，而越南政府也承諾會促進可再生能源和綠色就業的發展。

越南是世界前20大的煤炭消費國，這個新能源協議會讓越南在未來十年限制煤電容量，並從可再生能源中採購近一半的電力。

（《Saigon Times News》製作的樂高工廠專題報導）

而除了樂高集團外，丹麥的Pandora、德國的DHL Express等歐洲公司也有興趣在越南投資綠色項目。Pandora決定投資1億美元在平陽省建設新工廠，該廠同樣遵循綠建築金牌（LEED Gold）認證，由可再生能源提供動力，並能帶來6000多個就業機會，年產6000萬件珠寶首飾。而在越南開設最新運營中心的DHL Express，該中心配備一系列有助於減少碳排放和優化效率的技術。

越南歐洲商會（EuroCham）主席Alain Cany就曾表示，越南歐洲商會正在推行一項投資促進計劃，計劃將300家綠色經濟領域的歐洲企業帶到越南尋找投資機會。

資料來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。