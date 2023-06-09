中國首架國產大飛機C919成功商業首航，能否成功複製高鐵的對外輸出？

5月28日，中國第一架國產大飛機C919成功實現商業首航，由上海飛往北京。這家飛機由國資背景的中國商飛（COMAC）製造，從2007年立項到2023年商業首航，歷時15年。

中國寄希望由這架飛機打破美國波音（Boeing）和歐洲空巴（Airbus）的壟斷，在萬億級的航空市場中分一杯羹。甚至複製中國高速鐵路的成功——2004年高鐵立項到2018年，14年間開通里程3.8萬公里，佔全球高鐵里程的七成，並成為中國高端製造的「名片」，開始對外輸出。

但大飛機與高鐵不同的是，後者中國通過短短三四年的時間就通過技術轉讓、消化和升級，形成自有技術；而大飛機的發動機等關鍵部件，還在依賴歐美，有觀點認為，在日益緊張的地緣政治格局下，隨時面臨技術「卡脖子」的危險。

BBC中文梳理訊息，採訪專家，分析中國大飛機獨特的優勢和劣勢，試圖回答一個問題——中國產飛機能否複製高鐵的成功？

什麼是C919？

2007年中國政府立項生產大飛機，並組建「中國商飛」（COMAC）公司。這家國資背景的新公司在三年後（2010年10月），向中國民航局遞交C919的型號合格證申請，這架飛機正式第一次進入公眾視線。

之後僅歷時五年的研發和製造，2015年11月，C919首架飛機總裝下線，但此時距離真正的研製成功還早——原定於2016年交付的飛機，由於各種問題被延後，直到2017年5月C919才成功首飛。

首飛成功後，C919又進入試飛和驗證階段，同樣歷時五年，到2022年9月29日獲得型號合格證，證明C919的設計滿足要求——這五年間，中國商飛製造了八架飛機，其中六架參與動力、性能、操控等試飛科目，兩架參與靜力試驗、疲勞試驗等試驗。

2022年底，中國商飛正式交付首架C919給中國東方航空。五個月後，C919從上海飛向北京，開啟首航。5月29日起，這架C919將以MU9197為航班號，每日往返於上海虹橋機場和成都天府機場之間。

C919並不是中國商飛旗下飛機的首秀，按照官方說法，中國民航工業的發展路線是三步走——支線飛機、單通道幹線飛機、雙通道大型幹線飛機。

其中，第一步是較小的ARJ21支線客機，在2015年就已投入運營，在中國國內部署了200多條航線。

C919是中間的一步，即單通道幹線飛機，也是從設計之初就按照國際適航標凖研製的大型客機，最長航程大約5500公里，機艙內有158至168座，一排6個座位，被一條單通道分成兩邊，每邊3個。

優勢——「大一統市場」

C919的特殊之處在於，它的設計對標空巴A320和波音737，而該類機型最為暢銷，佔兩家公司全部交付量的接近八成。在這個最暢銷機型中，中國又是最大買主——中國的航空公司訂單約佔市場需求的四分之一。

值得注意的是，在中國，航空公司完全是國資的天下。中國目前在運營的客運航空公司有60多家，民營資本所有或控股的有春秋、吉祥、華夏等九家，如果看機隊規模，民營的佔比就更小了，事實上，國航、東航、南航就佔據了中國市場的半壁江山。

此外，航空公司在引進飛機時，有大概一半並不是直接購買，而是通過飛機租賃，中國最大的幾家飛機租賃公司，比如工銀租賃、交銀金融租賃、國銀航空、中航國際租賃、招銀金融租賃，以及位於香港的中國飛機租賃，全都有國資或國有商業銀行的背景。

相似的局面也出現在高鐵發展過程中，國資主導之下，「政策之手」的力量強於「市場之手」。

《中國鐵路經濟方略》作者解筱文在該書中表示，中國「大一統」的管理模式，對更優更快建設發展高速鐵路，具有天然的體制優勢。

解筱文認為，「大一統」的管理模式，一方面是「大一統」的國家管理模式，另一方面是「大一統」的鐵路管理模式。對於中國，兩者皆有。這種模式下，可以最大限度、最大能力集中人財物優勢資源，巨量化、高效化發展國家基礎建設。

他還舉出反例表示，英國全長109公里的HS1鐵路，修建過程涉及一系列徵地、公共協商、環境保護等問題，耗時16年；美國從2008年通過加利福尼亞州高鐵建設經費計劃後10年，仍停留在研究預算階段。

一位曾在中國航空工業相關公司任職，現從事獨立研究的業內人士向BBC中文總結稱，C919最大的優勢，不是價格便宜，更不是技術先進，而是它是由中國生產，因為中國是全球需求最大的市場，C919又是需求最大的機型，而且這個市場主體都是「國字頭」。

事實上，C919含著金湯匙出生。根據中國商飛官網消息，還未商業首航時，中國商飛就已接到超過1000架的訂單，而訂單大戶都是國資頭，比如工銀租賃的100架訂單、農銀租賃75架訂單，以及建信租賃和平安金融租賃各50架訂單。

考慮到中國每年新增飛機在一百到兩百架之間，商飛僅滿足這些訂單，就需要開足馬力生產十年，總額達到1000億美金的規模。

需求——「美中脫鉤」的催化

從2018年美中貿易戰開始，中國和西方國家的對立愈發嚴重，這種對立集中體現在晶片行業——美國不僅自身禁止向中國銷售高端晶片和製造設備，還聯合日本和荷蘭，共同完成對中國的晶片及製造設備的聯合禁運。