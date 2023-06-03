香港荷里活廣場2途人被刺死案，警：疑兇有精神病紀錄，與死者不相識

香港昨晚（3日）發生謀殺案，有男子在商場大庭廣眾下用刀插死兩名女子，過程恐怖血腥。警方初步調查後，指疑兇有精神病紀錄，相信他與兩名死者互不相識。而兩名死者是朋友關係。

事發於下午5時15分，在鑽石山荷里活廣場3樓，39歲疑兇向兩名分別為22歲及26歲的女子施襲，兇手曾連捅其中一名死者至少30多刀。

事後曾有流傳事件涉及感情問題，但警方昨日調查後指，初步相信疑兇與兩名死者互不相識，而行兇前不曾與兩人接觸。

警方又發現疑犯行兇前，曾先到商場一店舖購入行兇利刀，然後在商場內徘徊數分鐘，再向兩死者施襲。

警方又指，疑兇有精神病紀錄，需要定期覆診。警方相信他單獨犯案。被捕人無業，與家人同住。

警方指，於昨日下午5時15分，警方接獲多名市民報案，指荷里活廣場3樓發生襲擊案，警方接報後4分鐘到場，並制服及拘捕39歲本地男子，身旁有一把12吋長染血長刀。

刺殺事件發生後，有現場目擊者指，兇手持刀在現場未有逃走，但震抖、發呆。

現場有市民協助向被刺女子急救，也有人手持物品防備疑兇再施襲。

《明報》訪問了其中一名手持兩張椅子的酒樓廚師，他說很想阻止疑兇不要再襲擊人，於是從酒樓拿取椅子戒備，又曾兩度用椅子打了疑兇的頭，但疑兇都沒有還手。他指疑兇一直在哭，沒有逃走，像等待被捕。該名廚師指自己也很害怕，事後也被家人致電來罵他多管閒事。

而另一名在現場施救的市民則指，起初未注意到疑兇在附近，但覺得傷者情況危急，也顧不了那麼多。

案發的翻拍閉路電視影片流出，並在網上廣傳，因影片血腥，不少人觀看影片後感不舒服。特首李家超發聲明，呼籲市民停止轉發有關案件的影片，並關懷家人和朋友，若市民感到情緒困擾，應尋求專業協助。

李家超又表示，對事件感到難過，認為事件屬個別個案，並對兩位死者的家人致以深切慰問。

社會福利署設有24小時電話熱線(+852)23432255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務。市民亦可致電香港紅十字會設立的熱線(+852)51645040求助。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex