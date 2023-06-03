香港荷里活廣場2途人被刺死案，警：疑兇有精神病紀錄，與死者不相識
我們想讓你知道的是
案發後，兇手持刀在現場未有逃走。有市民協助急救傷者，也有人手持物品防備疑兇再施襲。一名手持兩張椅子的酒樓廚師，他說很想阻止疑兇不要再襲擊人，於是從酒樓拿取椅子戒備，又曾兩度用椅子打了疑兇的頭，但疑兇都沒有還手。他指疑兇一直在哭，沒有逃走，像等待被捕。該名廚師指自己也很害怕，事後也被家人致電來罵他多管閒事。
香港昨晚（3日）發生謀殺案，有男子在商場大庭廣眾下用刀插死兩名女子，過程恐怖血腥。警方初步調查後，指疑兇有精神病紀錄，相信他與兩名死者互不相識。而兩名死者是朋友關係。
事發於下午5時15分，在鑽石山荷里活廣場3樓，39歲疑兇向兩名分別為22歲及26歲的女子施襲，兇手曾連捅其中一名死者至少30多刀。
事後曾有流傳事件涉及感情問題，但警方昨日調查後指，初步相信疑兇與兩名死者互不相識，而行兇前不曾與兩人接觸。
警方又發現疑犯行兇前，曾先到商場一店舖購入行兇利刀，然後在商場內徘徊數分鐘，再向兩死者施襲。
警方又指，疑兇有精神病紀錄，需要定期覆診。警方相信他單獨犯案。被捕人無業，與家人同住。
警方指，於昨日下午5時15分，警方接獲多名市民報案，指荷里活廣場3樓發生襲擊案，警方接報後4分鐘到場，並制服及拘捕39歲本地男子，身旁有一把12吋長染血長刀。
刺殺事件發生後，有現場目擊者指，兇手持刀在現場未有逃走，但震抖、發呆。
現場有市民協助向被刺女子急救，也有人手持物品防備疑兇再施襲。
《明報》訪問了其中一名手持兩張椅子的酒樓廚師，他說很想阻止疑兇不要再襲擊人，於是從酒樓拿取椅子戒備，又曾兩度用椅子打了疑兇的頭，但疑兇都沒有還手。他指疑兇一直在哭，沒有逃走，像等待被捕。該名廚師指自己也很害怕，事後也被家人致電來罵他多管閒事。
而另一名在現場施救的市民則指，起初未注意到疑兇在附近，但覺得傷者情況危急，也顧不了那麼多。
案發的翻拍閉路電視影片流出，並在網上廣傳，因影片血腥，不少人觀看影片後感不舒服。特首李家超發聲明，呼籲市民停止轉發有關案件的影片，並關懷家人和朋友，若市民感到情緒困擾，應尋求專業協助。
李家超又表示，對事件感到難過，認為事件屬個別個案，並對兩位死者的家人致以深切慰問。
社會福利署設有24小時電話熱線(+852)23432255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務。市民亦可致電香港紅十字會設立的熱線(+852)51645040求助。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
我們想讓你知道的是
在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。