2023/06/03,
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蔡英文向黨內多起性騷擾受害者致歉，民進黨聲明支付受害者相關諮商及司法費用

蔡英文向黨內多起性騷擾受害者致歉，民進黨聲明支付受害者相關諮商及司法費用
Photo Credit: 中央社

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吳沛憶等人指出，近期性騷擾事件中一部分受到指控的行為人，例如民進黨前青年部主任蔡沐霖，竟公開聲明將對控訴者提告。 他們表示，台灣是法治國家，他們尊重任何人走法律途徑維護自己的權利。 但同時，他們也不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者。

民進黨近期遭受害者揭露黨內多起性騷擾事件，身為前任黨主席的總統蔡英文昨（2）日晚間在臉書發文，表示自己責無旁貸，向受害者及社會大眾表達最深的歉意。蔡英文也請社會不要檢討、消費受害者。

民進黨性平事件調查小組昨晚也發表聲明，表示將提供該黨性騷擾受害者法律協助，受害者若有心理諮商及司法程序相關需求，所有費用均由民進黨支付。

蔡英文：謝謝勇敢說出來的朋友，讓我們有機會反省錯誤

蔡英文表示，得知這些受害者的經歷，令他感到很不捨和痛心。

蔡英文說，說出受害經歷的過程一定很煎熬。謝謝勇敢說出來的朋友，讓我們有機會反省錯誤。他也呼籲社會不要檢討受害者，也請不要消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害。

蔡英文表示，性騷擾事件會引起社會這麼大的反應，因為這和許多朋友的生活經驗息息相關，每個人可能在日常生活中，也都聽過或者遭遇過類似的經歷。每個人面對這些類似事情時，做出的選擇、處理可能不盡相同，但是每個人的感受，都必須嚴肅看待及尊重，保障所有人的安全和權益，更是首要之務。

蔡英文說，民進黨中央黨部已經承諾，將全力調查相關案件，全面檢討改進，並且公布改革方案，為民進黨建立性平友善的職場環境、更暢通的申訴管道。

民進黨性平事件調查小組昨晚也發表聲明，表示該黨性平事件之當事被害者，黨將提供法律團隊作後盾，被害者無須懼怕法律戰術，民進黨誓言成為堅實靠山。此外，若有心理諮商需求，所有諮商費用與司法程序相關費用，均由民進黨支付。

吳沛憶、賴品妤等人聲明：願為政壇性平事件受害者提供法律協助

民進黨籍台北市議員吳沛憶、立委賴品妤、社民黨籍台北市議員苗博雅等人昨晚聯合發表聲明，表示願以具體行動推進真誠的檢討反省，為政治工作者打造更安全的工作環境。

吳沛憶等人指出，近期性騷擾事件中一部分受到指控的行為人，例如民進黨前青年部主任蔡沐霖，竟公開聲明將對控訴者提告。 他們表示，台灣是法治國家，他們尊重任何人走法律途徑維護自己的權利。 但同時，他們也不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者。

吳沛憶等人表示他們深信落實性平價值，不分顏色。因此決定為政壇性平事件的受害者提供基本的法律援助。若有政治工作者想公開陳述受害經驗，卻又擔心遭到加害者濫訴；或已公開表述受害經驗，卻遭到加害者提告，請跟他們聯繫。

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核稿編輯：羅元祺


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