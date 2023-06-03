遭《人選之人》編劇簡莉穎控性騷擾，中國流亡詩人貝嶺回應：這完全是一個杜撰

台劇《人選之人－造浪者》編劇之一的簡莉穎，昨（2）日晚間在個人臉書自我揭露大學時期曾遭中國流亡詩人貝嶺性騷擾，表示自己的經歷不是唯一一個，希望可以藉此提醒對文學、藝術或某業界有憧憬的年輕女性男性，小心貝嶺這樣的人。

貝嶺昨晚受訪時則回應簡莉穎所述完全是杜撰，非事實，並表示此事若變成一個壓力，他會在法律上保留自己聲譽的權利。

簡莉穎陳述事發經過，稱貝嶺曾抓著他的手放進內褲裡

簡莉穎表示，大學三年級時他在文大戲劇系修導演課，想導蘇珊・桑塔格（Susan Sontag）的劇本《床上的愛麗絲》，他想找出所有桑塔格的書來讀，彼時他在網路上查到桑塔格的中譯本，是由貝嶺這位中國流亡作家所出版的。網路上還可以查到貝嶺曾經被桑塔格救援，跟桑塔格是朋友，彼時他對那樣的文化工作者充滿嚮往。

簡莉穎說，他寫信給貝嶺表示想購買所有桑塔格的書，很意外又驚喜的收到了回信，能跟一個認識桑塔格的人通信聊文學，是一件多麼開心的事。簡莉穎表示，當時的他對流亡充滿著好奇，既同情又尊敬。之後他收到了一箱桑塔格的書，既開心又認真準備著導演課。

簡莉穎表示，之後他就收到貝嶺來信邀約在台灣見面的信件，他當然也就答應了。

兩人碰面那天是約在貝嶺住處巷口，貝嶺拿著一個氣墊床，要他幫忙一起扛上其臨時住處。到了貝嶺的住處之後，貝嶺示意簡莉穎可以在客廳看書，也要簡莉穎坐在剛扛上來的氣墊床上。

簡莉穎表示他坐上氣墊床之後，貝嶺就壓上來親吻、撫摸他，接著貝嶺抓著他的手放進內褲裡，觸碰其下體、陰莖，並問簡莉穎「大不大？」簡莉穎表示貝嶺後續還隔著褲子在他身上磨蹭，做了一些性交的動作。

事發當下，簡莉穎表示自己在想的是「我一看就是個女同志吧！到底哪裡讓你誤會了？」後續並以發燒不舒服為由，貝嶺才沒有繼續進行下去，簡莉穎也忘了當時是怎麼離開的，但漸漸沒跟貝嶺聯絡。

簡莉穎表示，多年之後曾有幾次在國際書展遠遠看到貝嶺，他都飛快走避。

簡莉穎相信自己的經歷不是唯一一個，並希望自己的經驗可以提醒對文學、藝術或某業界有憧憬的年輕女性男性，小心貝嶺這樣的人。

貝嶺：簡莉穎將不同經驗裡的東西「錯置在我身上」

（中央社）《人選之人－造浪者》編劇之一的簡莉穎昨晚在臉書發表長文，指控大學時期曾遭中國流亡詩人貝嶺性騷擾。貝嶺昨晚間回應稱，「這完全是一個杜撰」。

貝嶺2日晚間接受《中央社》訪問表示，這完全是一個杜撰，不是事實的杜撰。簡莉穎「把她在別人身上發生的事情，或者沒有的事情安置在我的身上」，最重要的是簡說到的細節是「我沒有的」。

貝嶺說，對於性騷擾與騷擾的事情在台灣社會有一個反省揭露與勇敢的曝光，這是社會走向進步非常重要的東西，「我完全肯定」。但它與「我這件事情」毫無關係；如果這件事情變成一個壓力，他會「在法律上保留自己聲譽的權利」。

貝嶺並稱，10多年與簡莉穎有過與文學有關的見面，但不記得是否與作家蘇珊．桑塔格有無關係，但記得做《床上的愛麗絲》導演是一位男性導演，並不是簡莉穎。

貝嶺還稱，他本人沒有單獨出版過這樣的一本書，也不記得會寄給簡莉穎一箱桑塔格的書；他從來沒有氣墊床，當時認識簡莉穎，也不知道她是女同志。

貝嶺強調，絕不可能用這樣荒誕、噁心、不可理喻的方式去與簡莉穎做這方面的肢體互動，覺得簡是把她在不同經驗裡頭的東西「錯置在我的身上」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺