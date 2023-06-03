《金融時報》：美中情局長5月曾秘訪中國情報高層，偵察氣球事件後最高層級會晤

（中央社）美國官員2日表示，中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）5月曾赴北京會見中國情報高層，是美軍擊落中國間諜氣球以來，拜登政府訪問中國的最高層級官員。

《美聯社》報導，英國《金融時報》（The Financial Times）率先報導勃恩斯秘訪中國一事。華府正試圖就間諜氣球和這兩個世界最大經濟體兼地緣政治對手之間的近來其他衝突，緩解與北京之間的緊張關係。

美國官員長期以來一直警告稱，中國拒絕他們的外交努力。美方指出，這會升高雙方溝通不良演變為衝突的可能性。

美國一名官員在匿名情況下討論勃恩斯的行程說：「上個月，局長勃恩斯前往北京會見中國對口，並強調在情報管道方面維持溝通順暢的重要性。」勃恩斯的行程屬於機密性質。

第2名知情人士同樣在身分保密的情況下指出，勃恩斯此行僅會見情報官員，並未會見北京方面政治或外交領導階層。

美國總統拜登經常派遣勃恩斯進行敏感性出訪，來會見美國對手。勃恩斯2021年底曾訪問莫斯科，就俄羅斯正準備對烏克蘭發動新入侵行動的種種跡象，與俄國總統普亭（Vladimir Putin）對質。

中國間諜氣球飛越美國領空後，美方取消了國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂前往中國的行程，美國仍在試圖重新安排布林肯訪中行。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）2日在新加坡舉行的安全論壇開幕晚宴上，也「短暫」與中國國防部長李尚福交談。中國稍早拒絕了奧斯丁盼能在論壇場邊召開會議的要求。

同一日，美國財政部高層、財政部負責國際事務的副部長夏包（Jay Shambaugh）會見了中國駐美大使謝鋒。根據美國財政部，夏包與謝鋒談到「針對全球總體經濟和金融議題進行密切溝通」的重要性。

蘇利文再度向中國喊話：美國有意願進行危機溝通

（中央社）中國拒絕讓中美防長本週末在新加坡會面，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）2日再次向中方喊話，指中國是主權國家，能自行決定是否與美軍事對話，美國有意願進行危機溝通。

第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）2日至4日在新加坡香格里拉飯店舉行，華府原先提議讓美國國防部長奧斯丁與中國防長李尚福在場邊舉行雙邊會，但遭北京拒絕。

蘇利文2日上午出席華府非營利組織「武器管制協會」（Arms Control Association）活動致詞時被問及此事。他表示，中國是主權國家，要自行決定是否進行負責任的軍事對話。

蘇利文指出，軍事對話在負責任管控競爭、降低衝突風險上有其必要性，美國只能做對的事，以負責任、符合國家利益方式行事，讓中方知道美方「有空」（available for）進行類似對話，也「有空」打造軍事對話機制、進行危機溝通與戰略討論。

但他強調：「我們說這些話，不是要向中國討什麼東西，或是卑微求他們與我們對話。我們只是說，我們準備好對話了，就等你了。」

蘇利文5月10日至11日與中共中央外事委辦公室主任王毅在奧地利維也納進行會晤，這是中國偵察氣球1月底入侵美國領空導致雙邊關係再度惡化以來，美中高層首度會面。

蘇利文透露，他曾在會中提及美中軍事對話議題，雙方就此進行坦率討論。他說，美方未來會持續表達對話意願，看中方選擇怎麼做。

去（2022）年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中方切斷軍事領導階層在內等8項美中會談及合作。今年2月4日美方擊落中國偵察氣球當天，華府也曾要求讓美中防長就安全議題通話，但遭北京拒絕。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）5月25日透露，美國向中國提出的電話通話、會面、對話都遇到許多困難，無論由美國國防部長提出，還是其他美國國防高層提出都是如此。

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責任編輯：潘柏翰

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