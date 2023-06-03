《金融時報》：美中情局長5月曾秘訪中國情報高層，偵察氣球事件後最高層級會晤
我們想讓你知道的是
美國總統拜登經常派遣勃恩斯進行敏感性出訪，來會見美國對手。勃恩斯2021年底曾訪問莫斯科，就俄羅斯正準備對烏克蘭發動新入侵行動的種種跡象，與俄國總統普亭對質。
（中央社）美國官員2日表示，中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）5月曾赴北京會見中國情報高層，是美軍擊落中國間諜氣球以來，拜登政府訪問中國的最高層級官員。
《美聯社》報導，英國《金融時報》（The Financial Times）率先報導勃恩斯秘訪中國一事。華府正試圖就間諜氣球和這兩個世界最大經濟體兼地緣政治對手之間的近來其他衝突，緩解與北京之間的緊張關係。
美國官員長期以來一直警告稱，中國拒絕他們的外交努力。美方指出，這會升高雙方溝通不良演變為衝突的可能性。
美國一名官員在匿名情況下討論勃恩斯的行程說：「上個月，局長勃恩斯前往北京會見中國對口，並強調在情報管道方面維持溝通順暢的重要性。」勃恩斯的行程屬於機密性質。
第2名知情人士同樣在身分保密的情況下指出，勃恩斯此行僅會見情報官員，並未會見北京方面政治或外交領導階層。
美國總統拜登經常派遣勃恩斯進行敏感性出訪，來會見美國對手。勃恩斯2021年底曾訪問莫斯科，就俄羅斯正準備對烏克蘭發動新入侵行動的種種跡象，與俄國總統普亭（Vladimir Putin）對質。
中國間諜氣球飛越美國領空後，美方取消了國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂前往中國的行程，美國仍在試圖重新安排布林肯訪中行。
美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）2日在新加坡舉行的安全論壇開幕晚宴上，也「短暫」與中國國防部長李尚福交談。中國稍早拒絕了奧斯丁盼能在論壇場邊召開會議的要求。
同一日，美國財政部高層、財政部負責國際事務的副部長夏包（Jay Shambaugh）會見了中國駐美大使謝鋒。根據美國財政部，夏包與謝鋒談到「針對全球總體經濟和金融議題進行密切溝通」的重要性。
蘇利文再度向中國喊話：美國有意願進行危機溝通
（中央社）中國拒絕讓中美防長本週末在新加坡會面，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）2日再次向中方喊話，指中國是主權國家，能自行決定是否與美軍事對話，美國有意願進行危機溝通。
第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）2日至4日在新加坡香格里拉飯店舉行，華府原先提議讓美國國防部長奧斯丁與中國防長李尚福在場邊舉行雙邊會，但遭北京拒絕。
蘇利文2日上午出席華府非營利組織「武器管制協會」（Arms Control Association）活動致詞時被問及此事。他表示，中國是主權國家，要自行決定是否進行負責任的軍事對話。
蘇利文指出，軍事對話在負責任管控競爭、降低衝突風險上有其必要性，美國只能做對的事，以負責任、符合國家利益方式行事，讓中方知道美方「有空」（available for）進行類似對話，也「有空」打造軍事對話機制、進行危機溝通與戰略討論。
但他強調：「我們說這些話，不是要向中國討什麼東西，或是卑微求他們與我們對話。我們只是說，我們準備好對話了，就等你了。」
蘇利文5月10日至11日與中共中央外事委辦公室主任王毅在奧地利維也納進行會晤，這是中國偵察氣球1月底入侵美國領空導致雙邊關係再度惡化以來，美中高層首度會面。
蘇利文透露，他曾在會中提及美中軍事對話議題，雙方就此進行坦率討論。他說，美方未來會持續表達對話意願，看中方選擇怎麼做。
去（2022）年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中方切斷軍事領導階層在內等8項美中會談及合作。今年2月4日美方擊落中國偵察氣球當天，華府也曾要求讓美中防長就安全議題通話，但遭北京拒絕。
美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）5月25日透露，美國向中國提出的電話通話、會面、對話都遇到許多困難，無論由美國國防部長提出，還是其他美國國防高層提出都是如此。
新聞來源
延伸閱讀
- 解除對李尚福制裁？拜登政府出「烏龍」，美中關係回暖再蒙陰影
- 北京拒中美防長於「香格里拉對話」會晤，雙邊關係何時解凍？
- 《華爾街日報》：美中修補關係各有盤算留有未爆彈，偵察氣球分析結果攸關和解進程
- 《紐約時報》：中國要重振經濟又抗衡西方，習近平面臨「矛盾大對決」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：
Tags：
南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。