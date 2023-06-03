香港六四紀念館被迫熄燈後於紐約重生，王丹：首要意義是反擊中共抹煞歷史的行為

（中央社）天安門事件34週年前，全球唯一的六四紀念館2日在紐約開幕。籌備團隊蒐集當年民運所用標語、速印機及傷者血衣等文物，期盼永久展出，讓世人銘記這段中共企圖抹煞的歷史。

1989年天安門事件過後30年間，香港一直是保存六四記憶的重要地點，但北京近年壓制香港民主運動，顛沛流離的香港六四紀念館2021年被迫熄燈。海外民運人士隨後積極奔走，8個月內籌得50萬美元（約新台幣1530萬元），讓六四紀念館比目標提前一年在紐約重生。

八九民運領袖、紐約六四紀念館創辦人王丹向《中央社》表示，建立紀念館首要意義是反擊中共抹煞歷史的行為，當年太多人為爭取民主付出代價，世人不該遺忘這些罹難者與受害者。了解歷史、記取經驗教訓，全世界將更能面對現今中共帶來的挑戰。

王丹說：「台灣也面對中共的侵襲，對於中共，避而不見、不談論或不關心中國的事，我覺得對台灣是不利的。所以我呼籲愛台灣的人或希望台灣更壯闊的人都能關心中國民主化、中國共產黨什麼時候能垮台等問題。」

六四紀念館位於曼哈頓中城，鄰近紐約地標帝國大廈，由籌備委員會租用的辦公空間改裝而成，陳列100多件展品，包括當年在天安門廣場豎立的民主女神像縮小版，前《解放軍報》記者江林遭武警打傷留下血漬的衣服，各式標語、圖章、書信及當年民運人士用來印製宣傳品的高速油印機。

當年軍隊清場前，2名學生推自行車將這台速印機搬離天安門廣場。其中一人的姊姊去年冒著風險，將這台逾18公斤的老舊機器運到海外，接受海關檢查時摘掉機器名牌，只說是一件工業樣品，最後順利過關。

六四紀念館館長于大海接受訪問時說，34年來，八九民運許多文物散落世界各地，蒐集相當困難。很高興能在短時間內呈現這麼多展品，讓大家知道中共當局當年到底犯下多大的罪。

Photo Credit: 中央社 紐約六四紀念館2日開幕，籌備團隊蒐集1989年中國民運所用標語、高速油印機等上百件文物，期盼永久展出。

開幕式沒有揭牌或剪綵，而是由王丹、于大海及多位來賓發言，張伯笠等8位八九民運領袖合唱當年台灣歌手聲援這項中國學生運動的歌曲〈歷史的傷口〉。

中國民運人士魏京生敦促同袍不要忘卻理想，「希望在這個敏感的日子裡，大家能夠想一想那些付出生命或其他代價的英雄們，比照一下我們現在的困難，在這種時刻當民運的逃兵，實在是一種在朋友、家人和後代面前的恥辱。」

人權組織「中國人權」執行主任周鋒鎖向于大海致贈2萬美元（約新台幣61萬元）支票，負擔紀念館2個月租金。

周鋒鎖並向在場人士展示「國殤之柱」六四紀念旗幟，聲援香港一名因持有同款旗幟而遭警方逮捕、被控煽動的學生，表達願代替這名學生接受刑罰。

Photo Credit: 中央社 紐約六四紀念館2日開幕，八九民運領袖周鋒鎖（右）展示「國殤之柱」紀念旗幟，聲援香港一名因持有同款旗幟而遭警方逮捕、被控煽動的學生。

八九民運領袖吾爾開希、紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）等人以預錄影片致詞，西藏精神領袖達賴喇嘛、前美國駐北京大使羅德（Winston Lord）透過代表致詞，都呼籲世人不要隨時間淡忘天安門事件。

美國漢學家、加州大學河濱分校（UC Riverside）講座教授林培瑞（Perry Link）以吟詩「我們為什麼記住六四」抒發情感。

這首詩其中一段為：「我們記住六四，是因為它是一場大屠殺，不僅是一場鎮壓；不是一個事故、事件或風波；不是一次反革命暴亂；不是一個模糊的記憶；不像今天中國的一個孩子所能夠想起的，一片空白。它不是別的，而是一場大屠殺。」

歐洲「反賊」青年隊伍壯大，稱「中共挑戰人類良知底線」

（中央社）白紙運動後，歐洲「反賊」青年隊伍逐漸壯大，規劃全球串聯紀念六四事件。領袖之一蔣不告訴《中央社》，六四仍存在，鎮壓從未結束。他說，不是他們挑戰中國政權，而是中共挑戰人類良知底線。

1989年天安門廣場大屠殺即將屆滿34年，全球海外中國人積極規劃串聯，預計超過50個城市將舉辦六四紀念活動。

白紙運動後，全球反共青年積極橫向串聯，除北美外，倫敦、柏林、巴黎等歐洲城市都形成了反賊社群，不一定是抗爭示威，有的做讀書會、沙龍、行動劇。「反賊」為反中共政權者的稱呼或自稱。

2018年抵法的蔣不為法國反賊社群的帶領者，不僅是策劃、舉辦活動的中心，也是對外發言的代表之一。

他接受《中央社》訪問時表示，「這樣的組織越來越多，大家的聯繫也越來越緊密，我覺得這是白紙留下的最好遺產」。之前歐洲雖也有李文亮醫生紀念活動，但結束後組織也散掉了，「沒有形成這麼有凝聚力的行動」。現在歐洲各地組織都非常活躍，「很令人欣喜」。

歐洲社群討論更加緊密頻繁，會不定期線上交流、借鑑，如在李文亮逝世3週年或今年六四活動前，各組織都會派幾位代表，「一起做頭腦風暴，互提想法，討論哪些方向可以聯合」。

白紙運動促發了海外中國青年的覺醒，蔣不分析，可能是看到北京、上海很多人走出來，發現上街也沒有那麼可怕。他指出：「中共一直在用『模糊的恐懼』進行統治，你永遠不知道做什麼會碰觸到紅線。」

「白紙時，恐懼雖然還是存在，但我們發現行動的邊界好像比想像更遠。中共在海外沒有那麼強的監控能力和意願，當初參加白紙的人回國了，也沒發生事情，讓更多人願意站出來。再者疫情3年封控，也讓越來越多人意識到政治和生活息息相關，感受到切身之痛，引發社會共鳴。」

他指出，變革前提是「人民對自己生活不能忍受」，也坦言中國人民心態距變革「還要再一段時間」。雖不曉得會發生在何時，「但需要為那個時間節點去準備力量，我們建立海外社群，不斷向國內輸出影響，有天變革的時間到了，可能都會有幫助」。