香港六四紀念館被迫熄燈後於紐約重生，王丹：首要意義是反擊中共抹煞歷史的行為
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六四紀念館位於曼哈頓中城，鄰近紐約地標帝國大廈，由籌備委員會租用的辦公空間改裝而成，陳列100多件展品，包括當年在天安門廣場豎立的民主女神像縮小版，前《解放軍報》記者江林遭武警打傷留下血漬的衣服，各式標語、圖章、書信及當年民運人士用來印製宣傳品的高速油印機。
（中央社）天安門事件34週年前，全球唯一的六四紀念館2日在紐約開幕。籌備團隊蒐集當年民運所用標語、速印機及傷者血衣等文物，期盼永久展出，讓世人銘記這段中共企圖抹煞的歷史。
1989年天安門事件過後30年間，香港一直是保存六四記憶的重要地點，但北京近年壓制香港民主運動，顛沛流離的香港六四紀念館2021年被迫熄燈。海外民運人士隨後積極奔走，8個月內籌得50萬美元（約新台幣1530萬元），讓六四紀念館比目標提前一年在紐約重生。
八九民運領袖、紐約六四紀念館創辦人王丹向《中央社》表示，建立紀念館首要意義是反擊中共抹煞歷史的行為，當年太多人為爭取民主付出代價，世人不該遺忘這些罹難者與受害者。了解歷史、記取經驗教訓，全世界將更能面對現今中共帶來的挑戰。
王丹說：「台灣也面對中共的侵襲，對於中共，避而不見、不談論或不關心中國的事，我覺得對台灣是不利的。所以我呼籲愛台灣的人或希望台灣更壯闊的人都能關心中國民主化、中國共產黨什麼時候能垮台等問題。」
六四紀念館位於曼哈頓中城，鄰近紐約地標帝國大廈，由籌備委員會租用的辦公空間改裝而成，陳列100多件展品，包括當年在天安門廣場豎立的民主女神像縮小版，前《解放軍報》記者江林遭武警打傷留下血漬的衣服，各式標語、圖章、書信及當年民運人士用來印製宣傳品的高速油印機。
當年軍隊清場前，2名學生推自行車將這台速印機搬離天安門廣場。其中一人的姊姊去年冒著風險，將這台逾18公斤的老舊機器運到海外，接受海關檢查時摘掉機器名牌，只說是一件工業樣品，最後順利過關。
六四紀念館館長于大海接受訪問時說，34年來，八九民運許多文物散落世界各地，蒐集相當困難。很高興能在短時間內呈現這麼多展品，讓大家知道中共當局當年到底犯下多大的罪。
開幕式沒有揭牌或剪綵，而是由王丹、于大海及多位來賓發言，張伯笠等8位八九民運領袖合唱當年台灣歌手聲援這項中國學生運動的歌曲〈歷史的傷口〉。
中國民運人士魏京生敦促同袍不要忘卻理想，「希望在這個敏感的日子裡，大家能夠想一想那些付出生命或其他代價的英雄們，比照一下我們現在的困難，在這種時刻當民運的逃兵，實在是一種在朋友、家人和後代面前的恥辱。」
人權組織「中國人權」執行主任周鋒鎖向于大海致贈2萬美元（約新台幣61萬元）支票，負擔紀念館2個月租金。
周鋒鎖並向在場人士展示「國殤之柱」六四紀念旗幟，聲援香港一名因持有同款旗幟而遭警方逮捕、被控煽動的學生，表達願代替這名學生接受刑罰。
八九民運領袖吾爾開希、紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）等人以預錄影片致詞，西藏精神領袖達賴喇嘛、前美國駐北京大使羅德（Winston Lord）透過代表致詞，都呼籲世人不要隨時間淡忘天安門事件。
美國漢學家、加州大學河濱分校（UC Riverside）講座教授林培瑞（Perry Link）以吟詩「我們為什麼記住六四」抒發情感。
這首詩其中一段為：「我們記住六四，是因為它是一場大屠殺，不僅是一場鎮壓；不是一個事故、事件或風波；不是一次反革命暴亂；不是一個模糊的記憶；不像今天中國的一個孩子所能夠想起的，一片空白。它不是別的，而是一場大屠殺。」
歐洲「反賊」青年隊伍壯大，稱「中共挑戰人類良知底線」
（中央社）白紙運動後，歐洲「反賊」青年隊伍逐漸壯大，規劃全球串聯紀念六四事件。領袖之一蔣不告訴《中央社》，六四仍存在，鎮壓從未結束。他說，不是他們挑戰中國政權，而是中共挑戰人類良知底線。
1989年天安門廣場大屠殺即將屆滿34年，全球海外中國人積極規劃串聯，預計超過50個城市將舉辦六四紀念活動。
白紙運動後，全球反共青年積極橫向串聯，除北美外，倫敦、柏林、巴黎等歐洲城市都形成了反賊社群，不一定是抗爭示威，有的做讀書會、沙龍、行動劇。「反賊」為反中共政權者的稱呼或自稱。
2018年抵法的蔣不為法國反賊社群的帶領者，不僅是策劃、舉辦活動的中心，也是對外發言的代表之一。
他接受《中央社》訪問時表示，「這樣的組織越來越多，大家的聯繫也越來越緊密，我覺得這是白紙留下的最好遺產」。之前歐洲雖也有李文亮醫生紀念活動，但結束後組織也散掉了，「沒有形成這麼有凝聚力的行動」。現在歐洲各地組織都非常活躍，「很令人欣喜」。
歐洲社群討論更加緊密頻繁，會不定期線上交流、借鑑，如在李文亮逝世3週年或今年六四活動前，各組織都會派幾位代表，「一起做頭腦風暴，互提想法，討論哪些方向可以聯合」。
白紙運動促發了海外中國青年的覺醒，蔣不分析，可能是看到北京、上海很多人走出來，發現上街也沒有那麼可怕。他指出：「中共一直在用『模糊的恐懼』進行統治，你永遠不知道做什麼會碰觸到紅線。」
「白紙時，恐懼雖然還是存在，但我們發現行動的邊界好像比想像更遠。中共在海外沒有那麼強的監控能力和意願，當初參加白紙的人回國了，也沒發生事情，讓更多人願意站出來。再者疫情3年封控，也讓越來越多人意識到政治和生活息息相關，感受到切身之痛，引發社會共鳴。」
他指出，變革前提是「人民對自己生活不能忍受」，也坦言中國人民心態距變革「還要再一段時間」。雖不曉得會發生在何時，「但需要為那個時間節點去準備力量，我們建立海外社群，不斷向國內輸出影響，有天變革的時間到了，可能都會有幫助」。
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。