GRE考試時間砍半不到2小時，為何愈來愈多美國研究所不再視入學考試為必須？

文：Taylor Mei

如果在大學後，想到美國進修法律和商管領域的碩士學位，對「研究生入學考試」（Graduate Record Examination, GRE）應該不陌生。不過，原本考一次就得花長達近四小時的GRE，近期的考試時間已經被砍半，甚至不到兩小時就能考完。

不過，對於未來GRE考試時間縮短對考生來說是否真的完全有利，以及大學等學校該如何應對美國教育測驗服務社（ETS）這波改變，仍有待後續9月底新制GRE正式上路後才能得知。

想唸研究所前的「大考驗」變小了

根據《紐約時報》（NYT）報導，因認知到現階段GRE考試，在申請研究所時的重要性下降，全球最大非營利測驗機構ETS於5月31日時宣布，自今（2023）年9月22日開始，未來GRE測驗的時間比起過往的3小時45分鐘，會縮短一半。

針對這次提出的考試時間調整，ETS表示，此舉將會透過移除單項分析寫作考試（AWA）、減少46項語文與量化（Verbal and Quantitative Reasoning）試題，以及不計分（Umscored Sections）部分來達成。

「考試時間與內容的改變，主要是為了能夠讓應試者可以有更好的考試體驗，在減少考試時長的同時，也希望能降低考生的焦慮與疲倦感。」ETS表示，並指出除目前提出的減時、減題走向外，也將加速後續閱卷與成績公布的時間至8至10天左右。

美國愈來愈多研究所不再視GRE為必須

根據《紐約時報》報導，在這場「脫離GRE運動」（GRExit）的浪潮之下，越來越多美國的研究所都決議將GRE考試改為非必須，或甚至直接將其從入學要求中刪除。