印度東部載客火車相撞至少288死、900多人傷，為印度本世紀最嚴重鐵道事故

印度東部奧里薩省（Odisha）政府官員表示，當地2日晚間7點多兩輛載客列車脫軌相撞。較新的死傷人數綜合《BBC》及《CNN》報導，已造成288人死、900多人傷亡，是印度本世紀以來最嚴重的鐵道事故。官方預計死傷人數會進一步上升。

事故發生的原因尚未確定，奧里薩省政府官員表示，目前重心擺在確保救援行動不中斷。

已動員100名醫師到事故現場，印度總理莫迪推特發文致哀

《BBC》報導，奧里薩省政府首席秘書耶拿（Pradeep Jena），已派出逾200輛救護車前往巴勒謝瓦地區（Balasore district）。

據推測，2日晚間一列載客列車在遭到相鄰軌道上的另一輛列車撞上前已脫軌。

這是印度本世紀以來最嚴重的火車事故。官方人員表示，死亡人數預計還會進一步上升。

印度國營鐵路公司「印度鐵路」表示，事故的兩輛列車分別為從班加羅爾（Bangalore）開往西孟加拉省豪拉（Howrah）的「豪拉特快車」（Howrah Superfast Express），以及從加爾各答開往清奈（Chennai）的「科羅曼德快車」（Coromandel Express）

Photo Credit: GettyImages 圖為奧里薩省兩輛載客列車相撞事故現場之畫面。

奧里薩省消防局局長沙藍吉（Sudhanshu Sarangi）表示，死亡人數已達288人。

奧里薩省政府首席秘書耶拿稍早表示，已動過超過100名醫師到事故現場。

事故發生之後，印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特發文致哀，表示對發生在奧里薩省的火車事故感到痛心。他表示在這個悲傷的時刻，他的思緒與那些喪失親人的家庭在一起，也願傷者能夠早日康復。

莫迪表示他已與聯邦鐵路部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）通話瞭解情況，相關救援行動正在事故現場進行，並且為受到事故影響的人們提供所有可能的協助。

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all… — Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023

《CNN》報導，耶拿受訪時表示這起悲劇的發生原因尚未確定，強調目前的重心是放在確保救援行動能持續。

《CNN》指出，印度的鐵路系統受逐年老化的基礎建設及缺乏維護影響，而這通常是導致事故的原因。

這起事件的死傷人數到目前為止超越了2016年發生在印度北方省（Uttar Pradesh）的脫軌事故，當時的死亡人數為140多人。

印度數十年來重大鐵道事故一覽

（中央社）印度東部奧里薩省的官員說，2日有兩列載客列車相撞，造成至少207死900人傷，這是近年來死傷最慘重的鐵路事故。以下為印度數十年來重大鐵路事故一覽。

1981年6月：一列過度擁擠的載客列車受到氣旋干擾，7節後車廂出軌墜入河中，造成至少800人死亡。

1988年7月：一列特快列車在印度南部奎隆市（Quilon）附近脫軌，掉進水位因季風高漲的湖泊，造成至少106人喪命。

1995年8月：兩列火車在距德里200公里處相撞，造成至少350人罹難。

1999年8月：兩列火車在加爾各答（Calcutta）附近相撞，造成至少285人死亡。

2005年10月：一列載客列車行駛到維路剛達（Velugonda）附近、南部安德拉省（Andhra Pradesh）時有數節車廂出軌，至少77人喪命。

2011年7月：一列郵政列車在法特浦爾（Fatehpur）出軌，造成約70人喪命與300多人受傷。

2016年11月：一列特快列車在北方省（Uttar Pradesh）脫軌，造成約146人死亡與200多人受傷。

2017年1月：一列載客列車行駛到南部安德拉省時數節車廂出軌，造成至少41人罹難。

2018年10月：一列通勤火車行經印度北部阿姆利則市（Amritsar）時，衝撞聚集在鐵軌上參加慶典的人群，造成至少59人喪命與57人受傷。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺