印度東部載客火車相撞至少288死、900多人傷，為印度本世紀最嚴重鐵道事故
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事故發生之後，印度總理莫迪在推特發文致哀，表示對發生在奧里薩省的火車事故感到痛心。他表示在這個悲傷的時刻，他的思緒與那些喪失親人的家庭在一起，也願傷者能夠早日康復。莫迪表示他已與聯邦鐵路部長衛士納通話瞭解情況，相關救援行動正在事故現場進行，並且為受到事故影響的人們提供所有可能的協助。
印度東部奧里薩省（Odisha）政府官員表示，當地2日晚間7點多兩輛載客列車脫軌相撞。較新的死傷人數綜合《BBC》及《CNN》報導，已造成288人死、900多人傷亡，是印度本世紀以來最嚴重的鐵道事故。官方預計死傷人數會進一步上升。
事故發生的原因尚未確定，奧里薩省政府官員表示，目前重心擺在確保救援行動不中斷。
已動員100名醫師到事故現場，印度總理莫迪推特發文致哀
《BBC》報導，奧里薩省政府首席秘書耶拿（Pradeep Jena），已派出逾200輛救護車前往巴勒謝瓦地區（Balasore district）。
據推測，2日晚間一列載客列車在遭到相鄰軌道上的另一輛列車撞上前已脫軌。
這是印度本世紀以來最嚴重的火車事故。官方人員表示，死亡人數預計還會進一步上升。
印度國營鐵路公司「印度鐵路」表示，事故的兩輛列車分別為從班加羅爾（Bangalore）開往西孟加拉省豪拉（Howrah）的「豪拉特快車」（Howrah Superfast Express），以及從加爾各答開往清奈（Chennai）的「科羅曼德快車」（Coromandel Express）
奧里薩省消防局局長沙藍吉（Sudhanshu Sarangi）表示，死亡人數已達288人。
奧里薩省政府首席秘書耶拿稍早表示，已動過超過100名醫師到事故現場。
事故發生之後，印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特發文致哀，表示對發生在奧里薩省的火車事故感到痛心。他表示在這個悲傷的時刻，他的思緒與那些喪失親人的家庭在一起，也願傷者能夠早日康復。
莫迪表示他已與聯邦鐵路部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）通話瞭解情況，相關救援行動正在事故現場進行，並且為受到事故影響的人們提供所有可能的協助。
《CNN》報導，耶拿受訪時表示這起悲劇的發生原因尚未確定，強調目前的重心是放在確保救援行動能持續。
《CNN》指出，印度的鐵路系統受逐年老化的基礎建設及缺乏維護影響，而這通常是導致事故的原因。
這起事件的死傷人數到目前為止超越了2016年發生在印度北方省（Uttar Pradesh）的脫軌事故，當時的死亡人數為140多人。
印度數十年來重大鐵道事故一覽
（中央社）印度東部奧里薩省的官員說，2日有兩列載客列車相撞，造成至少207死900人傷，這是近年來死傷最慘重的鐵路事故。以下為印度數十年來重大鐵路事故一覽。
- 1981年6月：一列過度擁擠的載客列車受到氣旋干擾，7節後車廂出軌墜入河中，造成至少800人死亡。
- 1988年7月：一列特快列車在印度南部奎隆市（Quilon）附近脫軌，掉進水位因季風高漲的湖泊，造成至少106人喪命。
- 1995年8月：兩列火車在距德里200公里處相撞，造成至少350人罹難。
- 1999年8月：兩列火車在加爾各答（Calcutta）附近相撞，造成至少285人死亡。
- 2005年10月：一列載客列車行駛到維路剛達（Velugonda）附近、南部安德拉省（Andhra Pradesh）時有數節車廂出軌，至少77人喪命。
- 2011年7月：一列郵政列車在法特浦爾（Fatehpur）出軌，造成約70人喪命與300多人受傷。
- 2016年11月：一列特快列車在北方省（Uttar Pradesh）脫軌，造成約146人死亡與200多人受傷。
- 2017年1月：一列載客列車行駛到南部安德拉省時數節車廂出軌，造成至少41人罹難。
- 2018年10月：一列通勤火車行經印度北部阿姆利則市（Amritsar）時，衝撞聚集在鐵軌上參加慶典的人群，造成至少59人喪命與57人受傷。
新聞來源
- India train crash: More than 280 dead after Odisha incident（BBC）
- More than 230 killed, 900 injured in three-train crash in India（CNN）
- 印度東北部火車相撞逾200死 近十年重大鐵路事故一覽（中央社）
延伸閱讀
- 印度火車疑因趕時間未及理會警告撞死5象 村民：有大象為保護小象而死
- 希臘火車對撞增至57死，鐵路工會罷工抗議政府沉痾，憤怒民眾示威與警方爆發衝突
- 孟加拉法院通過「火車車頂禁坐令」，防止墜落死傷意外，同時整肅國營鐵路貪汙
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。