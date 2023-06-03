颱風瑪娃及梅雨鋒面雙重影響：日本已釀1死2失聯29傷，5300人留宿新幹線車廂
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這場大雨也打亂日本這兩天的陸空交通。往來東京大阪的東海道新幹線，從6月2日下午開始停駛東京站到名古屋站區間列車，直到3日中午才依序復駛。營運這條路線的JR東海公司表示，2日到3日分別在東京站、名古屋站及新大阪站開放新幹線車廂，供行程受阻的旅客在車廂內住宿，總計有約5300名旅客使用。
（中央社）日本部分地區受到颱風瑪娃及梅雨鋒面影響激烈降雨，根據日媒統計，至今已釀1死2失聯29傷災情。東海道新幹線因大雨區間停駛，特地開放列車車廂供約5300名旅客住宿。
綜合《日本放送協會》（NHK）、《日本經濟新聞》、《讀賣新聞》、《富士新聞網》等日媒報導，受到颱風及鋒面影響，日本四國及東海地方相繼出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠）等情況，持續降下激烈大雨。
東京24小時累積雨量創6月新高
日本氣象廳表示，今年第2號颱風瑪娃帶來大量潮濕空氣流入造成梅雨鋒面活動旺盛，西日本及東日本地方相繼出現「線狀降水帶」降下激烈雨勢。
在24小時累積雨量方面，靜岡縣濱松市497.5毫米、愛知縣豐橋市419毫米、和歌山縣湯淺町385毫米、埼玉縣越谷市260.5毫米等，已知共有8縣16地都創下當地觀測史上最高紀錄。
東京市區到今天上午8時過後的24小時累積雨量也達到218毫米，創當地6月新高紀錄。
愛知縣警消單位表示，6月2日晚間10時左右，正在豐橋市進行搜救活動的消防人員發現一輛被水淹沒的車輛，並救出一名60多歲左右男性，但男性意識不清，雖被送醫救治仍在約2小時後宣告不治。
和歌山縣警消單位6月2日下午分別接獲通報有一女一男失聯，警消當時出動搜救但無所獲，今天上午7時左右分別再前往通報失聯現場搜索。
據《NHK》自行統計，這場大雨已知造成神奈川縣12傷、千葉縣2傷、東京都1傷、靜岡縣1傷、山梨縣1傷、茨城縣1傷、愛知縣1傷、三重縣1傷、和歌山縣1傷及沖繩縣8傷，總計29人受傷。
而在財損部分，愛知縣等12府縣共有178棟民宅受害。
新幹線區間停駛，旅客擠爆主要車站
這場大雨也打亂日本這兩天的陸空交通。往來東京大阪的東海道新幹線，從6月2日下午開始停駛東京站到名古屋站區間列車，直到3日中午才依序復駛。
營運這條路線的JR東海公司表示，2日到3日分別在東京站、名古屋站及新大阪站開放新幹線車廂，供行程受阻的旅客在車廂內住宿，總計有約5300名旅客使用。
等待新幹線復駛的旅客3日上午擠爆東京、新大阪及名古屋等車站，想退票及預訂車票的民眾也大排長龍。
在空中交通部分，靜岡機場總計有12個國內線航班被迫取消；韓國濟州航空預計6月2日下午飛往韓國首爾的2個航班，也被迫更改到3日上午起飛。
中日本高速道路公司表示，6月2日下午行經靜岡縣的高速公路部分區間，因大雨暫停通行。
關西機場聯外鐵道停駛，旅客機場內過夜
位於大阪外海的關西國際機場受大雨影響，往來機場與大阪市區的鐵路停駛，在機場內等待列車復駛的部分旅客都拿到睡袋及飲用水。
關西國際機場透過聯外橋梁溝通大阪市區等地，而往來大阪與機場的南海電鐵受大雨影響，6月2日下午到3日凌晨停駛。
鐵路停駛造成機場聯外交通工具僅剩公車，因此大量旅客一度擠爆公車候車亭。機場公司在3日凌晨1時30分左右，針對有需要的旅客發放睡袋及飲用水，許多旅客倒臥機場內長椅及地板上過夜。
部分地區頻傳災情
愛知縣豐川市一處路面因大雨塌陷露出底下管線，當地男性居民說，水從路面噴起就像瀑布一樣，「我以為難逃死劫，這就是線狀降水帶的威力吧」。
警視廳表示，3日凌晨1時左右，東京都町田市一處道路發生土石崩落，造成一名男性卡車司機受到輕傷。
三重縣伊勢市政府表示，6月2日下午4時左右，駕車經過坍塌路面墜落的60多歲女性自行脫困，後被救護車送醫治療，所幸僅受到輕傷。
靜岡縣6月2日受到颱風瑪娃及梅雨鋒面影響，全境都降下大雨，一度針對轄內3市發布警戒等級最高的「緊急安全確保」；靜岡地方氣象台說，3日上午前仍有可能持續下大雨，呼籲民眾留意。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」