學生歧視言論頻傳：台大設專案小組推動改革，將擬聲明去除原住民學生污名

（中央社）台灣大學近期發生多起學生歧視言論事件，包括「火冒4.05丈」布條影射原住民升學優待制度。今（3）日校務會議上，正式通過設置專案小組，對建立族群友善、實踐多元價值等議題，推動校內制度改革。

台灣大學學生會日前舉辦言論自由月，開放學生自製布條懸掛於校園內，出現一幅「火冒4.05丈」的布條，影射原住民升學優待政策，連日來引發原住民族學生不滿，於5月26日正式向校方提出反歧視訴求，要求成立校級的族群平等委員會。

台大校長陳文章於5月27日接受媒體聯訪，承諾會在校務會議中討論。今日上午正式召開的校務會議，由學生代表提出臨時動議，經全校師生代表討論，最終決議成立專案小組，未來研擬設立常設委員會。

根據校務會議決議，專案小組由校長擔任召集人，邀集學生代表（包括原住民學生）、教職員代表（包括原住民教職員工）等，並邀請相關學系學者專家，共同討論相關單位的運作方法，於8月1日（原住民族日）對外公告進度報告，並於112學年度第1學期第1次校務會議中正式提案討論。

陳文章在會中提到，提議成立專案小組，是源自於對原住民族的歧視言論事件，但校園內有還有許多關於多元文化環境的議題，包括性別、貧富、外貌、成績高低等，都有可能發生歧視，都會一併納入討論。

今日校務會議中，主要對於由誰擔任召集人，有一小段討論。陳文章說他絕對支持專案小組，但校長公務繁忙，無法每次會議都參與，建議改由副校長擔任召集人。不過與會代表認為校長是「門面」且有宣示意味，且性平會也是以校長為召集人，最終仍維持由校長擔任召集人，並增加副校長一人為成員，必要時可協助會議。

校長陳文章今日在校務會議中也提到，將設立亞洲高等研究院，邀請諾貝爾獎學者、國內外知名學者來台講學，已經有業界承諾捐助講座，希望能藉由講座，提升台大的國際聲望。

陳文章也提到，台大在高等教育深耕計畫第2期，總計獲得補助為新台幣24.66億元，較前一期增加1.4億元。不過陳文章說，目前看到各學院提出來的經費，合計超過上述數字，可見很多地方都需要錢，會再和各學院調整，並再爭取額外的經費。

擬以校方名義完整說明原住民升學優待制度，盼藉此去除污名

（中央社）台灣大學學生日前張貼「火冒4.05丈」布條，影射原住民升學優待制度。台大校務會議今日通過，將以校方名義擬定聲明，完整說明加分制度的歷史脈絡、入學管道等，為原民生去除污名。

台灣大學學生會日前舉辦言論自由月，開放學生自製布條懸掛於校園內，出現一幅「火冒4.05丈」的布條，影射原住民升學優待政策，連日來引發原住民族學生不滿，於5月26日正式向校方提出反歧視訴求，要求成立校級的族群平等委員會。

台大今日召開校務會議，與會代表提出臨時動議，希望校方協同「台大原住民學生反歧視行動小組」擬出聲明，張貼在台大臉書粉絲專頁及官方網站。

提案要求台大的聲明須向大眾釐清升學優待制度的歷史脈絡、入學管道等相關制度說明，去除對原住民學生的污名。

台大校長陳文章在校務會議中明確表態支持這項提案，直說：「我覺得我們非常需要來做這件事。」他簡單詢問全體校務會議代表有無意見，見沒有任何人有反應，就宣布通過提案。

校務會議今日同時也通過提案，將設置專案小組，對建立族群友善、實踐多元價值等議題，推動校內制度改革。

會後接受媒體聯訪，陳文章強調，台大有324名原住民族學生，每年錄取學生約2%為原住民，學校會全力照顧，包括提供食衣住行的協助、課輔等，對於弱勢學生的家庭，也會有一些款項來幫忙。

陳文章提到，昨（2）日有特別詢問幾個系原住民學生的狀況，發現許多學生表現非常好，不須特別的輔導，尤其是森林系的原民生特別能發揮所學，從事森林相關工作。

媒體問及台大有大量實驗林，過去都是原住民族的傳統領域。陳文章表示，校地是由政府撥給台大，有關政府與原住民族間土地的關係，台大不太方便表述，但一定會持續做好「敦親睦鄰」的相關企劃。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺