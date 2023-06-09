TNL+ 2023/06/09,
中東

以色列「極右派」財長推「左派」改革，遺害百年的市政稅之亂是怎麼回事？

以色列「極右派」財長推「左派」改革，遺害百年的市政稅之亂是怎麼回事？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

對經濟相對寬裕的城市首長來說，這是經過多年的努力、建設、計畫而得來的，現在只為求公平原則，就把他們辛苦規劃來的盈餘，撥款給財政相對弱勢的地方政府，長期下來，豈不會讓各地方政府傾向躺平，失去打拼的動機，也形同讓財政管理不善的地方政府，不用對錯誤的財務政策負責。

今（2023）年5月24日凌晨，以色列政府趕在5月25日截止日前夕，通過2023與2024年度的預算案，直到下次預算案期限，在野陣營與政府內部勢力都無法推翻政府，政府幾乎形同拿到18個月的免死金牌。

然而，這項預算案通過前，爭議不斷，預算案過關後，立即有團體針對幾項內容，向最高法院提起訴訟，其中一項是常被媒體封為「極右派」的財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich），所主導的「市政稅」改革。

斯莫特里奇宣布改革時，引發不少譁然，許多地方首長發動為期三天的罷工，停止提供收垃圾等部分市政服務，響應罷工的，包括總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的聯合黨（Likud）黨內同志；回應罷工這一手段，斯莫特里奇也不改大砲性格，強硬表示自己絕不會屈服。

這項改革為何引發軒然大波，讓納坦雅胡同黨的地方領袖不惜「造反」，向政府公開嗆聲，甚至訴諸法院？

房地產價格居高不下、地方發展不均：一切都是「市政稅」的錯？

引發這場風波的「市政稅」原文為arnona，來自古希臘文，是以色列各地方政府的主要收入來源；網路上的中文翻譯多為「市政稅」，但這項稅目的課徵，與房地產的大小、地點、及用途息息相關，因此其實比較比較接近房地產稅，有少數中文翻譯為「房產稅」、「房屋稅」等；考量本文的重點及網路上常見翻譯，本文使用「市政稅」這個翻譯。

市政稅在英國託管時期開始實施，好讓地方政府擁有收入，然而，中央政府卻把持了訂定及修改相關法規的權力；不少人認為，當時這樣的制度設計，是因為英國統治者不信任控制地方政府的巴勒斯坦本地人；而承繼英國這項作法的以色列，某種程度來說，也承襲了中央對地方缺乏信任的心態。

市政稅是實際使用房地產者必須繳納的，也就是說，在房產出租的情況下，是租客、而非房東繳納；每年年初，各地方政府會通知實際使用者，當年度的市政稅須繳總額，通常可以選擇分期付款；居民可基於下列幾項因素申請減免：單親家庭、身心障礙、新猶太移民、高齡、經濟狀況不佳等。

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