2023/06/21,
中國

《殺劫》：西藏的農牧民至今不能忘卻對「人民公社」的記憶

《殺劫》：西藏的農牧民至今不能忘卻對「人民公社」的記憶
1964年，在科學家幫助下西藏當地進行麥田改良。｜Photo Credit: 《人民畫報》 @Wikimedia Commons Public Domain

我們想讓你知道的是

書中，作者提及「凡是革命者，都善於製造標語口號，製造革命術語和政治運動，製造沒完沒了的集會和狂歡」。今日再看，感慨更甚。中國培養出一批高舉愛國心的新世紀紅衛兵：小粉紅。於是西藏成為不可干涉的「國家內政」，文革已是過去式。

文：唯色

人民公社

對於西藏的農牧民來說，「人民公社」是整個文化大革命跟他們的日常生活發生最直接也是最深切的關係的象徵。「人民公社」惡化了他們的物質生活，正如「破四舊」粉碎了他們的精神生活。

他們至今不能忘卻對「人民公社」的記憶。在他們的語言中，並沒有給翻譯成藏語的「人民公社」這個詞留有位置，恰恰相反，他們記住的是漢語發音的「公社」。如同「共產黨」這樣形而上的辭彙，也如同「白菜」、「酸蘿蔔」這樣並不形而上的辭彙，這些都是外來的卻保持了原本發音的辭彙，牢牢地在經歷了各種社會變革中不斷豐富的藏語語言體系的大地上扎下根來，帶有殖民的痕跡。

在裝有這幾幅照片的底片袋上寫著「慶祝人民公社」的字樣。天高雲淡，頗為廣闊的土地把模樣敦實的山推得老遠。從正穿過土地的遊行隊伍的服裝上來辨別，他們應該是拉薩近郊的農民。那麼，父親所拍攝的是西藏的第一個人民公社——通嘎人民公社嗎？

我們頭一回看見列寧的畫像高高地舉在西藏農民的手中。為什麼會選擇列寧的畫像呢？共產黨的其他幾位祖師爺如馬克思、恩格斯和史達林的畫像何以不見其中？當然，這是一個不會有答案的問題，其實也無關緊要，對於西藏的農民來說，他們和毛澤東一樣，都是外來的神靈。列寧畫像左邊的牌子上用藏文寫的是「我們一定要按照毛主席的指示，敢於鬥爭，勇於革命，善於鬥爭，善於革命。我們以毛澤東思想作為無產階級文化大革命的指南針，認真、全面、徹底、一字不漏地貫徹執行十六條」。年輕農民高舉的橫幅上用藏文寫的是「慶祝無產階級文化大革命和全區人民公社化」。

走在前面的顯然是黨的女幹部，她身穿不同於身後老百姓的幹部服裝，褲子上的兩塊大補靪十分醒目，以示艱苦樸素的作風。她是鄉長？縣長？還是工作組的組長？她獨自走在這一群西藏農民的前面，如同一位帶路人，正引領著西藏農民走在通往社會主義天堂的金光大道上。這座金光大道就是人民公社，它依傍著廣闊農村的田地，長滿雜草。——黨教導我們：「寧要社會主義的草，不要資本主義的苗」，這正是「人民公社」的特色。

據報導，革委會成立後，全區文藝團體整編為多個「毛澤東思想文藝宣傳隊」，以歌舞等各種表演形式來宣傳文化大革命。照片上，這些可愛的演員們送戲下鄉，歌頌毛澤東推行的人民公社。今天，可愛的演員們仍然在舞臺上載歌載舞，歌頌廢除了公社制度的農村，人人奔小康。一代代演員就像是黨手中的玩偶，聽憑擺布。

從成都、康定等地，來到康地農村當「知識青年」的年輕漢人，似乎過著一種浪漫生活。被稱為「知青」的年輕人，穿上藏裝騎著馬由攝影師擺拍，或者化濃妝，在簡陋的舞台上表演漢藏大團結、軍民一家親的歌舞。但據瞭解，這些以漢人為主要的「知青」，實際上多數在西藏農村過著精神痛苦的日子。我採訪過於一九七六年八月，從瀋陽來到西藏農村的六十多位「知青」中的一位。他說：「同伴們很不習慣西藏農村的生活，天天都呆在屋子裡，也不參加勞動，不到半年，一個個都走了」。但他「願意在西藏農村開天闢地」。而且全村老百姓很照顧他，他說他吃過全村每一家的飯，他們自己捨不得吃的雞蛋、喝的酥油茶都要給他送來。

又如在拉薩，前面寫過，一九六九年九月，「拉薩中學首批一三二名知識青年到農村安家落戶」。隨後，所有學生都被趕到鄉下去了。曾遭批鬥過的德木・旺久多吉對我說，一九六八年九月，他和一位男同學去色拉寺下面的扎其村當「知青」，村子里的老百姓憐憫他們，說城裡長大的孩子來農村吃苦真可憐，把過去寺院堪布（寺院高僧）的房子讓他們住，經常叫他們去吃飯，允許他們常常回家，還給最高的工分——八分，到了年底分到的青稞折合成人民幣兩百元左右。在農閒季節，他們和年輕農民組織了一個宣傳隊到處演出，他拉過二胡，敲過鼓，演過解放軍，還演過剝削、壓迫農奴的「三大領主」。但因為他是「牛鬼蛇神」的子女，連村裡傳達「林彪事件」也沒有資格去聽。直到一九七二年才離開農村，去曾在拉薩開辦過幾年的玻璃廠當了工人。

一九五九年之後，在西藏農村和牧區實行的「民主改革」，是對西藏傳統經濟的一次革命。緊接著，「人民公社化」更加劇了革命造成的混亂。黨的幹部們急欲使西藏跟上全中國的步伐，開始了公社化的嘗試。所謂的「人民公社」是毛澤東及其同志們對斯大林的蘇聯農業集體化模式的效仿，既是計劃經濟的集體農莊，也是共產黨在農村的基層政權，而農民被剝奪了生產資料的所有權。

早在一九六○年，西藏農村已經建立起八千多個農業生產互助組，並且試辦了七、八十個合作社，但鑒於西藏彼時還在「平叛」、局勢不穩的實際情況而暫停。一九六五年，西藏開始試辦人民公社，在堆龍德慶縣通嘎鄉試辦了第一個人民公社，不久又在達孜縣邦堆鄉試辦了第二個人民公社。到一九六六年初，已經辦起了一百三十個人民公社。革委會成立之後更是快馬加鞭地大辦人民公社，到一九七五年，西藏百分之九十九的鄉完成公社化，共建立人民公社一千九百二十五個，這無疑是革委會的勝利成果。

在中國實行人民公社化的成果，是出現了以戰天鬥地的精神來改造自然、把窮山惡水變成人間良田的一個名叫大寨的人民公社。一九六三年，毛澤東一聲號召——「農業學大寨」，使得全中國所有農村投入到與大自然做鬥爭的勞動高潮中。位於山西省昔陽縣的大寨是中國所有人民公社的榜樣，象徵著文化大革命的勝利成果之一。西藏也和中國各地的農村一樣，要把每一個人民公社都建成大寨式的人民公社。因此，西藏當年的農牧民們恐怕一生中最記得中國的兩個地方，一個是北京，一個就是大寨。


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