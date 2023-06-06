《公共電視法》完成三讀，標誌公視不再侷於「公共廣電」而是「公共媒體」
我們想讓你知道的是
我深切期待政府把握此次修法啟動的公共媒體轉型升級契機，展現大力投資公媒的政策意志與執行力。至少倍增它的年度經費，從目前每年勉強可以支應各種任務所需的30億元，調升至60億元以上，讓它有機會展翅高飛。
文：羅世宏（中正大學傳播系教授、台灣媒體觀察教育基金會董事長）
《公共電視法》修正草案近日終於在立法院完成三讀，關心台灣公共媒體發展前景的人都為此雀躍不已，因為《公共電視法》自1997年公布施行以來，20多年從未有過實質性的修法，而距今最近的一次修法也已是13年前了。期待在這次修法終於達陣後，文化部和公視都能把握良機推動公共媒體的轉型升級。而且能夠加快速度面對數位科技帶來的機會與挑戰，擺脫過去因為公視修法牛步化而導致公媒轉型升級遲遲無法跑起來的困境。
對於公視基金會第八屆董監事會齊心協力爭取修法，文化部在新部長帶領下積極溝通促進，以及多數立委跨黨派的鼎力支持，在此予以肯定與感謝。儘管向世界先進公共媒體看齊的制度改革尚有許多未竟之業，但這次《公視法》成功完成修法的意義重大。
不再侷於廣電而是全媒體
首先，這標誌著公視將不再以「公共廣電」（public service broadcasting）自限，加速邁向「公共媒體」（public service media）的多元化與數位化轉型。
《公視法》第一條原限縮公視定位為「彌補商業電視之不足」，修法後已刪除這個較為消極的「小而美」角色，並新增「製播符合多元社會需求之傳播內容，善用數位科技」、「提供新聞資訊服務，促進傳播產業與公民社會發展」等文字。畫龍點睛地重新定位台灣公視應承擔更多因為時代與科技變遷賦予的新使命，也向英國和歐盟諸國將公共媒體作為核心、主流媒體的定位看齊。
其次，台灣公視終於可以掙脫每年由政府捐贈預算九億元上限的「緊箍咒」。《公視法》第二條原規定「公視基金會由政府依本法編列預算捐贈部分之金額應逐年遞減，第一年金額百分之十，至第三個會計年度為止。」這種根本違反世界各國公媒通例的財務制度設計，相當程度侷限了台灣公視的發展機會。
修正後的《公視法》第二條規定，除由政府依本法編列預算捐贈給公視基金會外，「政府應依公視基金會業務運作需求、年度工作計畫及中、長程計畫，每年檢討調整編列預算辦理。」
公視財源桎梏已解鎖
如文化部在修法說明中所強調的，依《公視法》第二條規定，政府於1998年公視成立起編列12億元經費捐贈公視基金會，而後逐年遞減，自2001年起至今，捐贈經費固定為每年9億元，並由政府以限制性招標或專案計畫補助等方式額外挹注經費。但公視所肩負的任務已從只需提供1個類比頻道擴增至3個高畫質頻道，並經營客家電視台、台語台、國際傳播頻道及TaiwanPlus串連影音平台等，一年總額約30億元上下的經費已不敷所需，也缺乏足夠的穩定度與運用上的自主性。
因此，文化部強調，本次修法可說是「解開凍結23年，每年固定9億元捐贈經費的緊箍咒」，明訂每年依公視業務運作需求及年度工作計畫，檢討調整編列預算。
新修條文更加周延地將公視中長期的壯大發展需求，納入編列公視預算的考量。不過，美中不足的是，新增修條文的文字是「每年檢討調整編列預算辦理」而非「每年檢討調整編列預算捐贈」。我想，新增條文裡的「辦理」二字應更正確地理解為「捐贈」。
未來相關政府部會包括文化部、客委會應確實編列預算「捐贈」公視基金會，而不應再繼續以「限制性招標」、「補助」或其他的名義為之，以符合《公視法》的政府編列預算的立法意旨與精神，也更能確保政府與公媒之間保持必要的「臂距之遙」，俾維護公媒的獨立性。
回首台灣公視成立這20多年來，數位匯流浪潮席捲全球，台灣媒體地景也已發生劇烈變化，包括電視媒體的廣告營收下滑、收視率碎片化，但來自境外媒體和串流影音平台的衝擊日顯。在這個被稱為「後電視」時代的脈絡下，不僅台灣商業電視經營日益艱難，台灣公共電視更是面臨雙重危機，難以滿足國人的多元視聽需求與欲求。
台灣公視的品質（quality）、普及（universality）、獨立性（independence）與多樣性（diversity）等指標的表現上距離理想水準尚遠，甚至在達成提供可信賴的新聞資訊（to inform）、教育（to educate）與娛樂（to entertain）這三大公媒基本任務上都還力有未逮。而它與大多數國際公共媒體在收視競爭力和社會影響力等績效表現相比，更是完全不屬於同一個級別。
然而，這既屬台灣公視的「非戰之罪」，也是「求全之毀」。公視表現不夠理想是事實，但過去20多年來台灣公視缺乏健全的法制與財務基礎也是事實。受限於修法前只有九億元的年度常規預算，台灣公視能夠運用的資源僅相當於其他民主國家公視的幾十分之一，甚至是幾百分之一。
例如，日本NHK與英國BBC的年度經費皆有近2000億元之多，韓國KBS經費也有300多億元等，台灣政府每年捐贈的9億元經費早已不足基本營運所需，如何期待它可以轉型升級？也無怪乎台灣公視顯得心餘力絀，無法符合國人殷切期盼。公視迄今表現的CP值並不低，雖然有待提升之處甚多，但「要怎麼收穫，先怎麼栽」國人首先應該給予台灣公視適足經費的支持。
公視做得出好東西，唯須更精進不能自滿
過去幾年來，公廣集團引領台灣戲劇逆勢突圍，有其不可取代的重要貢獻，也證明它值得繼續被投資，特別是它投資拍攝《麻醉風暴》、《你的孩子不是你的孩子》、《我們與惡的距離》、《返校》、《火神的眼淚》、《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《俗女養成記》、《茶金》、《人選之人—造浪者》……等叫好又叫座、或至少是叫好的台劇。讓台劇在議題、合製、類型、格局與創新上都有值得肯定的成績。
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。