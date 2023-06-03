香格里拉對話：美國防部長演說批共機危險攔截，菲、英、加3國防長強調印太和平關鍵在合作

（中央社）美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今（3）日在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議發表演講表示，共機持續對美國及盟友軍機進行危險攔截；美國不尋求衝突，但面對霸凌或脅迫，「我們不會退縮」。

為期3天的「香格里拉對話」2日起在新加坡香格里拉飯店舉行。奧斯丁今日以「印太共同願景」為題針對美國在印太地區的領導力發表演講。

奧斯丁表示，中國持續對美國及盟友在國際空域合法飛行的軍機進行危險攔截，最近又看到另一起令人擔憂、共機「挑釁且不專業」的例子。

美國日前指控一架中國殲16戰機5月底在南海攔截美國空軍RC-135偵察機期間，做出沒必要的挑釁行動，中共戰機飛行員直接飛到RC-135偵察機機頭，迫使美軍軍機飛過其尾流。北京也反控是美方挑釁。

奧斯丁在演講中指出，美國會持續協助盟友及夥伴抵抗脅迫、霸凌，「我們不尋求衝突，但面對霸凌或脅迫，我們不會退縮」。這對台灣海峽來說，格外重要。

中國近年加大對台軍事打壓，共機飛越台海中線也成常態。

另一方面，奧斯丁表示，美國正在加強盟友及夥伴關係，「我們共同的目標很清楚：嚇阻挑釁，深化提倡繁榮與避免衝突的規則及規範」。

他說，美國正加強規劃、協調，與來自東海、南海及印度洋的朋友一起訓練。這包括澳洲、日本、韓國、菲律賓、泰國等盟友，以及印度、印尼、越南、新加坡等夥伴。

南海緊張情勢持續升高之際，奧斯丁透露，今日稍晚將與澳洲、日本及菲律賓國防官員共同舉行會議，討論強化海上合作。

奧斯丁也提到，下個月舉行的「護身軍刀」（Exercise Talisman Sabre）跨國軍事演習將聚集14個國家，預計超過3萬人員參與，包括來自日本等國。這也是法國、德國及英國等歐洲國家支持印太共同願景的方式。

「香格里拉對話」由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉辦，聚集來自亞太、歐洲及北美等地區的國防部長、軍事將領及資深國防官員，以及企業領袖與安全專家，共同討論關鍵的安全挑戰。估計今年近600人與會。

Photo Credit: 中央社 美國國防部長奧斯丁3日在「香格里拉對話」發表演講表示，美國有決心維護台海和平穩定，會持續維持強大的嚇阻力，並呼籲北京與美國進行軍事對話。

3國國防官員呼應奧斯丁演說內容

（中央社）菲律賓、英國和加拿大國防官員今日在香格里拉對話亞洲安全會議上表示，合作對印太地區的和平與穩定來說至關重要，包括與地區外的國家合作。

《路透社》報導，在一場全體會議上，3國國防官員呼應美國國防部長奧斯丁先前發表言論。奧斯丁強調，溝通與合作對維持區域安全及穩定至關重要，而不僅只是軍事力量。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）說：「加拿大對於打造一個穩定、平衡的地區有著濃厚興趣。這是什麼意思？意思就是打造一個講求國際規範、各方負責任參與的印太地區，和平解決爭議的印太地區，以及最終自由、開放且具包容性的印太地區。」

菲律賓國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）表示，印太地區與日俱增的競爭，已增加維護法治與追求對話的必要性。

加維斯指出：「正如一句古老的俗諺，有好圍籬才有好鄰居。當鄰居有明確的界線，並尊重既定界線時，關係才會真正友好。」

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，英國會持續「傾向」印太地區，還說鑑於俄羅斯「在亞洲地區頗具侵略性……在當地仍保有一個大型海軍艦隊」，北大西洋公約組織（NATO）在亞洲部署並沒有越界。

中美兩國武裝部隊溝通管道凍結已久，美國防部日益擔憂

（中央社）美國國防部長奧斯丁與中國防長李尚福2日在新加坡香格里拉大酒店短暫微笑握手致意，但事實上兩國武裝部隊之間的溝通管道凍結已久，正成為美國國防部日益擔憂的問題。

《路透社》報導，奧斯丁曾試圖在一年一度的「香格里拉對話」期間與李尚福正式會面，但遭到北京方面拒絕，奧斯丁最後只能在亞洲軍事領袖們忙於會議的週末之前，在晚宴上快速交流。

美國官員和分析師認為，美中兩國對軍事風險的看法存在令人擔憂的差異，這次尷尬的會面只是一個最新例證。美國積極推動更多、更深入的軍事交流，中國卻不願參與。

從台灣議題、中國在南海的軍事活動，到美國採取措施遏制中國半導體產業，諸多問題都使美中產生摩擦，兩大超級強權之間的關係日益緊張。

美軍推動與中國軍方高層和工作層級建立開放的溝通渠道，以降低爆發潛在衝突的風險，這是美方長期以來提倡的做法。

相比之下，中國領導人建立軍事聯繫的進度緩慢，在外交緊張時期關閉溝通管道的速度卻很快。美國官員說，美國今年稍早擊落侵入領空的疑似中國間諜氣球後，雙方的電話聯繫就中斷，至今未恢復。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）上週在活動中透露，美國向中國提出電話通話、會面、對話，都遇到許多困難。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇2日在聲明中表示，中美之間的溝通有利於增進相互了解，「然而，現在美方說希望與中方對話，同時試圖透過一切可能的方式打壓中國，持續制裁中國官員、機構和企業……像這樣的交流有任何誠意和意義嗎？」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺