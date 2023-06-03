中國地方財政惡化，發債總額逾新台幣15兆，停車場特許經營權成地方政府熱賣「產品」

（中央社）中國媒體《第一財經網》1日報導，據官方和證券業者統計，今年前5個月，地方政府發行債券總額累計達人民幣（下同）3兆5000億元（約新台幣15兆），比去（2022）年同期增加6.6％。

報導說，近年中國地方政府的發債期限明顯拉長，財政部數據顯示，截至2023年4月底，地方政府債券剩餘平均年限8.8年，2018年則是4.4年。

此外，基於穩投資和還舊債考量，地方舉債規模超過去年同期。

據安信證券研究中心及財政部數據，今年前5個月地方政府累計發行債券約3兆5000億元，比去年同期增加約6.6％，新增債券近2兆2600億元，雖比去年同期減7.8％，再融資債券卻發行約1兆2800億元，增加約47％。

報導指出，不難發現，今年以來地方藉由再融資債券籌錢驟增，而再融資債券向來用於償還到期債務本金，即「借新還舊」。

報導說，今年是中國地方政府的債券償債高峰期，預計到期償還金額約3兆6500億元。

報導指出，中國近年受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等衝擊，經濟疲弱，加上減稅降費和房地產市場低迷，重創地方財政收入，以致償還如此巨額債務，仍得依賴發行再融資債券還舊債。

安信證券研究中心的數據另顯示，今年1至5月共5個省地方債發行規模突破2000億元，依次是廣東、山東、江蘇、四川和河北。

報導說，相較於去年同期，上述5省發債規模明顯攀升，顯示不僅財政困窘的中國省市藉發債籌財源，如今經濟發達省市也得增加發債額度因應難關。

尤其因剩餘新增債券額度已分配至各省市，市場預計6月將進入新一輪的地方發債高峰。

安信證券固收首席分析師池光勝預計，估計6月地方債發行規模約莫將達1兆100億，第3和第4季的發債規模則分別約2兆2600億和9500億元。

此外，據中國人民大學今年元月間發表地方財政發展報告，由於疫情衝擊，中國去年各省債務增速遠超收入，而且各省債務增速明顯超過GDP和收入，償債負擔加重。

報告並闡述地方財政面臨的危機，包括近2年財政收入結構惡化，地區間財力不均；收入增長乏力的同時，剛性支出需求擴大，財政收支矛盾日益凸顯；為平衡收支入不敷出，導致地方舉債快速增加。

網易號「慧翔百科」4月11日的報導列表舉例，去年共有7個城市的財政入不敷出逾千億，包括哈爾濱約莫1219億元、上海1056億元、北京1292億元、天津1228億元、廣州1192億元、武漢1177億元。

許多地方政府面臨「三保」壓力

（中央社）中國媒體報導，停車場（位）特許經營權正成為中國中西部地方政府熱賣「產品」，背後原因是財政壓力。

《經濟觀察報》近日引述數據報導，去年1至5月，總計11個地方政府主體出讓停車位經營權，而今年1至5月，這個數字接近40個。

招標停車位特許經營權的地方政府主要集中在中西部地區，包括貴州、雲南、陝西、湖南、甘肅、四川以及河北等地，以縣區級為主。

停車位經營權轉讓原因之一是地方政府面臨的財政收支壓力。中國國務院去年下發「關於進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見」，提出「推動地方政府債務率較高、財政收支平衡壓力較大的地區，加快盤活存量資產，穩妥化解地方政府債務風險」。

從事政府投融資人士指出，地方政府若不轉讓停車位經營權，只能逐年收停車費，轉讓之後，即可一次性收取25或30年的經營收入。

據指出，今年出讓停車位特許經營權的地方政府主要集中在中西部地區，以縣區級為主。

投融資人士表示，地方政府將停車位收費權轉讓之後，獲得收費權的單位會將未來收費權或收益權作為質押，繼續融資。

據透露，很多地方的財政收入之前尚可，保運轉問題不大。現在很多地方正面臨「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）壓力，急需盤活存量資產，減緩財政壓力，而停車位資產較易獲得，也較易轉讓。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺