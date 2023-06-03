中國地方財政惡化，發債總額逾新台幣15兆，停車場特許經營權成地方政府熱賣「產品」
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從事政府投融資人士指出，地方政府若不轉讓停車位經營權，只能逐年收停車費，轉讓之後，即可一次性收取25或30年的經營收入。據指出，今年出讓停車位特許經營權的地方政府主要集中在中西部地區，以縣區級為主。
（中央社）中國媒體《第一財經網》1日報導，據官方和證券業者統計，今年前5個月，地方政府發行債券總額累計達人民幣（下同）3兆5000億元（約新台幣15兆），比去（2022）年同期增加6.6％。
報導說，近年中國地方政府的發債期限明顯拉長，財政部數據顯示，截至2023年4月底，地方政府債券剩餘平均年限8.8年，2018年則是4.4年。
此外，基於穩投資和還舊債考量，地方舉債規模超過去年同期。
據安信證券研究中心及財政部數據，今年前5個月地方政府累計發行債券約3兆5000億元，比去年同期增加約6.6％，新增債券近2兆2600億元，雖比去年同期減7.8％，再融資債券卻發行約1兆2800億元，增加約47％。
報導指出，不難發現，今年以來地方藉由再融資債券籌錢驟增，而再融資債券向來用於償還到期債務本金，即「借新還舊」。
報導說，今年是中國地方政府的債券償債高峰期，預計到期償還金額約3兆6500億元。
報導指出，中國近年受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等衝擊，經濟疲弱，加上減稅降費和房地產市場低迷，重創地方財政收入，以致償還如此巨額債務，仍得依賴發行再融資債券還舊債。
安信證券研究中心的數據另顯示，今年1至5月共5個省地方債發行規模突破2000億元，依次是廣東、山東、江蘇、四川和河北。
報導說，相較於去年同期，上述5省發債規模明顯攀升，顯示不僅財政困窘的中國省市藉發債籌財源，如今經濟發達省市也得增加發債額度因應難關。
尤其因剩餘新增債券額度已分配至各省市，市場預計6月將進入新一輪的地方發債高峰。
安信證券固收首席分析師池光勝預計，估計6月地方債發行規模約莫將達1兆100億，第3和第4季的發債規模則分別約2兆2600億和9500億元。
此外，據中國人民大學今年元月間發表地方財政發展報告，由於疫情衝擊，中國去年各省債務增速遠超收入，而且各省債務增速明顯超過GDP和收入，償債負擔加重。
報告並闡述地方財政面臨的危機，包括近2年財政收入結構惡化，地區間財力不均；收入增長乏力的同時，剛性支出需求擴大，財政收支矛盾日益凸顯；為平衡收支入不敷出，導致地方舉債快速增加。
網易號「慧翔百科」4月11日的報導列表舉例，去年共有7個城市的財政入不敷出逾千億，包括哈爾濱約莫1219億元、上海1056億元、北京1292億元、天津1228億元、廣州1192億元、武漢1177億元。
許多地方政府面臨「三保」壓力
（中央社）中國媒體報導，停車場（位）特許經營權正成為中國中西部地方政府熱賣「產品」，背後原因是財政壓力。
《經濟觀察報》近日引述數據報導，去年1至5月，總計11個地方政府主體出讓停車位經營權，而今年1至5月，這個數字接近40個。
招標停車位特許經營權的地方政府主要集中在中西部地區，包括貴州、雲南、陝西、湖南、甘肅、四川以及河北等地，以縣區級為主。
停車位經營權轉讓原因之一是地方政府面臨的財政收支壓力。中國國務院去年下發「關於進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見」，提出「推動地方政府債務率較高、財政收支平衡壓力較大的地區，加快盤活存量資產，穩妥化解地方政府債務風險」。
從事政府投融資人士指出，地方政府若不轉讓停車位經營權，只能逐年收停車費，轉讓之後，即可一次性收取25或30年的經營收入。
據指出，今年出讓停車位特許經營權的地方政府主要集中在中西部地區，以縣區級為主。
投融資人士表示，地方政府將停車位收費權轉讓之後，獲得收費權的單位會將未來收費權或收益權作為質押，繼續融資。
據透露，很多地方的財政收入之前尚可，保運轉問題不大。現在很多地方正面臨「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）壓力，急需盤活存量資產，減緩財政壓力，而停車位資產較易獲得，也較易轉讓。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
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