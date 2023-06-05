半數站點無車可借：台大周遭YouBike短缺的背後，藏了什麼調度問題？

文：蘇昱齊（台灣大學地理系學生、理學院學生代表，入學至今都還是靠YouBike通勤）

為減少私有單車數量，台大校園於2020成為了YouBike2.0的試辦地點，並在試辦成功後之後正式續留，我們也早已習慣YouBike在校園間穿梭的情景。然而，即使校內調查顯示：即使使用者對YouBike滿意度超過半數，支持續留的比率甚至達到97％，但無車可借的抱怨卻似乎始終沒停過。

為此，筆者以自身角度說明台大的缺車情況，並實際訪問調度專員及校內負責的師長，想從調度的運作及不同的角色互動，來看調度問題到底是如何發生的。

背景

從2020年台大校區試辦YouBike 2.0系統以來，對共享單車的討論就從沒少過。當時學校邀請了陽交大的水敬心老師來幫忙檢討試辦成果，從《YouBike 2.0 於台灣大學校總區試辦期間，營運績效評估與需求分析案》能看到，超過三成的學生說他們想借車時經常無車可借（十次借車遇到五次以上），一直到數年後的今天，我們似乎還是飽受缺車問題的困擾。

體感上借不到車，數據也證明了此一狀況，校方統計至2022年12月6日的數字表示，經常無車可借的人數比率衝到了四成多。這正說明情況缺車的情況非但沒有改善，反而持續惡化，就連2022的新聞也對台大周遭的缺車問題有所刊載。

簡單思考，我們似乎可以問題很簡單的歸咎於「調度缺乏」，但到底調度量能的缺少是怎麼發生的？這個坑有多大？又有什麼樣的問題會是表面上看不到的？

為什麼需要調度？

針對不熟悉共享單車運作機制的讀者，本段想簡單介紹調度的用意。

YouBike作為許多師生的運輸工具，它負擔的職責不只有從校內A點到B點，更多時候，它被當成從校外到校內（或反過來）的便捷途徑。尖峰時段便會以熱門入出校地點為中心，短時間湧出大量的借還需求，這便是YouBike的「潮汐現象」，例如利用率相當高的公館站周遭，早上時段就常常發生無車可借的狀況，這種大規模定點流動其實是共享單車無法避免的宿命。

由於YouBike提供的多是大眾運輸搭乘後的輔助，在進出人流差異明顯的狀況下，理想的「自然調度」無法達成，人潮不是從單個密集處一起離開，就是一起聚集到某個點。而為了方便使用者，避免借還行為的困難，就需要藉助調度人員的幫忙，將單車從滿車站移到空車站。

如此循環，「調度行為」便因此產生。

台大到底多缺車？

以YouBike的使用而言，台大這個場域其實相當特殊，有相當多外界沒有的特色。如以學生作為主體的人群構成、以單車與步行作為主要運輸的交通型態、還有校園內的道路設計與規則制定，都與校外有著不小的差異。若非較長時間的實際體驗，要意識到校內常態性出現的YouBike缺車現象其實並不容易。

如今年五月初，某北市議員在質詢時便以台大當例子，提出「校園滿車，校外無車」的情況，亦有報導釋出，想藉此向北市府傳達資源並未妥善運用的現狀。

然而，與辦公樓固定的上班族、只在早上出門買菜的阿公阿罵不同，台大占地面積相當廣，學生需要在課間於不同館舍來回移動，這便導致車輛即使看起來處於閒置狀態，實際周轉率其實相當高，如台大在試辦期間每台車在一天內平均使用11次，若只從議員助理的隨意路過，看到台大滿滿是車，當作「校園滿車」或「校內車輛大多閒置」的論述基礎，對台大校內的YouBike使用者來說相當不公平。

此外，新聞裡也提到「若閒置車輛平均分布於校園內各站點時，台大校園內可能出現近960台閒置微笑單車」，先不論閒置車輛因為前段提及的「潮汐現象」，根本不可能平均分布，現況下就是台大自己內部的學生連車都借不到。筆者在看到新聞的隔天晚間，就實際將回家路上一系列的缺車情景拍下，紀錄如下圖。

作者拍攝製作 到哪裡都是缺車

能發現，從社科院回公館的途中，不管走北側小椰林、或東側向舟山路，周邊的站點幾乎都空著，這與新聞中「校園滿車」的情況相距甚大。而即便不以上述11個站點代表整個台大，那能看看下方三張圖，這分別是3月10日上午9點、3月27日上午10點和5月8日晚上7點的微笑單車APP截圖，前兩者是水源校區靠近公館的部分，第三張則是校園東北側，橘色站點代表該站「一台車都沒有」。

這還沒排除壞掉的車被歸還後也會算進可使用車的數值，實際情形一定比圖上表現更糟，整間學校有快一半的部分沒車，調度量能到底有多缺乏？

作者製作提供 橘色點點籠罩台大

調度到底出了什麼問題？

其實有相當多的原因導致現況下各站點很容易無車可借，但讓我們先從YouBike的調度行為本身說起。微笑單車採用小卡車及人工作為調度方式，也就是常常能在校園內能看見的下圖這輛卡車。

作者拍攝提供 YouBike的小卡車

給正在看文章的讀者兩個問題：整個台大加上周遭共約50到100個站點，那麼大概需要幾台卡車的載運量能，才有辦法負荷這些站點的調度？而在現實中又有幾台卡車負責這些站點的運輸？

第二個問題的答案很有趣，調度人員告訴我們，負責台大的車數總共只有兩台。

雖然不清楚其口中的「整個台大」的範圍有沒有包含附近校區或周遭站點，但顯然這數目還是無法應付龐大的調度需求。就載運量能而言，每一台小卡車只能夠裝載14台單車，大一點的相對多，但也只有25台的容量。