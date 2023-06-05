半數站點無車可借：台大周遭YouBike短缺的背後，藏了什麼調度問題？
我們想讓你知道的是
有相當多的原因導致現況下各站點容易無車可借，但讓我們先從YouBike的調度行為本身說起：整個臺大加上周遭共約50到100個站點，現實中有幾台卡車負責這些站點的運輸？答案很有趣，調度人員告訴我們，負責臺大的車數總共只有兩台。而除了調度人車本身的不足外，調度缺乏還有其他因素......
文：蘇昱齊（台灣大學地理系學生、理學院學生代表，入學至今都還是靠YouBike通勤）
為減少私有單車數量，台大校園於2020成為了YouBike2.0的試辦地點，並在試辦成功後之後正式續留，我們也早已習慣YouBike在校園間穿梭的情景。然而，即使校內調查顯示：即使使用者對YouBike滿意度超過半數，支持續留的比率甚至達到97％，但無車可借的抱怨卻似乎始終沒停過。
為此，筆者以自身角度說明台大的缺車情況，並實際訪問調度專員及校內負責的師長，想從調度的運作及不同的角色互動，來看調度問題到底是如何發生的。
背景
從2020年台大校區試辦YouBike 2.0系統以來，對共享單車的討論就從沒少過。當時學校邀請了陽交大的水敬心老師來幫忙檢討試辦成果，從《YouBike 2.0 於台灣大學校總區試辦期間，營運績效評估與需求分析案》能看到，超過三成的學生說他們想借車時經常無車可借（十次借車遇到五次以上），一直到數年後的今天，我們似乎還是飽受缺車問題的困擾。
體感上借不到車，數據也證明了此一狀況，校方統計至2022年12月6日的數字表示，經常無車可借的人數比率衝到了四成多。這正說明情況缺車的情況非但沒有改善，反而持續惡化，就連2022的新聞也對台大周遭的缺車問題有所刊載。
簡單思考，我們似乎可以問題很簡單的歸咎於「調度缺乏」，但到底調度量能的缺少是怎麼發生的？這個坑有多大？又有什麼樣的問題會是表面上看不到的？
為什麼需要調度？
針對不熟悉共享單車運作機制的讀者，本段想簡單介紹調度的用意。
YouBike作為許多師生的運輸工具，它負擔的職責不只有從校內A點到B點，更多時候，它被當成從校外到校內（或反過來）的便捷途徑。尖峰時段便會以熱門入出校地點為中心，短時間湧出大量的借還需求，這便是YouBike的「潮汐現象」，例如利用率相當高的公館站周遭，早上時段就常常發生無車可借的狀況，這種大規模定點流動其實是共享單車無法避免的宿命。
由於YouBike提供的多是大眾運輸搭乘後的輔助，在進出人流差異明顯的狀況下，理想的「自然調度」無法達成，人潮不是從單個密集處一起離開，就是一起聚集到某個點。而為了方便使用者，避免借還行為的困難，就需要藉助調度人員的幫忙，將單車從滿車站移到空車站。
如此循環，「調度行為」便因此產生。
台大到底多缺車？
以YouBike的使用而言，台大這個場域其實相當特殊，有相當多外界沒有的特色。如以學生作為主體的人群構成、以單車與步行作為主要運輸的交通型態、還有校園內的道路設計與規則制定，都與校外有著不小的差異。若非較長時間的實際體驗，要意識到校內常態性出現的YouBike缺車現象其實並不容易。
如今年五月初，某北市議員在質詢時便以台大當例子，提出「校園滿車，校外無車」的情況，亦有報導釋出，想藉此向北市府傳達資源並未妥善運用的現狀。
然而，與辦公樓固定的上班族、只在早上出門買菜的阿公阿罵不同，台大占地面積相當廣，學生需要在課間於不同館舍來回移動，這便導致車輛即使看起來處於閒置狀態，實際周轉率其實相當高，如台大在試辦期間每台車在一天內平均使用11次，若只從議員助理的隨意路過，看到台大滿滿是車，當作「校園滿車」或「校內車輛大多閒置」的論述基礎，對台大校內的YouBike使用者來說相當不公平。
此外，新聞裡也提到「若閒置車輛平均分布於校園內各站點時，台大校園內可能出現近960台閒置微笑單車」，先不論閒置車輛因為前段提及的「潮汐現象」，根本不可能平均分布，現況下就是台大自己內部的學生連車都借不到。筆者在看到新聞的隔天晚間，就實際將回家路上一系列的缺車情景拍下，紀錄如下圖。
能發現，從社科院回公館的途中，不管走北側小椰林、或東側向舟山路，周邊的站點幾乎都空著，這與新聞中「校園滿車」的情況相距甚大。而即便不以上述11個站點代表整個台大，那能看看下方三張圖，這分別是3月10日上午9點、3月27日上午10點和5月8日晚上7點的微笑單車APP截圖，前兩者是水源校區靠近公館的部分，第三張則是校園東北側，橘色站點代表該站「一台車都沒有」。
這還沒排除壞掉的車被歸還後也會算進可使用車的數值，實際情形一定比圖上表現更糟，整間學校有快一半的部分沒車，調度量能到底有多缺乏？
調度到底出了什麼問題？
其實有相當多的原因導致現況下各站點很容易無車可借，但讓我們先從YouBike的調度行為本身說起。微笑單車採用小卡車及人工作為調度方式，也就是常常能在校園內能看見的下圖這輛卡車。
給正在看文章的讀者兩個問題：整個台大加上周遭共約50到100個站點，那麼大概需要幾台卡車的載運量能，才有辦法負荷這些站點的調度？而在現實中又有幾台卡車負責這些站點的運輸？
第二個問題的答案很有趣，調度人員告訴我們，負責台大的車數總共只有兩台。
雖然不清楚其口中的「整個台大」的範圍有沒有包含附近校區或周遭站點，但顯然這數目還是無法應付龐大的調度需求。就載運量能而言，每一台小卡車只能夠裝載14台單車，大一點的相對多，但也只有25台的容量。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。