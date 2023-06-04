六四34週年前夕，數人因「煽動、擾亂秩序」遭港警逮捕

（中央社）在六四天安門事件34週年前夕，香港警察以「煽動行為」和「擾亂秩序」為由，在香港鬧區街頭逮捕了4人。

《法新社》報導，在中國，1989年北京的血腥鎮壓行動一直是個高度敏感話題。數十年來，香港都是中國唯一舉行大規模天安門事件紀念活動的城市，但隨著2020年香港國安法實施，一年一度的守夜活動已被禁止。

昨（3）日在繁忙的銅鑼灣商業區附近，《法新社》記者目睹警察將幾名行為藝術家——其中幾人似乎根本沒做什麼特別的事——推上警車。

晚間警方宣布，他們已逮捕4人，罪名是「在公共場所破壞秩序」，以及進行「具煽動意圖的行為」。

警方在官方臉書（Facebook）頁面上表示，另有4人涉嫌「破壞和平」，因此遭到拘留，「以協助調查」。

警方並未透露被拘留者的身分。

稍早，香港藝術家三木（陳式森）在銅鑼灣的街道上反覆高呼「不忘六四！」、「香港人，唔好驚（不要怕）。」警方將他推上警車前，一名警員向他大喊：「停止做出煽惑的行為」。

據報導，知名行為藝術家陳美彤也被警方帶走。《法新社》記者目睹，陳美彤在遭警察攔下搜查前，在熙來攘往的鬧區徘徊。

六四34週年前夕，港警在維園及銅鑼灣拘捕多人

（中央社）根據《法新社》記者，在六四天安門事件34週年前夕，香港警察拘捕了至少2位行為藝術家和其他人士。

《法新社》報導，在香港銅鑼灣商業區繁忙的街道上，藝術家三木（陳式森）反覆高呼「不忘六四」、「香港人，唔好驚（不要怕）。」

香港記者成立新網媒的《集誌社》及《法新社》報導，在當局將三木推上一輛警車前，一名警員向他大喊「停止做出煽惑的行為」。

據報導，知名行為藝術家陳美彤也被警方帶走。《法新社》記者目睹，陳美彤在遭警察攔下搜查前，在熙來攘往的鬧區徘徊。

根據《法新社》，香港警方還帶走一對手握白色菊花的情侶，菊花的通常是用來表達失落和哀悼。《集誌社》報導，現場有一對情侶，因側袋有多支白色鮮花，二人被帶上警車。

《集誌社》報導，昨日黃昏，兩名市民到維園噴水池，手持標語，表示會以禁食89643.4秒（即約24小時多），以「個人悼念」的方式，哀悼六四事件死難者及為「天安門母親」群體祈福，希望她們身體健康。要求「真相、賠償、問責」的訴求能夠實現。兩人已遭帶上警車。

據報導，前支聯會義工關振邦、天安門母親運動代表劉家儀，分別身穿燭光「真相」上衣，以及「89 64 20」黑衣上衣，到維園噴水池悼念。

劉家儀表示，他們將由昨晚6時04分起，絕食一天，悼念六四事件的死難者，支持天安門母親。兩人以膠紙交叉封口，手執六支白玫瑰、四支紅玫瑰，在身上貼上「禁食」A4紙。

超過20名警員，隨即以橙帶封鎖現場，分隔兩人與途人。在場警員錄影，並指兩人舉起有關六四的標語，有機會干犯《法例》第200章「刑事罪行條例」第9條「煽動意圖」。隨後警方將兩人帶上警車離開。

除了維園，銅鑼灣也有人被捕。現場消息指，牙醫李盈姿昨午5時許，在銅鑼灣崇光百貨對出，懷疑被搜出有六四標語，被警方以煽動意圖拘捕。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航