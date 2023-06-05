「六四」34周年在香港：六千警防街頭悼念，多人被帶走
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六四事件34週年，悼念集會連續第四年絕跡香港。在肅殺氣氛下，依然有人在這天現身維園一帶，以不同方式表達紀念，但在數千警力嚴防下，任何行動的存活時間比以往更短。而被囚的前支聯會副主席鄒幸彤，據報於獄中進行34小時絕食。
文：Phoebe Kong
6月4日，白天的香港維園熙來攘往，陸續有民眾趁週日假期來參與由親北京同鄉會舉辦的「家鄉市集嘉年華」。公園入口設置了安檢通道，保安人員逐個檢查入場人士的隨身物品。場內一片歡慶氣氛，有過百過代表中國各省的美食和購物攤位，也有警員巡邏。維園內架設了大量鐵馬和圍板，有多隊警員駐守，看到記者停步採訪便上前詢問身份。
同一時間，維園所在的銅鑼灣一帶亦保安嚴密，警方這天派遣6000名警員到維園和政府機關等全港多個地方戒備，並進行「高姿態巡邏」。就現場所見，光是維園附近區域沿路停泊了十多輛警車、裝甲車，大量穿著戰術背心的警員、反恐特勤組在街上來回巡視，不時截停搜查行人，並封閉部分行人專用區。
下午時份開始，警方加強截查，多人並未涉足維園已被帶走。社民連陳寶瑩手持電子蠟燭和小黃花到銅鑼灣，旋即被帶上警車。有身穿黑衣黃裙的女子被查問期間舉起寫著「良知」的紙牌，隨後被帶上警車。有人向在場記者展示六四舞台劇本《5月35日》劇本集；也有人用手機播放六四相關歌曲，在街上喊「我們要自由」「香港人不要怕」，最終也被帶離開。
黎先生手持《人民不會忘記》一書在維園散步，被警員要求把書收起來。他獲放行後向記者表示：「我覺得可以隱晦些，因為帶鮮花和蠟燭一定被截查，但奈何我帶本書都被查。」《人民不會忘記》由64名採訪過1989年運動及六四事年香港記者共同著書。黎先生穿著寫有「為國家勤鍛鍊」的上衣，他稱希望大家愛國，但不一定代表愛黨。「悼念也好、遊行也好，有機會就儘量發聲，香港人不會這麼容易放棄、被打倒。只要一天還有合法機會和途徑，相信香港人會再次出來。」
三名前支聯會主席及副主席被控煽動顛覆國家政權罪，現正在獄中候審。有關注組專頁發帖指，前支聯會副主席鄒幸彤會在獄中絕食34小時。
六千警力戒備 維園一帶多人被帶走
而在6月3日，警方在維園附近拘捕了4人，指他們展出具煽動字句的示威物品、在公眾地方叫囂等，涉嫌干犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」罪；並另外帶走4名涉嫌「破壞社會安寧」的人士到警署調查。
被捕或帶走的人士當中，包括前支聯會義工關振邦和天安門母親運動成員劉家儀，他們在維園高舉寫著「堅守良知與追求自由的人」、「哀悼六四死難者 向天安門母親致敬」、「禁食89643.4秒」等內容的紙張。劉手持紅白玫瑰，向媒體稱他們兩人計劃禁食24小時以示悼念。兩人到場後不久，警員很快便封鎖現場及進行搜查，期間兩人把紅色膠帶貼在嘴上，在沒反抗下被帶走。
數名往年曾經到維園附近鬧市表演行為藝術的藝術家，昨晚也照樣出現，但在嚴密的嚴力佈防下寸步難行。其中，藝名「三木」的陳式森被警員帶走時，沿途高喊「勿忘六四」、「打倒暴政」、「香港人不要怕」，遭多次警告。有一對年輕男女的袋子裡放有白色鮮花，同被查問後帶走。
行會成員：悼念令人聯想結束專政
以往港府曾以新冠疫情為由禁止燭光集會，今年是取消防疫措施後首個六四週年， 但在政治低氣壓下，沒有團體申請任何公開悼念活動。數名社運人士告訴《德國之聲》，他們在六四前多次被國安警接觸，有人表示「因不可告之的理由」無法接受訪問。有前區議員透露，會在自己的店內派電子蠟燭。
天主教香港教區主教周守仁在社交媒體上發文指，「為不少香港人這是一個特別發人深省的日子」。除了亡者，他也為「那些硬了的心」祝禱希望他們從深層恐懼及焦慮中得到釋放，「願聖三永恆的慈愛帶給我們社會及國家療癒之恩」。
六四週年前夕，行政長官李家超及一眾高官被記者多次問及純粹悼念是否違法，但皆沒有明確地正面回答。行政會議成員湯家驊在6月4日在商業電台受訪時則表示，不建議有組織地悼念。他說：「悼念六四不是問題，但悼念六四一向都與支聯會過往一些口號有很密切關連，令人聯想到悼念六四就是要結束一黨專政。我覺得我們要有警惕之心，就是我們要活在當下，不可永遠活在過去。」
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。