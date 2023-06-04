美加艦艇聯合穿越台海，中國軍艦挑釁險撞美驅逐艦，國防部呼籲尊重自由航行權

（中央社）美國驅逐艦及加拿大巡防艦各1艘在昨天通過台灣海峽，中共解放軍東部戰區發言人施毅昨晚表示，戰區組織海空兵力全程跟監警戒、應對一切威脅，並宣稱有關國家是蓄意挑起風險。

美國海軍第七艦隊3日發布新聞稿指出，美軍飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon）和加拿大的蒙特婁號（HMCS Montreal）執行通過台灣海峽的「例行」航行，「穿越適用於國際法公海航行與飛越自由的水域」。

根據東部戰區微信公眾號同日晚間發布的內容，施毅表示，美國驅逐艦與加拿大護衛艦過航台灣海峽並「公開炒作」。解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

Photo Credit: 東部戰區微信公眾號 中共解放軍東部戰區發言人施毅表示，美國驅逐艦與加拿大護衛艦過航台灣海峽是「公開炒作」。解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法規處置。

他聲稱，有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向「台獨」勢力發出錯誤信號。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

《路透社》報導，儘管美艦大約每月都會通過台海一次，但與其他盟邦的艦艇一起通過則不常見。

第七艦隊在聲明中說：「鍾雲號和蒙特婁號聯手通過台灣海峽，展示美國與盟友和夥伴維持印太地區自由開放的承諾。」

這次罕見的聯合任務執行時機，正值美中兩國國防部長在新加坡出席重大區域安全峰會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），也是華府和北京因台灣等議題而關係緊繃之際。

共軍再挑釁，加媒目睹中國船隻在台海險撞美驅逐艦

（中央社）加拿大媒體報導，加美船艦執行聯合穿越台灣海峽任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦鍾雲號相距不到150碼（約137公尺），是北京在南海最新的挑釁軍事舉措。

加拿大《環球新聞》（Global News）採訪團隊5月25日起，即隨加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）在南海航行，並從艦橋翼目擊了這起險些相撞的事件。

《環球新聞》報導，當時中共海軍船艦以相當快的速度，切入鍾雲號（USS Chung-Hoon）船頭前方位置。蒙特婁號指揮官、海軍上校蒙特弗（Paul Mountford）稱中方這個動作「不專業」。

蒙特弗表示，當中共船艦改變航向時，船上人員曾告知美方船艦，要他們移動位置否則將發生碰撞。美方的回應是要求中方船隻離遠一點。不過最後鍾雲號還是改變了航向並減速，以避免發生碰撞。

蒙特弗認為這起事件「明顯是由中方挑起的」，且「事發之前曾透過無線電廣播的事實，清楚顯示出這是蓄意行為」。

鍾雲號和蒙特婁號是在南海聯合航行了近一星期後進入台海，航行期間，環球新聞目睹共軍戰艦多次形影不離跟在加國船艦附近。

中方雖未把對鍾雲號那一套動作拿來對付蒙特婁號，但該區兩艘船艦中有一艘曾來到加國船艦1000碼（約915公尺）的距離，而蒙特弗認為這樣的距離是安全的。

蒙特弗認告訴《環球新聞》說：「我希望這是單一事件，不會再發生在我們身上，因為國際法是在我們這一邊的。」他說：「這是國際水域。」

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）發布聲明證實，鍾雲號與蒙特婁號本月3日執行例行任務並依國際法穿越台海時，中國一艘船艦在鍾雲號附近以「不安全方式」執行一套動作，自左舷位置超越鍾雲號，並在距離150碼處橫切船頭前方。

聲明說，鍾雲號維持航行方向並減速，以避免發生碰撞。

聲明指出，美加船艦穿越台灣海峽，展現兩國在自由開放印太地區的共同承諾。聲明同時指出，美軍在國際法所允許的任何地方飛行、航行和運作。

中國駐加拿大大使館發言人在給《環球新聞》的聲明中說，加拿大和美國船隻「公開炒作（這次航行）」，並說中國海軍和空軍是「合法且專業」地跟蹤並監視這兩艘船。聲明並說，中方將採取所有必要措施來「堅定因應所有威脅和挑釁行為」。

加拿大外交部長安南德（Anita Anand）則是在得知消息後表示，「加拿大將持續在國際法允許的海域航行」。她說：「實際上，我們的整體目標是推升這個地區的和平穩定。這就是為什麼我們將一如我們的亞太戰略所訂定的，看到加國更常出入此區。」

美加軍艦在台海遭共艦挑釁，國防部籲尊重自由航行權

（中央社）外媒報導，美國及加拿大軍艦2日航經台海時，遭共艦挑釁且相距不到137公尺。國防部今天表示，任何升高緊張與危險舉措，均無助區域安全，中共應尊重自由航行權，避免過度挑釁，共同維護區域和平穩定安全。

國防部昨天表示，美軍驅逐艦及加拿大巡防艦各一艘，航經台灣海峽由南向北行駛；通過台海北駛期間，國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

不過，加拿大媒體《環球新聞》今天報導，美加船艦執行聯合穿越台灣海峽任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦鍾雲號相距不到150碼（約137公尺），是北京在南海最新的挑釁軍事舉措。

國防部上午發布新聞稿表示，相關情勢國軍全程掌握，並檢派適切海空兵力監控，確保台海安全穩定無虞。

國防部強調，維護台海與區域和平穩定發展，是全球自由民主國家共同責任，任何升高緊張與危險舉措，均無助區域安全。

國防部呼籲，中共當局應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航