美加艦艇聯合穿越台海，中國軍艦挑釁險撞美驅逐艦，國防部呼籲尊重自由航行權
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美加船艦執行聯合穿越台灣海峽任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦鍾雲號相距不到150碼。中國東部戰區新聞發言人施毅表示，美加船艦穿越台海是「公開炒作」，解放軍組織海空兵力跟監警戒是依法處置。美指揮官則表示：「這明顯是中方挑起的蓄意行為」。
（中央社）美國驅逐艦及加拿大巡防艦各1艘在昨天通過台灣海峽，中共解放軍東部戰區發言人施毅昨晚表示，戰區組織海空兵力全程跟監警戒、應對一切威脅，並宣稱有關國家是蓄意挑起風險。
美國海軍第七艦隊3日發布新聞稿指出，美軍飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon）和加拿大的蒙特婁號（HMCS Montreal）執行通過台灣海峽的「例行」航行，「穿越適用於國際法公海航行與飛越自由的水域」。
根據東部戰區微信公眾號同日晚間發布的內容，施毅表示，美國驅逐艦與加拿大護衛艦過航台灣海峽並「公開炒作」。解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。
他聲稱，有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向「台獨」勢力發出錯誤信號。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
《路透社》報導，儘管美艦大約每月都會通過台海一次，但與其他盟邦的艦艇一起通過則不常見。
第七艦隊在聲明中說：「鍾雲號和蒙特婁號聯手通過台灣海峽，展示美國與盟友和夥伴維持印太地區自由開放的承諾。」
這次罕見的聯合任務執行時機，正值美中兩國國防部長在新加坡出席重大區域安全峰會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），也是華府和北京因台灣等議題而關係緊繃之際。
共軍再挑釁，加媒目睹中國船隻在台海險撞美驅逐艦
（中央社）加拿大媒體報導，加美船艦執行聯合穿越台灣海峽任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦鍾雲號相距不到150碼（約137公尺），是北京在南海最新的挑釁軍事舉措。
加拿大《環球新聞》（Global News）採訪團隊5月25日起，即隨加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）在南海航行，並從艦橋翼目擊了這起險些相撞的事件。
《環球新聞》報導，當時中共海軍船艦以相當快的速度，切入鍾雲號（USS Chung-Hoon）船頭前方位置。蒙特婁號指揮官、海軍上校蒙特弗（Paul Mountford）稱中方這個動作「不專業」。
蒙特弗表示，當中共船艦改變航向時，船上人員曾告知美方船艦，要他們移動位置否則將發生碰撞。美方的回應是要求中方船隻離遠一點。不過最後鍾雲號還是改變了航向並減速，以避免發生碰撞。
蒙特弗認為這起事件「明顯是由中方挑起的」，且「事發之前曾透過無線電廣播的事實，清楚顯示出這是蓄意行為」。
鍾雲號和蒙特婁號是在南海聯合航行了近一星期後進入台海，航行期間，環球新聞目睹共軍戰艦多次形影不離跟在加國船艦附近。
中方雖未把對鍾雲號那一套動作拿來對付蒙特婁號，但該區兩艘船艦中有一艘曾來到加國船艦1000碼（約915公尺）的距離，而蒙特弗認為這樣的距離是安全的。
蒙特弗認告訴《環球新聞》說：「我希望這是單一事件，不會再發生在我們身上，因為國際法是在我們這一邊的。」他說：「這是國際水域。」
美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）發布聲明證實，鍾雲號與蒙特婁號本月3日執行例行任務並依國際法穿越台海時，中國一艘船艦在鍾雲號附近以「不安全方式」執行一套動作，自左舷位置超越鍾雲號，並在距離150碼處橫切船頭前方。
聲明說，鍾雲號維持航行方向並減速，以避免發生碰撞。
聲明指出，美加船艦穿越台灣海峽，展現兩國在自由開放印太地區的共同承諾。聲明同時指出，美軍在國際法所允許的任何地方飛行、航行和運作。
中國駐加拿大大使館發言人在給《環球新聞》的聲明中說，加拿大和美國船隻「公開炒作（這次航行）」，並說中國海軍和空軍是「合法且專業」地跟蹤並監視這兩艘船。聲明並說，中方將採取所有必要措施來「堅定因應所有威脅和挑釁行為」。
加拿大外交部長安南德（Anita Anand）則是在得知消息後表示，「加拿大將持續在國際法允許的海域航行」。她說：「實際上，我們的整體目標是推升這個地區的和平穩定。這就是為什麼我們將一如我們的亞太戰略所訂定的，看到加國更常出入此區。」
美加軍艦在台海遭共艦挑釁，國防部籲尊重自由航行權
（中央社）外媒報導，美國及加拿大軍艦2日航經台海時，遭共艦挑釁且相距不到137公尺。國防部今天表示，任何升高緊張與危險舉措，均無助區域安全，中共應尊重自由航行權，避免過度挑釁，共同維護區域和平穩定安全。
國防部昨天表示，美軍驅逐艦及加拿大巡防艦各一艘，航經台灣海峽由南向北行駛；通過台海北駛期間，國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
不過，加拿大媒體《環球新聞》今天報導，美加船艦執行聯合穿越台灣海峽任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦鍾雲號相距不到150碼（約137公尺），是北京在南海最新的挑釁軍事舉措。
國防部上午發布新聞稿表示，相關情勢國軍全程掌握，並檢派適切海空兵力監控，確保台海安全穩定無虞。
國防部強調，維護台海與區域和平穩定發展，是全球自由民主國家共同責任，任何升高緊張與危險舉措，均無助區域安全。
國防部呼籲，中共當局應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。
新聞來源
- 共軍再挑釁 加媒目睹中國船隻在台海險撞美驅逐艦[影]（中央社）
- 美加艦艇聯合穿越台海 共軍稱應對一切威脅（中央社）
- UPDATED: Chinese Warship Harasses U.S. Destroyer in Taiwan Strait Transit（USNI News）
- Chinese warship nearly hits U.S. destroyer in Taiwan Strait during joint Canada-U.S. mission （Global News）
- USINDOPACOM Statement on Unsafe Maritime Interaction（U.S. Indo-Pacific Command）
- 國防部發布新聞稿，針對「美、加艦昨日航經臺灣海峽期間，遭共艦近距離挑釁」乙情說明（中華民國國防部）
延伸閱讀
- 共軍今日起連三天環台軍演，國防部譴責：以蔡總統過境美國為藉口，破壞區域和平
- 美國對北京「手持巨棒輕聲細語」，在南海和東海同步進行「圍中軍演」
- 談台美國防產業合作：如果共軍登陸了該怎麼辦？老百姓該如何支持國軍抗戰？
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」