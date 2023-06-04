柯文哲今訪日，比照訪美行程拜訪國會、行政部門、智庫等

（中央社）台灣民眾黨黨主席柯文哲今天上午將搭機赴日，他表示，將比照訪美國行程拜訪國會、行政部門、智庫等，到訪日本是聽比說更重要，也讓日本更了解台灣的狀況。

柯文哲以民眾黨總統參選人身分於4日至8日期間訪日，他在清晨5時30分許與夫人陳佩琪抵達桃園國際機場，將搭乘長榮航空BR184班機前往日本東京。

柯文哲接受媒體聯訪表示，日本是台灣在亞洲最重要的盟邦，雙方經貿往來密切，又是美國在亞洲重要盟邦，種種關係加起來，還是要對日本有更深刻的了解，所以日本會比照去美國般，拜訪國會、行政部門、智庫、台商及留學生，也讓日本更了解台灣的狀況。

柯文哲說，到日本是聽比說更重要，要知道日本在想什麼，他去美國大部分的時間也是在聽對方的看法，出門多聽少說，其實見誰不重要，那只是象徵意義，與實際執行部門的關鍵者有聯絡關係比較重要，因為已有一組人先去日本，雖然行程排得很滿，但或許最後會利用空檔插入行程。

對於記者詢問，如何看待民進黨與國民黨都因性騷擾案陷入危機。柯文哲表示，相信制度不要相信個人，比較理想應該是讓衛生福利部蒐集案例，思考在制度面上怎麼減少，除了預防發生，還有發生後該如何快速處理，台灣常是每次出現案子，最多就是「找一個女巫來燒死」，什麼事都沒做下次又重來，系統性的改進是台灣比較欠缺的文化。

記者追問，有去了解民眾黨內是否有類似情況，柯文哲回答，「我相信到哪裡多多少少都會有，就看嚴重不嚴重，處理的速度及發生後的應對情形」，對他來說「我們如果有發生，就開始寫SOP」，制度會如何規範，防範再次發生。

有記者提問，如何看待疑似加害者要用司法捍衛自己的清白，柯文哲說，司法還是社會最後一道防線，如果到沒有辦法的話還是會訴諸法律，否則爭議沒辦法解決。

民眾黨日前說明，柯文哲4日抵達日本後，將先參訪東京媽祖廟，晚間出席台僑晚會並演講；5日赴早稻田大學演講、拜會自民黨眾議員古屋圭司、木原稔，晚間與日台交流協會會長大橋光夫餐會；6日拜會立憲民主黨「日台議員懇談會」、拜會松下政經塾、東京某大學演講；7日拜訪日本外交及防衛領域智庫、駐日代表處及日本國際問題研究所（JIIA智庫）；柯文哲也將夜訪近日剛開幕、24小時營業的東急歌舞伎町塔。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航