2023/06/04,
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安理會討論北韓衛星試射，金與正譴責應美國「強盜要求」淪政治附庸

安理會討論北韓衛星試射，金與正譴責應美國「強盜要求」淪政治附庸
Photo Credit: Getty Images

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北韓近期發射首枚衛星，計畫以失敗收場，推進器與負載物都墜入大海，美國呼籲安理會召開會議制裁。北韓領導人金正恩胞妹、執政黨高官金與正表示，這場會議顯示安理會因接受華府的「強盜要求」，而成為美國的「政治附庸」，無視北韓太空發展的權利。

（中央社）北韓官媒《中央通信社》（KCNA）今天報導，北韓譴責聯合國安理會應美國的「強盜要求」，針對北韓近期發射衛星一事召開會議；北韓矢言繼續抵制制裁，並採取自我防衛行動。

美國上週呼籲安理會（U.N. Security Council）召開會議，討論北韓試圖將其首枚衛星發射至軌道上。北韓這項計畫以失敗收場，推進器與負載物都墜入大海。

北韓領導人金正恩胞妹、執政黨高官金與正（Kim Yo Jong）表示，這場會議是另一跡象，顯示安理會因接受華府的「強盜要求」，而成為美國的「政治附庸」，無視北韓太空發展的權利。

金與正說，發射這顆衛星是對抗美國與其盟友與日俱增威脅的「合法、自我防衛措施」；北韓指控美國與其盟友透過年度春季軍演，再度激化緊張情勢。

她說，北韓絕不承認聯合國的制裁決議，「即便他們實施了上百次、上千次」，她矢言北韓將繼續行使其主權權利，包括發射偵查衛星。

北韓中央通信社另外刊登一則來自所謂「國際事務評論者」金明哲（Kim Myong Chol）的評論，他批評國際海事組織（International Maritime Organization，IMO）安全委員會做出的一項決議。

北韓官媒報導，北韓已事先將衛星發射時間範圍告知國際海事組織，而這項決議卻「強烈」譴責北韓的飛彈試射，稱此舉是「嚴重威脅航海與國際船運的安全。」

金明哲指控國際海事組織「完全政治化」，追隨美國和其盟友的「反北韓敵意政策」。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航


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