2023/06/04,
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前政治工作者揭露遭「強吻且強暴未遂」，王丹：歡迎提告，支持用法律尋找真相

前政治工作者揭露遭「強吻且強暴未遂」，王丹：歡迎提告，支持用法律尋找真相
李援軍於2023年6月4日在議員林亮君陪同下說明遭王丹性騷事件。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

前政治工作者李援軍今日上午在台北市議員林亮君的陪同下召開記者會，說明遭民運人士王丹「強吻且強暴未遂」事件始末。李援軍表示，在6月6日午夜之前，王丹若沒有明確的指出自己的錯誤，向他欺負過、騷擾過的人道歉，就會帶著證據向檢方提告。王丹則回應，歡迎提告。

前政治工作者李援軍2日晚間於個人臉書揭露其曾遭中國六四學運領導、民運人士王丹「強吻且強暴未遂」，在李援軍貼文發布後，王丹也於臉書粉專發文回應，表示李援軍所言的性騷擾一事完全不存在。因為未得到王丹道歉，李援軍今日上午在台北市議員林亮君的陪同下召開記者會，說明事件始末。

李援軍也表示，在6月6日午夜之前，王丹若沒有明確的指出自己的錯誤，向他欺負過、騷擾過的人道歉，就會帶著證據向檢方提告。王丹則回應，歡迎提告。

李援軍闡述事件始末

針對強吻事件，李援軍表示，自己和王丹大約在2014年年初認識，後續在幾次聚會中，王丹提及自己接下來要前往美國，並邀請李援軍一同前往，且承諾會招待。李援軍說：「當時我才19歲，對我來說王丹就是師長、前輩，憧憬的名人願意帶我去美國是很吸引人的邀約。」

李援軍指出，2014年6月初，他和王丹的謝姓助理一同飛往紐約。6月6日晚間，李援軍、王丹和謝姓助理三人一同住進了同一間飯店房間。謝姓助理出門後，王丹在窗邊詢問正在使用電腦的李援軍：「第一次來紐約，不看看外面的風景嗎？」邀請李援軍一起看風景。

然而待李援軍走近，王丹便從李援軍身後將他用力抱住並強吻，隨後將李援軍推到床上、持續強吻，王丹甚至開始準備解開自己身上的衣褲。

李援軍表示：「我當時非常非常地震驚、害怕，因為我沒有想到一個前輩、一個名人、一個過去的政治明星，竟然會對我做出這樣的事情，我更害怕他接下來要對我做出其他更深入的事情，我靠著臨場反應和他說，『老師請你不要這樣子，我剛動完手術，可能不方便』，這時王丹他才收手」。

後續當李援軍求助謝姓助理，對方竟只回：「老師是在開玩笑不要當真，他只是玩玩而已。」後續一週的時間，據李援軍回憶，王丹時不時會對他進行言語騷擾或是玩笑，甚至有意無意的暗示「今天晚上一起睡啊」。李援軍表示，對他來說那是非常痛苦的一週，因為他的行程和王丹綁在一起，所以連在廁所偷哭都沒辦法，且因李援軍在美國沒有親友，又語言不通，在美期間更求助無門。

若不道歉就提告

李援軍擔心自己的控訴可能會遭到質疑，因此選擇公開和王丹及謝姓助理的對話紀錄，也公布當年在王丹加州住所餐廳、書房的照片，證明自己當時真的有受王丹之邀前往美國。且從謝姓助理回覆李援軍的對話紀錄中也能看見，謝姓助理似乎對王丹的行為並不驚訝。

律師林昀表示，王丹的行為，不只是所謂的性騷擾，更有機會落入《刑法》第221條妨害性自主「強制性交未遂」的可能，其追溯期是20年。

李援軍也表示，在6月6日午夜之前，王丹若沒有明確的指出自己的錯誤，向他欺負過、騷擾過的人道歉，就會帶著證據向檢方提告。

王丹：歡迎提告

李援軍表示，王丹作為中國人權的倡議者，可以為了六四天安門事件時，站在坦克車面前的人發聲，「可是我現在面對你，我就像是那個站在坦克車面前的人，我很害怕，如果我一個不小心我有可能就會被你這台坦克打死」，因為王丹比起他有太多的權勢和光環，可以輕易把手伸到政治、學術圈打壓對他進行打壓。

林亮君也說，六四所象徵的，是「反抗和對於自由的渴望」，這份反抗，不只限於反抗中國暴政，也反抗各種對於人權、對於性別的侵害，但六四對李援軍而言，卻成為了一個不願再想起的日子。林亮君表示，李援軍要的很簡單，不是要對誰進行政治攻訐，而是希望王丹能夠正面回應，承認錯誤，並鄭重道歉。

王丹則在臉書發文回應，歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相。

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核稿編輯：翁世航


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