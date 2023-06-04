前政治工作者揭露遭「強吻且強暴未遂」，王丹：歡迎提告，支持用法律尋找真相

前政治工作者李援軍2日晚間於個人臉書揭露其曾遭中國六四學運領導、民運人士王丹「強吻且強暴未遂」，在李援軍貼文發布後，王丹也於臉書粉專發文回應，表示李援軍所言的性騷擾一事完全不存在。因為未得到王丹道歉，李援軍今日上午在台北市議員林亮君的陪同下召開記者會，說明事件始末。

李援軍也表示，在6月6日午夜之前，王丹若沒有明確的指出自己的錯誤，向他欺負過、騷擾過的人道歉，就會帶著證據向檢方提告。王丹則回應，歡迎提告。

李援軍闡述事件始末

針對強吻事件，李援軍表示，自己和王丹大約在2014年年初認識，後續在幾次聚會中，王丹提及自己接下來要前往美國，並邀請李援軍一同前往，且承諾會招待。李援軍說：「當時我才19歲，對我來說王丹就是師長、前輩，憧憬的名人願意帶我去美國是很吸引人的邀約。」

李援軍指出，2014年6月初，他和王丹的謝姓助理一同飛往紐約。6月6日晚間，李援軍、王丹和謝姓助理三人一同住進了同一間飯店房間。謝姓助理出門後，王丹在窗邊詢問正在使用電腦的李援軍：「第一次來紐約，不看看外面的風景嗎？」邀請李援軍一起看風景。

然而待李援軍走近，王丹便從李援軍身後將他用力抱住並強吻，隨後將李援軍推到床上、持續強吻，王丹甚至開始準備解開自己身上的衣褲。

李援軍表示：「我當時非常非常地震驚、害怕，因為我沒有想到一個前輩、一個名人、一個過去的政治明星，竟然會對我做出這樣的事情，我更害怕他接下來要對我做出其他更深入的事情，我靠著臨場反應和他說，『老師請你不要這樣子，我剛動完手術，可能不方便』，這時王丹他才收手」。

後續當李援軍求助謝姓助理，對方竟只回：「老師是在開玩笑不要當真，他只是玩玩而已。」後續一週的時間，據李援軍回憶，王丹時不時會對他進行言語騷擾或是玩笑，甚至有意無意的暗示「今天晚上一起睡啊」。李援軍表示，對他來說那是非常痛苦的一週，因為他的行程和王丹綁在一起，所以連在廁所偷哭都沒辦法，且因李援軍在美國沒有親友，又語言不通，在美期間更求助無門。

若不道歉就提告

李援軍擔心自己的控訴可能會遭到質疑，因此選擇公開和王丹及謝姓助理的對話紀錄，也公布當年在王丹加州住所餐廳、書房的照片，證明自己當時真的有受王丹之邀前往美國。且從謝姓助理回覆李援軍的對話紀錄中也能看見，謝姓助理似乎對王丹的行為並不驚訝。

律師林昀表示，王丹的行為，不只是所謂的性騷擾，更有機會落入《刑法》第221條妨害性自主「強制性交未遂」的可能，其追溯期是20年。

李援軍也表示，在6月6日午夜之前，王丹若沒有明確的指出自己的錯誤，向他欺負過、騷擾過的人道歉，就會帶著證據向檢方提告。

王丹：歡迎提告

李援軍表示，王丹作為中國人權的倡議者，可以為了六四天安門事件時，站在坦克車面前的人發聲，「可是我現在面對你，我就像是那個站在坦克車面前的人，我很害怕，如果我一個不小心我有可能就會被你這台坦克打死」，因為王丹比起他有太多的權勢和光環，可以輕易把手伸到政治、學術圈打壓對他進行打壓。

林亮君也說，六四所象徵的，是「反抗和對於自由的渴望」，這份反抗，不只限於反抗中國暴政，也反抗各種對於人權、對於性別的侵害，但六四對李援軍而言，卻成為了一個不願再想起的日子。林亮君表示，李援軍要的很簡單，不是要對誰進行政治攻訐，而是希望王丹能夠正面回應，承認錯誤，並鄭重道歉。

王丹則在臉書發文回應，歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相。

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核稿編輯：翁世航