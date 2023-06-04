前政治工作者揭露遭「強吻且強暴未遂」，王丹：歡迎提告，支持用法律尋找真相
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前政治工作者李援軍今日上午在台北市議員林亮君的陪同下召開記者會，說明遭民運人士王丹「強吻且強暴未遂」事件始末。李援軍表示，在6月6日午夜之前，王丹若沒有明確的指出自己的錯誤，向他欺負過、騷擾過的人道歉，就會帶著證據向檢方提告。王丹則回應，歡迎提告。
前政治工作者李援軍2日晚間於個人臉書揭露其曾遭中國六四學運領導、民運人士王丹「強吻且強暴未遂」，在李援軍貼文發布後，王丹也於臉書粉專發文回應，表示李援軍所言的性騷擾一事完全不存在。因為未得到王丹道歉，李援軍今日上午在台北市議員林亮君的陪同下召開記者會，說明事件始末。
李援軍也表示，在6月6日午夜之前，王丹若沒有明確的指出自己的錯誤，向他欺負過、騷擾過的人道歉，就會帶著證據向檢方提告。王丹則回應，歡迎提告。
李援軍闡述事件始末
針對強吻事件，李援軍表示，自己和王丹大約在2014年年初認識，後續在幾次聚會中，王丹提及自己接下來要前往美國，並邀請李援軍一同前往，且承諾會招待。李援軍說：「當時我才19歲，對我來說王丹就是師長、前輩，憧憬的名人願意帶我去美國是很吸引人的邀約。」
李援軍指出，2014年6月初，他和王丹的謝姓助理一同飛往紐約。6月6日晚間，李援軍、王丹和謝姓助理三人一同住進了同一間飯店房間。謝姓助理出門後，王丹在窗邊詢問正在使用電腦的李援軍：「第一次來紐約，不看看外面的風景嗎？」邀請李援軍一起看風景。
然而待李援軍走近，王丹便從李援軍身後將他用力抱住並強吻，隨後將李援軍推到床上、持續強吻，王丹甚至開始準備解開自己身上的衣褲。
李援軍表示：「我當時非常非常地震驚、害怕，因為我沒有想到一個前輩、一個名人、一個過去的政治明星，竟然會對我做出這樣的事情，我更害怕他接下來要對我做出其他更深入的事情，我靠著臨場反應和他說，『老師請你不要這樣子，我剛動完手術，可能不方便』，這時王丹他才收手」。
後續當李援軍求助謝姓助理，對方竟只回：「老師是在開玩笑不要當真，他只是玩玩而已。」後續一週的時間，據李援軍回憶，王丹時不時會對他進行言語騷擾或是玩笑，甚至有意無意的暗示「今天晚上一起睡啊」。李援軍表示，對他來說那是非常痛苦的一週，因為他的行程和王丹綁在一起，所以連在廁所偷哭都沒辦法，且因李援軍在美國沒有親友，又語言不通，在美期間更求助無門。
若不道歉就提告
李援軍擔心自己的控訴可能會遭到質疑，因此選擇公開和王丹及謝姓助理的對話紀錄，也公布當年在王丹加州住所餐廳、書房的照片，證明自己當時真的有受王丹之邀前往美國。且從謝姓助理回覆李援軍的對話紀錄中也能看見，謝姓助理似乎對王丹的行為並不驚訝。
律師林昀表示，王丹的行為，不只是所謂的性騷擾，更有機會落入《刑法》第221條妨害性自主「強制性交未遂」的可能，其追溯期是20年。
李援軍也表示，在6月6日午夜之前，王丹若沒有明確的指出自己的錯誤，向他欺負過、騷擾過的人道歉，就會帶著證據向檢方提告。
王丹：歡迎提告
李援軍表示，王丹作為中國人權的倡議者，可以為了六四天安門事件時，站在坦克車面前的人發聲，「可是我現在面對你，我就像是那個站在坦克車面前的人，我很害怕，如果我一個不小心我有可能就會被你這台坦克打死」，因為王丹比起他有太多的權勢和光環，可以輕易把手伸到政治、學術圈打壓對他進行打壓。
林亮君也說，六四所象徵的，是「反抗和對於自由的渴望」，這份反抗，不只限於反抗中國暴政，也反抗各種對於人權、對於性別的侵害，但六四對李援軍而言，卻成為了一個不願再想起的日子。林亮君表示，李援軍要的很簡單，不是要對誰進行政治攻訐，而是希望王丹能夠正面回應，承認錯誤，並鄭重道歉。
王丹則在臉書發文回應，歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相。
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核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。