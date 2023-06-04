「排黑條款」斷蘇震清連任路，蘇孟淳宣布「代父出征」參選屏東第2選區立委

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日前立法院通過「排黑條款」，讓曾涉SOGO索賄案的屏東第2選區現任立委蘇震清無法競選連任。蘇震清今日宣布將由兒子蘇孟淳「代父出征」參選立委。在蘇孟淳確定投入選戰後，有綠營人士分析，屏東第2選區將變成蘇震清與前縣長潘孟安之間的代理人之戰。
立法院5月26日三讀通過被稱為「排黑條款」的《公職人員選舉罷免法》（以下簡稱《選罷法》）部分條文修正草案，讓先前曾涉入SOGO索賄案的屏東第2選區現任立委蘇震清無法競選連任。蘇震清今（4）日宣布將由兒子蘇孟淳「代父出征」參選立委。
蘇震清今日上午在屏東東港舉辦回饋鄉親的感恩餐會，據《中時新聞網》報導，蘇震清無奈地向支持者表示，自己從助理、議員，一路選上立委，政治路走得相當坎坷，但從政以來清白坦蕩，勇敢面對官司，也相信司法會還他清白。但蘇震清認為目前的《選罷法》修得太過，明顯讓政治凌駕在法理之上，不僅違反台灣法律無罪推定的前提，還可能有違憲之虞，讓他不能接受。
受到《選罷法》部分條文修正草案影響，確定不能參選連任後，據《聯合新聞網》報導，蘇震清收到許多鄉親的加油打氣，讓蘇震清認為，「服務不能中斷，既然這次不能參選，就讓兒子孟淳代父出征！」30歲的蘇孟淳大學畢業、憲兵退伍後，到美國聖名大學政治教育系研究所進修，2年後取得碩士學位回國服務，在父親蘇震清身邊當了3年多的國會助理。
據《華視》報導，蘇孟淳表示：「在爸爸身邊前前後後也3年多時間代父出征，替我爸爸爭取公道孟淳真的準備好了。」
據《聯合新聞網》報導，在蘇孟淳確定代父投入選戰後，有綠營人士分析，屏東第2選區將變成蘇震清與前縣長潘孟安之間的代理人之戰。民進黨推派的立委參選人許展維是三屆縣議員與兩屆縣黨部主委，是標準的潘孟安人馬，但許展維所經營的選區不出萬丹、新園、東港，而這些正是蘇震清的大本營，若蘇家全力回防，勝負難料。
據《中央社》報導，屏東立委第2選區有萬丹鄉、竹田鄉、潮州鎮共22個鄉鎮；除現任立委蘇震清推出兒子蘇孟淳、民進黨提名縣議員許展維，國民黨也鎖定由前立委蘇清泉參選，但目前蘇清泉尚未同意，所以人選未定。
新聞來源
- 代父出征！蘇震清無法連任 蘇孟淳宣布參選屏南立委（中時新聞網）
- 不讓屏東蘇家政治香火中斷 蘇震清兒子蘇孟淳「代父出征」（聯合新聞網）
- 「排黑條款」斷連任路 蘇震清推兒出征立委（華視）
- 「排黑條款」阻蘇震清連任路 子將代父出征（聯合新聞網）
- 排黑條款斷蘇震清連任路 蘇孟淳代父出征選立委（中央社）
延伸閱讀
- 排黑條款影響誰？立委林文瑞20年前行賄、蘇震清捲SOGO案、金門縣長陳福海均無法再選
- 立委集體貪污案一審全判有罪：蘇震清最重判10年、廖國棟8年6月、陳超明7年8月、徐永明7年4月
- 【關鍵眼中盯】我親身接觸過的蘇震清委員，和媒體報導的很不一樣
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。