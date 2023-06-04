2023/06/04,
政治

「排黑條款」斷蘇震清連任路，蘇孟淳宣布「代父出征」參選屏東第2選區立委

「排黑條款」斷蘇震清連任路，蘇孟淳宣布「代父出征」參選屏東第2選區立委
2023年6月4日上午，屏南區立委蘇震清舉辦感恩餐會，宣布將由兒子蘇孟淳「代父出征」接棒參選立委。｜Photo Credit: 蘇震清臉書 

我們想讓你知道的是

日前立法院通過「排黑條款」，讓曾涉SOGO索賄案的屏東第2選區現任立委蘇震清無法競選連任。蘇震清今日宣布將由兒子蘇孟淳「代父出征」參選立委。在蘇孟淳確定投入選戰後，有綠營人士分析，屏東第2選區將變成蘇震清與前縣長潘孟安之間的代理人之戰。

立法院5月26日三讀通過被稱為「排黑條款」的《公職人員選舉罷免法》（以下簡稱《選罷法》）部分條文修正草案，讓先前曾涉入SOGO索賄案的屏東第2選區現任立委蘇震清無法競選連任。蘇震清今（4）日宣布將由兒子蘇孟淳「代父出征」參選立委。

蘇震清今日上午在屏東東港舉辦回饋鄉親的感恩餐會，據《中時新聞網》報導，蘇震清無奈地向支持者表示，自己從助理、議員，一路選上立委，政治路走得相當坎坷，但從政以來清白坦蕩，勇敢面對官司，也相信司法會還他清白。但蘇震清認為目前的《選罷法》修得太過，明顯讓政治凌駕在法理之上，不僅違反台灣法律無罪推定的前提，還可能有違憲之虞，讓他不能接受。

受到《選罷法》部分條文修正草案影響，確定不能參選連任後，據《聯合新聞網》報導，蘇震清收到許多鄉親的加油打氣，讓蘇震清認為，「服務不能中斷，既然這次不能參選，就讓兒子孟淳代父出征！」30歲的蘇孟淳大學畢業、憲兵退伍後，到美國聖名大學政治教育系研究所進修，2年後取得碩士學位回國服務，在父親蘇震清身邊當了3年多的國會助理。

據《華視》報導，蘇孟淳表示：「在爸爸身邊前前後後也3年多時間代父出征，替我爸爸爭取公道孟淳真的準備好了。」

據《聯合新聞網》報導，在蘇孟淳確定代父投入選戰後，有綠營人士分析，屏東第2選區將變成蘇震清與前縣長潘孟安之間的代理人之戰。民進黨推派的立委參選人許展維是三屆縣議員與兩屆縣黨部主委，是標準的潘孟安人馬，但許展維所經營的選區不出萬丹、新園、東港，而這些正是蘇震清的大本營，若蘇家全力回防，勝負難料。

據《中央社》報導，屏東立委第2選區有萬丹鄉、竹田鄉、潮州鎮共22個鄉鎮；除現任立委蘇震清推出兒子蘇孟淳、民進黨提名縣議員許展維，國民黨也鎖定由前立委蘇清泉參選，但目前蘇清泉尚未同意，所以人選未定。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航


“2024立委選舉”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。