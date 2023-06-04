新加坡防長透露中美有意恢復軍事對話機制，李尚福呼籲美方拿出誠意

（中央社）中國拒絕讓中美防長本週末在新加坡會面，外界關注兩國缺乏軍事對話溝通；但新加坡國防部部長黃永宏透露，中美防長個別與他談話時，都表示希望能恢復原有的對話機制。

第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）正在新加坡香格里拉飯店舉行。美中競爭加劇之際，中國拒絕美國提出美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國防長李尚福在場邊舉行雙邊會的提議，兩國軍事對話機制受到關注。

香港《星島日報》今天報導，黃永宏3日透露，李尚福及奧斯汀個別與他談話時，都表示希望能恢復原有的對話機制，但是何時恢復和怎樣才能有效的進行，須中美雙方自行決定。

黃永宏表示，雖然中美防長之間沒有正式會面，但是他們彼此的確曾經見面，在2日的晚宴上同桌，午餐時也坐在對面，聽到彼此談話。希望這能讓他們初步知道彼此的想法，待最終接觸時能派上用場。

奧斯汀3日在「香格里拉對話」亞洲安全會議表示，美國有決心維護台海和平穩定，會持續維持強大的嚇阻力，並呼籲北京與美國進行軍事對話，「現在就是對話的合適時機」。

而李尚福今天演講時則指中美關係事關全球戰略穩定，也是各國普遍關注的焦點。相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道。

李尚福在3月被任命為中國新任國防部長，但2018年他時任軍委裝備發展部長時因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，包括中國於2017年購買10架蘇35戰鬥機、2018年採購S-400地對空飛彈系統，依美國「以制裁反制美國敵人法案」被列為制裁對象迄今。

李尚福稱對中美兩軍對話持開放態度，籲美拿出誠意

（中央社）中國國防部長李尚福今天在「香格里拉對話」表示，對中美軍事對話持開放態度；中國一直尋求與美建立新型大國關係，但這需要美方拿出誠意，推動兩國兩軍關係止跌起穩。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議2日起一連3天在新加坡香格里拉飯店舉行。美國國防部長奧斯汀昨（3）日在大會發表演講，而3月接任中國防長的李尚福則在今天針對「中國的新安全倡議」發表演講。

李尚福在演講中以不點名的方式劍指美國表示，「有的大國提出印太戰略」，但中國認為，不論什麼戰略都不能以意識型態劃線，建構排他性的軍事同盟，試圖推進亞太北約化，本質就是綁架地區國家、渲染衝突對抗。

他也呼籲各國加強戰略溝通並說，中國將繼續深化與各國軍事交往、建立更緊密的安全夥伴關係，以軍隊和國防部門高層交往為引領，推動直通熱線建設，透過談判協商解決海上問題、陸上邊界問題。

他指出，中國將繼續與東協國家攜手加快推進南海行為準則磋商，推進海空安全磋商，持續完善海上意外相遇規則。

李尚福也重申北京對中美關係、台灣議題及南海情勢的立場。他說，中美關係攸關全球戰略穩定，不可否認，「如果中美發生激烈衝突對抗，那將是世界不可承受之痛」。

他說，中美制度不同、差異很大，但這不妨礙雙方求同存異、發展雙邊關係，基於共同利益深化合作。「中方一直尋求與美建立新型大國關係」，但這需要美方拿出誠意，言行一致，推動兩國兩軍關係「止跌起穩」。

他表示，世界足夠寬闊，可以容納中、美在內的地區各國共同發展，「相互尊重、和平共處、合作共贏」3條原則才是中美相處之道，希望美方與中方一起推動兩國關係走出困境，重回正軌。

另外，對於與會者問及中方拒絕與美方進行軍事對話，李尚福表示，中國對於中美兩國兩軍對話持開放態度。

他稱，到目前為止，中美兩國兩軍在相關層級交流的渠道是暢通的，但中方對交流對話是有原則的，希望在相互尊重、平等基礎上進行交流對話。若達不到相互尊重，交流對話不會有好的效果。

奧斯汀（Lloyd Austin）昨天在演講中表示，對中國不願與美國軍方建立更好的危機管控機制深感憂心，並向中國喊話「現在就是對話合適的時機」。對話不是「獎賞」而是「必須」；有多一點的對話，就越能避免恐導致衝突的誤判。

在美中競爭加劇之際，美國先前提出奧斯汀與李尚福在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會的提議，但遭中方拒絕。美國國防官員先前透露，向中國提出的電話通話、會面、對話都遇到許多困難，無論由美國國防部長提出，還是其他美國國防高層提出都是如此。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航