《繆思之光》：建築詩人皮亞諾注重的是，如何在展覽空間提供欣賞藝術品的優質光線

文：施植明、劉芳嘉

達拉斯的納榭雕塑中心1997年在貝耶勒基金會美術館開幕時，美國著名的雕刻藝術品收藏家納榭（Raymond D. Nasher）與皮亞諾首次見面，經過幾次的討論後，1999年納榭決定委託皮亞諾設計一座雕塑中心，展示他捐贈給達拉斯市政府的收藏品。經營房地產開發的納榭與妻子兩人熱愛現代雕塑的收藏，他們不像大多數的收藏家以成立基金會的方式管理豐富的收藏品，而是將收藏品捐給達拉斯市政府，同時還在達拉斯美術館旁購置了一片原本作為停車場的土地，作為興建展示雕塑作品的收藏館。

由於雕塑中心展示的是以雕塑作品為主，因此對於光線的控制不必像繪畫的展覽空間那麼嚴格。透過數位運算，設計了只有北向的光線可以進入的點狀自然採光構件單元：壓鑄鋁「噴嘴」（nozzles）。透過漂浮在玻璃天花板上方布滿「噴嘴」的金屬板屋面進入展覽空間的漫射自然光線，強化了雕塑作品的形式和紋理（如下圖所示）。

Photo Credit: 繆思之光提供

景觀建築師沃爾克（Peter Walker）設計的花園，配合25件戶外展示的雕塑作品，種植了170多棵樹木，鋪砌的參觀小徑在地面略低於街道，由石灰華牆環繞的戶外展覽空間中穿梭，好像在都市的中心挖掘出來的考古遺址中遊走。融合藝術與景觀的花園，在高樓林立的達拉斯市中心如同摩天大樓中的一片綠洲，提供了一處可以讓人沉澱心情的場所。

納榭雕塑中心面向後方戶外雕塑公園的立面，與波塔（Mario Botta）在巴塞爾設計的丁格利美術館（Tinguely Museum），都是以六道平行牆面向花園延伸。不過納榭雕塑中心以金屬桿件懸吊屋頂呈現的輕盈感，與丁格利美術館雕塑感十足的拱形金屬板屋頂迥然不同，來自義大利的石灰華外牆，為皮亞諾強調「清楚呈現工業化預製構件組合關係」的構築美學，增添了一股古羅馬建築的氣息（如下圖所示）。

Photo Credit: 繆思之光提供

亞特蘭大的高氏美術館擴建案設計了幾座強調展覽空間自然採光的單一樓層美術館之後，皮亞諾在亞特蘭大的高氏美術館（High Museum）擴建案，開始面對「如何賦予多樓層美術館的展覽空間自然採光」的挑戰。源於1905年成立的亞特蘭大藝術協會，1926年亞特蘭大高氏百貨公司（J. M. High Company） 創辦人高氏（Joseph Madison High）的遺孀哈黎特．高氏（Harriet Harwell Wilson High），捐贈了位於桃樹街（Peachtree Street）的豪宅作為藝術協會的展覽空間，成為以高氏命名的美術館最早的所在地。

為了紀念1962年一百多位當地藝術贊助人組成的參訪團，在巴黎空難喪生所興建的亞特蘭大紀念藝術中心（Atlanta Memorial Arts Center）於1968年完工。1979年可口可樂執行長率先捐款750萬美元，催生建造一座可以與亞特蘭大匹配的美術館，獲得市民響應，籌得2000萬美元。美國建築師邁爾（Richard Meier）設計的後現代建築樣式的高氏美術館，以延伸到桃樹街人行道的一條斜坡，導引參觀者緩緩接近幾何量體構成雕塑感十足的美術館立面，經由右側曲面的入口亭樓，進入挑高4層樓四分之一圓形的中庭。位於圓弧側的斜坡為主要的動線，串連上方樓層的L形展覽空間，來自中庭上方的自然光線，創造了戲劇性的光影效果。

雖然館方對中庭造成過量光線的問題大傷腦筋，必須採取一些補救措施，確保藝術品不會受損，高氏美術館在1983年對外開放後，仍廣受好評。隔年邁爾榮獲普立茲克建築獎，並且獲得位於加州的蓋蒂中心（Getty Center）大規模設計案的委託。儘管建築樣式迥然不同，皮亞諾與邁爾同樣強調光線在空間體驗的重要性，不過皮亞諾注重的是，如何在展覽空間提供欣賞藝術品的優質光線，而非邁爾追求的戲劇性建築空間的光影效果。

類似納榭雕塑中心透過數位運算設計的點狀自然採光構件單元，高氏美術館更嚴格控制自然光線進入展覽空間；由1000個金屬「光勺」（light scoop）組合成常設展的威藍德展館（Susan and John Wieland Pavilion） 與特展的錢柏斯翼樓（Anne Cox Chambers Wing）的屋頂，透過「光勺」引入北向的二次反射自然光線，讓藝術品沐浴在均布柔和光線的頂層展覽空間，其他樓層以長條的弧形天花，形塑頂層自然採光屋頂的意象（如下圖所示）。基於對邁爾設計的美術館建築的尊重，除了表現在外牆材料之外，增建的三幢建築低調地退到基地後方，只有在威藍德展館三樓有一條玻璃通廊與史藤特翼樓相互連通。

Photo Credit: 繆思之光提供

由威藍德展館、錢柏斯翼樓與咖啡館圍塑出的入口廣場，匯集從前方桃樹街、後方捷運 站以及通往美術館行政大樓的路徑。皮亞諾自豪地認為，自己在只有街道、摩天大樓、停車場和綠地的亞特蘭大「發明」了一個公共廣場。然而高氏美術館並非位於亞特蘭大市中心，並沒有扮演都市開放空間的條件，充其量只能提供參觀美術館的民眾可以停留的社交空間。不過界定廣場的三道白色的金屬牆面，在亞特蘭大的陽光下閃閃發光，讓人眼花撩亂，缺少了吸引人逗留的廣場氛圍。