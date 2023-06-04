2023/06/04,
運動

梅西正式離開巴黎聖傑曼，未來可能加入邁阿密國際或沙烏地希拉爾

梅西正式離開巴黎聖傑曼，未來可能加入邁阿密國際或沙烏地希拉爾
Photo Credit: Paris Saint-Germain 

我們想讓你知道的是

巴黎聖傑曼今日在官網上宣布，阿根廷球星梅西及西班牙球星拉莫斯，結束今日為巴黎聖傑曼效力的最後一場比賽後，將會離隊。許多的巴賽隆納球迷迫切希望看到梅西回歸絕大部分時間效力的巴賽隆納球隊，但有消息指出梅西更有可能在邁阿密國際和沙烏地希拉爾這兩支球隊之間進行選擇。

巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain, PSG）今（4）日在官方網站上發新聞稿宣布，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）及西班牙球星後衛拉莫斯（Sergio Ramos）結束今日為巴黎聖傑曼效力的最後一場比賽後，將會離隊。

梅西和拉莫斯都在今日法甲第38輪巴黎聖傑曼對戰克萊蒙特（Clermont Foot 63）的首發陣容之中。這兩名球員在過去兩個賽季共為巴黎聖傑曼出場45次，其中有23次出場都是在王子公園球場（Parc des Princes）。當梅西和拉莫斯都在場上時，這兩名球員共贏得了33場比賽。

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Photo Credit: Paris Saint-Germain

西班牙球星拉莫斯。

巴黎聖傑曼也在官網中的另一則新聞稿中宣布，梅西為本賽季最佳助攻王。梅西本賽季在32場聯賽中貢獻了16次助攻，去（2022）年獲得最佳助攻王頭銜的是姆巴佩 （Kylian Mbappé）。

梅西動向未明，巴賽隆納球迷盼回歸

梅西離開巴黎聖傑曼後的動向成為許多人猜測的話題。一位與梅西關係密切的消息人士告訴《路透社》，梅西可能在下個賽季加盟沙烏地阿拉伯的球隊。

據《Diario AS》報導，也有消息指出梅西將在邁阿密國際（Club Internacional de Fútbol Miami）和沙烏地希拉爾（Al-Hilal Saudi Football Club）這兩支球隊之間進行選擇。

據《Football ESPANA》報導，許多的巴賽隆納球迷迫切希望看到梅西回歸絕大部分時間效力的巴賽隆納球隊，但巴賽隆納球隊尚未向梅西提出正式報價，而梅西似乎已決定不再等待巴賽隆納，這意味著轟動一時的回歸可能不會成真。

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核稿編輯：翁世航


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