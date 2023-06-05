【藝遊嚮導】6/06-6/12：臺港舞踏文化祭、《叫我林彩香！》舞台劇、新北市鼓藝節，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
台港舞踏文化祭首度邀請台灣舞踏舞者與香港舞踏舞者進行跨越邊界的台港對話與交流。電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》前傳《叫我林彩香！》舞台劇，告訴你婆婆是如何成為婆婆的。新北市鼓藝節歡迎大、小朋友，拿著家裡的鈴鼓、手鼓、波浪鼓；或是水桶、鍋碗瓢盆，共同來敲敲打打。最後，在小河岸熄燈前，把握機會來聽雷擎與楚琳溫暖的夜唱。
【表演藝術】
名稱｜臺港舞踏文化祭 — 妖獸都市
時間｜2023/06/10（六） - 2023/06/11（日）
地點｜十方音樂劇場（台北市大同區民族西路187巷4號）、華山中2館2F果酒練舞場（台北市中正區八德路一段1號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
「舞踏」是當代現代舞一種流派，通常以一種荒誕怪異的肢體語言表達人性黑暗面，具有反威權精神。
「舞踏」起源日本，又稱暗黑藝術，由日本舞蹈家土方巽和大野一雄於二次大戰後所創，試圖打破傳統西方文化與美學觀點，舞者經常會全身塗白，以扭曲的肢體，舞出生與死，挑戰權威、既有僵化制度，表達對世界的不滿。
「舞踏」雖然是現代舞的流派，但在各國都屬小眾，這幾年「舞踏」逐漸向歐美各地擴散，在台灣，胡嘉是代表人物之一，經常受邀到世界各地演出。
今年6月胡嘉則策劃了一場「台港舞踏文化祭—妖獸都市」，首度邀請台灣舞踏舞者與香港舞踏舞者進行跨越邊界的台港對話與交流，另外也邀請日本舞踏藝術家大倉摩矢子一起參與。
其中，香港舞踏舞者梁偉傑將與台灣舞踏藝術家黃國瑞攜手合作，一起上演一齣《失落的神廟》舞碼。梁偉傑在香港反送中事件爆發後，就選擇移居台灣，由於「舞踏」原本就有反戰、反侵略、反威權，表現精采自我的精神象徵，透過《失落的神廟》，梁偉傑將真實表達出自己的態度與立場。
名稱｜烏犬劇場《Stoned Monkeys 麻嗨猴》
時間｜2023/06/09（五） - 2023/06/11（日）
地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
我們希望透過藝術將人片斷的生命逐漸開展，以劇場作為反映迴身、再次創造的空間。在時空兩個維度的參與下，拼湊起別人踩過去都來不及的生命碎片。
ㄧ具在拘留室吊著的屍體，七天沒⼈認領，卻引來了吃瓜群眾。他是怎麼死的︖
「是為了代⾔費，⽤名牌鞋帶上吊⾃殺的！」
「是被隱形殺⼿密室暗殺的！」
這瓜，越吃越扯，越嗑越瘋，沒想到各種腦洞⼤開、相互悖離的所有推論，
居然都是「事實」︖
辨識度⾼的烏⽝美學，加四位風格各具，卻默契⼗⾜的圓熟演員，亦莊亦諧、踢打拿摔，是⼀部⽤料豐富的⿊⾊喜劇。
烏犬劇場是2011年由 藝術總監彭子玲 與 團長王少君 所創立的劇團。主要創團者是以行動研究作為主軸的心理學背景出身，也因此其作品與行動皆具有強烈的社會關懷視角。
烏犬劇場的成立宗旨，是透過各種不同的「藝術行動」，喚醒「人」在真實世界被結構、被擠壓的記憶與空間，並探索生命裡各種不同的假設，來打開「人」身上的多元性、可能性與能動性。
名稱｜《叫我林彩香！》我的婆婆怎麼那麼可愛前傳
時間｜2023/06/10（五） - 2023/09/16（六）
地點｜臺南文化中心演藝廳（台南市東區中華東路三段332號）、雲林表演廳（雲林縣斗六市大學路三段310號）、臺北市藝文推廣處城市舞台（台北市松山區八德路三段25號）、新竹縣政府文化局演藝廳（新竹縣竹北市縣政九路146號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
在學會當婆婆之前，她以漫長歲月的愛與頑強，學習當女兒、妻子、母親，學習當一個家在最風雨飄搖時的舵，學習當一個懂得疼惜自己的，女人。
舞台劇「《叫我林彩香！》～《我的婆婆怎麼那麼可愛》前傳」
看過電視版的觀眾，對於「婆婆」的印象就是一個傳統的婆婆，為了家庭、先生的餅舖、子女奉獻一生，然而婆婆是如何成為婆婆的？卻是許多台灣人共同的記憶。
《叫我林彩香！》將回到婆婆的年輕時代，那個經濟起飛的年代，透過母女之間的相處，刻畫台灣女性在社會轉變過程中的角色與地位，「林彩香」是個代名詞，每個自我意識覺醒的女生，都是可敬、可愛的林彩香。
鹿港老字號大香鋪「蓮香齋」的三女兒，沒有大姊的頭腦，沒有二姊的美貌，沒有么弟傳宗接代的光環，她的成長過程像個沒有存在感的遊魂。她在升學、戀愛的歷程中，磕磕絆絆地找到自信，誤打誤撞地踩到實地，嫁到台南「珍賀齋」後，人生的賽事難度和格局加碼了，但她已不是原來的林彩香，她被形勢催趕著必須獨當一面⋯⋯。
【展覽】
名稱｜品川亮 個展 - 誠品畫廊
時間｜2023/05/27（六） - 2023/06/24（六）
地點｜誠品畫廊（台北市信義區菸廠路88號B1）
詳情請點擊
「這是我在台北的首次個展，我想透過展出不同系列作品來介紹自己，讓觀者可以看到我的創作軌跡，以及我對繪畫的思考。」––品川亮
品川亮的繪畫源自日本畫傳統，他以東方繪畫技法為基礎，思考傳統文化的同時，也不斷探索當代繪畫的可能性。誠品畫廊展出22件畫作，從符號化到抽象線條表現的花鳥植物，展現品川亮繪畫的多樣面貌。
品川亮的創作核心圍繞著「什麼是日本畫？」的問題意識展開，承襲水墨及室町時代就已發展的「金碧畫」（kinpeki painting）等日本畫傳統精髓、形式和媒材，並將其轉化到現代繪畫裡，例如：他使用天然礦物顏料、牛膠、墨、銀箔、金泥等傳統日本畫的材料，也使用壓克力顏料等現代繪畫的材料，透過材料、技巧和思維的融合，跨越區域和形式的疆界，拓展當代日本繪畫的形貌。
名稱｜海律─王怡婷個展
時間｜2023/05/13（六） - 2023/06/25（日）
地點｜台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）
詳情請點擊
「最簡單的節奏，創作過程中首先出現的是重複。我們在最低等的生命中也會發現重複的現象。最早的表現是呼吸的擴張與收縮。所有的形式與設計都由此而生。」——Christopher Alexander，《建築的永恆之道》
本計畫始於王怡婷2020年的作品《海線計畫－解疆域想像踏查》。該作品於2021年於寶藏巖國際藝術村發表，欲探索臺灣作為一個海島國家，其海岸在疆域化及解疆域化的變動，以及內外翻轉中所顯現的幻見圖誌。
王怡婷藉由踏查與影像記錄臺灣各地的海岸線風景，來量測人們與海的真實距離和模糊地段。疆域並非純然地緣政治的審視，毋寧是對海景的幻變特質，以及轉化為某種精神風景的再疆域化的提問：人們是為了看到什麼樣的海邊風景而來？又想從中獲得什麼樣的期待、慰藉、反思？這些真實的風景，在美術館這一靜默且密閉的人造室內環境中被觀賞，逐漸成為一種不斷變動、轉化的不真實的存在，以此展開精神地理重新繪製。
Tags：
10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。