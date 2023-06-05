【藝遊嚮導】6/06-6/12：臺港舞踏文化祭、《叫我林彩香！》舞台劇、新北市鼓藝節，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜臺港舞踏文化祭 — 妖獸都市

時間｜2023/06/10（六） - 2023/06/11（日）

地點｜十方音樂劇場（台北市大同區民族西路187巷4號）、華山中2館2F果酒練舞場（台北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

「舞踏」是當代現代舞一種流派，通常以一種荒誕怪異的肢體語言表達人性黑暗面，具有反威權精神。

「舞踏」起源日本，又稱暗黑藝術，由日本舞蹈家土方巽和大野一雄於二次大戰後所創，試圖打破傳統西方文化與美學觀點，舞者經常會全身塗白，以扭曲的肢體，舞出生與死，挑戰權威、既有僵化制度，表達對世界的不滿。

「舞踏」雖然是現代舞的流派，但在各國都屬小眾，這幾年「舞踏」逐漸向歐美各地擴散，在台灣，胡嘉是代表人物之一，經常受邀到世界各地演出。

今年6月胡嘉則策劃了一場「台港舞踏文化祭—妖獸都市」，首度邀請台灣舞踏舞者與香港舞踏舞者進行跨越邊界的台港對話與交流，另外也邀請日本舞踏藝術家大倉摩矢子一起參與。

其中，香港舞踏舞者梁偉傑將與台灣舞踏藝術家黃國瑞攜手合作，一起上演一齣《失落的神廟》舞碼。梁偉傑在香港反送中事件爆發後，就選擇移居台灣，由於「舞踏」原本就有反戰、反侵略、反威權，表現精采自我的精神象徵，透過《失落的神廟》，梁偉傑將真實表達出自己的態度與立場。

名稱｜烏犬劇場《Stoned Monkeys 麻嗨猴》

時間｜2023/06/09（五） - 2023/06/11（日）

地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

我們希望透過藝術將人片斷的生命逐漸開展，以劇場作為反映迴身、再次創造的空間。在時空兩個維度的參與下，拼湊起別人踩過去都來不及的生命碎片。

ㄧ具在拘留室吊著的屍體，七天沒⼈認領，卻引來了吃瓜群眾。他是怎麼死的︖

「是為了代⾔費，⽤名牌鞋帶上吊⾃殺的！」

「是被隱形殺⼿密室暗殺的！」

這瓜，越吃越扯，越嗑越瘋，沒想到各種腦洞⼤開、相互悖離的所有推論，

居然都是「事實」︖

辨識度⾼的烏⽝美學，加四位風格各具，卻默契⼗⾜的圓熟演員，亦莊亦諧、踢打拿摔，是⼀部⽤料豐富的⿊⾊喜劇。

烏犬劇場是2011年由 藝術總監彭子玲 與 團長王少君 所創立的劇團。主要創團者是以行動研究作為主軸的心理學背景出身，也因此其作品與行動皆具有強烈的社會關懷視角。

烏犬劇場的成立宗旨，是透過各種不同的「藝術行動」，喚醒「人」在真實世界被結構、被擠壓的記憶與空間，並探索生命裡各種不同的假設，來打開「人」身上的多元性、可能性與能動性。

名稱｜《叫我林彩香！》我的婆婆怎麼那麼可愛前傳

時間｜2023/06/10（五） - 2023/09/16（六）

地點｜臺南文化中心演藝廳（台南市東區中華東路三段332號）、雲林表演廳（雲林縣斗六市大學路三段310號）、臺北市藝文推廣處城市舞台（台北市松山區八德路三段25號）、新竹縣政府文化局演藝廳（新竹縣竹北市縣政九路146號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

在學會當婆婆之前，她以漫長歲月的愛與頑強，學習當女兒、妻子、母親，學習當一個家在最風雨飄搖時的舵，學習當一個懂得疼惜自己的，女人。

舞台劇「《叫我林彩香！》～《我的婆婆怎麼那麼可愛》前傳」

看過電視版的觀眾，對於「婆婆」的印象就是一個傳統的婆婆，為了家庭、先生的餅舖、子女奉獻一生，然而婆婆是如何成為婆婆的？卻是許多台灣人共同的記憶。

《叫我林彩香！》將回到婆婆的年輕時代，那個經濟起飛的年代，透過母女之間的相處，刻畫台灣女性在社會轉變過程中的角色與地位，「林彩香」是個代名詞，每個自我意識覺醒的女生，都是可敬、可愛的林彩香。

鹿港老字號大香鋪「蓮香齋」的三女兒，沒有大姊的頭腦，沒有二姊的美貌，沒有么弟傳宗接代的光環，她的成長過程像個沒有存在感的遊魂。她在升學、戀愛的歷程中，磕磕絆絆地找到自信，誤打誤撞地踩到實地，嫁到台南「珍賀齋」後，人生的賽事難度和格局加碼了，但她已不是原來的林彩香，她被形勢催趕著必須獨當一面⋯⋯。

【展覽】

名稱｜品川亮 個展 - 誠品畫廊

時間｜2023/05/27（六） - 2023/06/24（六）

地點｜誠品畫廊（台北市信義區菸廠路88號B1）

詳情請點擊

「這是我在台北的首次個展，我想透過展出不同系列作品來介紹自己，讓觀者可以看到我的創作軌跡，以及我對繪畫的思考。」––品川亮

品川亮的繪畫源自日本畫傳統，他以東方繪畫技法為基礎，思考傳統文化的同時，也不斷探索當代繪畫的可能性。誠品畫廊展出22件畫作，從符號化到抽象線條表現的花鳥植物，展現品川亮繪畫的多樣面貌。

品川亮的創作核心圍繞著「什麼是日本畫？」的問題意識展開，承襲水墨及室町時代就已發展的「金碧畫」（kinpeki painting）等日本畫傳統精髓、形式和媒材，並將其轉化到現代繪畫裡，例如：他使用天然礦物顏料、牛膠、墨、銀箔、金泥等傳統日本畫的材料，也使用壓克力顏料等現代繪畫的材料，透過材料、技巧和思維的融合，跨越區域和形式的疆界，拓展當代日本繪畫的形貌。

名稱｜海律─王怡婷個展

時間｜2023/05/13（六） - 2023/06/25（日）

地點｜台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）

詳情請點擊

「最簡單的節奏，創作過程中首先出現的是重複。我們在最低等的生命中也會發現重複的現象。最早的表現是呼吸的擴張與收縮。所有的形式與設計都由此而生。」——Christopher Alexander，《建築的永恆之道》

本計畫始於王怡婷2020年的作品《海線計畫－解疆域想像踏查》。該作品於2021年於寶藏巖國際藝術村發表，欲探索臺灣作為一個海島國家，其海岸在疆域化及解疆域化的變動，以及內外翻轉中所顯現的幻見圖誌。

王怡婷藉由踏查與影像記錄臺灣各地的海岸線風景，來量測人們與海的真實距離和模糊地段。疆域並非純然地緣政治的審視，毋寧是對海景的幻變特質，以及轉化為某種精神風景的再疆域化的提問：人們是為了看到什麼樣的海邊風景而來？又想從中獲得什麼樣的期待、慰藉、反思？這些真實的風景，在美術館這一靜默且密閉的人造室內環境中被觀賞，逐漸成為一種不斷變動、轉化的不真實的存在，以此展開精神地理重新繪製。